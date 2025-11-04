Manipülatöre 5 yıl hapis cezası geliyor

Bu sabah başlayan Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Manipülasyonla güçlü mücadele edemezsek sermaye piyasalarına olan güven zayıf kalır. Özellikle bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Düzenleme eksiği var. Bu eksikleri giderip mücadelenin dozunu artıracağız" dedi. Bakan Şimşek'in düzenleme eksiğinden bahsettiği alanda, borsa ve sermaye piyasalarında piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) yapanlara 5 ile 8 yıl hapis cezası öngören taslak hazırlandığı öğrenildi. Mevcut düzenleme 3 ile 8 yıllık hapis cezası öngörüyor. Ancak infaz düzenlemeleri gereği manipülatörler bu cezanın yarısından çok az hapis yatabiliyor. Eğer taslak yasalaşırsa 3 yıl alt sınırı artık 5 yıl olacak.

Şimşek'in bahsettiği fonlar aracılığı ile yapılan manipülasyon konusunda ise ayrıntılı bilgiyi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gönül yapılan uyarıları dinlemeyen fon yöneticilerine ceza verileceğini ifade etti.

Gönül, fonlar üzerinden manipülasyon başta olmak üzere piyasa manipülasyonu hakkında cezaların ağırlaştırılması için kanun dahil olmak üzere mevzuat çalışması yürüttüklerini belirterek, portföy yönetim şirketleri ve yöneticilerinin lisans iptallerine varacak cezalar verebileceklerini söyledi.

"İlk yapmak istediğimiz cezaları daha da ağırlaştırmak. Vekillerimizin takdirine sunacağız, hazırlığını yaptık" diyen Gönül, fonlardaki yatırımcıların zarar görmesini istemediklerini ifade etti. "Bugüne kadar fonlara bir zarar gelmesin diye tedbirli davranıyorduk. Geldiğimiz noktada (manipülasyon konusunda) özellikle portföy yöneticilerine büyük sorumluluk düşüyor. Eğer fonları bu şekilde kullanırlarsa ceza vermekten çekinmeyiz. Burada tamamen sorumluluk portföy yönetim şirketleri ve portföy yöneticilerinde" diyen Gönül, gerekirse lisans iptalleri ve gereken tüm tedbirleri uygulamakta "kararlı" olduklarını belirtti. RADARDA OLAN FONLAR VAR Gönül, bazı fonları incelediklerine işaret ederek, "Radarda olan fonlar var, büyüğü de küçüğü de var, mevzuatı dolanmak için kullanılanı var. Hepsini tespit ediyoruz, gerekli tedbirleri alacağız" dedi. Gönül, geçen yıl bireysel yatırımcılara manipülasyon konusunda "rekor cezalar" verdiklerine dikkat çekerek, "Bireysel yapamayınca kötü niyetlilerin fonlar üzerinden yapmaya yönelik çabaları olduğunu görüyoruz. Buna müsaade etmeyiz" diye konuştu.