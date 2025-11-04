Habertürk
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü! | Son dakika haberleri

        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!

        Artvin'de korku dolu anlar yaşandı. Kentte Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka kısmında kalan bölgeden kopan kaya parçaları Çoruh Nehri'ne düştü. Kayaların nehre düşmesi sırasında büyük bir gürültü çıktığını belirten Vali Turan Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 14:50 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:50
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Artvin'de yamaçtan kopan kaya parçaları, Çoruh Nehri'ne yuvarlandı. Yeni Mahalle'deki yamaçtan kopan kaya parçaları, gürültüyle nehre düştü.

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı.

        Olay yerine gelen Vali Turan Ergün, yetkililerden bilgi aldı. Ergün, gazetecilere, Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka kısmında kalan bölgeden kopan kaya kütlesinin Çoruh Nehri'ne düştüğünü söyledi.

        Kayaların nehre düşmesi sırasında büyük bir gürültü çıktığını belirten Ergün, "İlk önce patlama mı nedir anlaşılmamış. Onun üzerine de öğrencilerimizi evlerine göndermişler. Okulla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. AFAD İl Müdürlüğümüz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile beraber dronla bölgeyi görüntüledi. Okulumuz ve çevresine ayrıntılı bakılıyor, inceleniyor. Herhangi bir sıkıntı görünmüyor." diye konuştu. Ergün, yaşanan panik nedeniyle okulda bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

