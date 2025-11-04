Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti: Primini akademiye bağışladı!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından primlerde paket sistemine geçilmişti.

Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de seri galibiyetler sonucunda söz verilen oyuncuların primleri hesaplarına yattı.

SAKATLIK DÖNDÜ GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’de yaz transfer döneminin flaş isimlerinden biri olan Jhon Duran, yaşadığı sakatlık süreci nedeniyle hem fiziksel hem de mental olarak zor günler geçirmişti. Ancak kulüp içinde uygulanan özel destek programı ve doğru iletişimle Kolombiyalı forvet yeniden sahneye çıktı.

Başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco’nun ilgisi, 22 yaşındaki golcüyü yeniden kazanma sürecinin temelini oluşturdu. Beşiktaş deplasmanında da oyuna sonradan giren Duran, takımına galibiyeti getiren kritik gole imza attı.

Fenerbahçe'de yönetim değişikliğinin ardından maaş konusundaki şüpheler de ortadan kalktı. Yeni yönetimin bu süreçte ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşamadığı belirtildi.