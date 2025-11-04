Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu’nun babası ve oğluna adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu’nun babası ve oğluna adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirildi

        İstanbul Sulh Ceza Hakimliği Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verdi. İfadeleri yarın emniyette alınacak. Karar dosya üzerinden verildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi

        Giriş: 04.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 04.11.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        İmamoğlu'nun babası ve oğluna yurt dışı yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Hasan ve Selim İmamoğlu hakkında Sulh Ceza Hakimliği yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. İfadeleri yarın emniyette alınacak; karar dosya üzerinden verildi.

        YARIN EMNİYETTE BEYANLAR ALINACAK

        İstanbul’daki İBB’ye yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında “rüşvet” ve “suç gelirlerini aklama” iddialarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu hakkında, Sulh Ceza Hakimliği yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. Kararın dosya üzerinden verildiği öğrenildi.

        Savcılığın talimatıyla ifadeye çağrılan Hasan ve Selim İmamoğlu’nun beyanları yarın emniyette alınacak. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        Beşiktaş'tan açıkladı: Komisyon kurulacak!
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        4 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Evi yakıp, jandarma görevlilerini bıçakladı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Borsa için yeni taslak hazırlandı
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Patlama sandılar! Lisenin arkasındaki kaya parçaları nehre düştü!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sanıktı, şikayetçiye pusu kurdu, başkasını vurdu!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Sergen Yalçın için kritik eşik: Antalya!
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 4 yıllık men cezasını kaldırıldı!
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den Demirtaş açıklaması
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        ABD'de seçim günü: Mamdani favori, Cuomo'ya Trump'tan destek
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Bu tarif tam 4 bin yıllık!
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Galatasaray'ın rakibi Ajax!
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        Zayıf olmak mı balık etli olmak mı daha sağlıklı?
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        "Bedava akıl ihraç ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa