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        Haberler Ekonomi Para Hanke'nin görünümü negatife döndü - Para Haberleri

        Hanke'nin görünümü negatife döndü

        Ünlü ekonomi profesörü Steve Hanke ekim ortasına kadar yaptığı paylaşımlarda Türk ekonomisinden övgü dolu sözlerle bahsedip, Türkiye'nin toparlanma sürecinde olduğunu söylerken son 9 X paylaşımında art arda sert eleştirilerde bulundu. Son olarak ise bugün TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın direksiyon başında uyuyan bir karikatürünü paylaştı. Hanke'nin bu paylaşımının altında Türk ve yabancı kullanıcılar son 1 ayda ne değiştiğini sorguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2024 - 15:08 Güncelleme: 08.11.2024 - 15:28
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        Hanke'nin görünümü negatife döndü
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        Dünyaca ünlü ABD'li ekonomi profesörü Steve Hanke, Türk ekonomisine dair yeni bir veri açıklandığında veya bir gelişme olduğunda ülkeler arasındaki saat farkına rağmen sosyal medyada görüşlerine paylaşan ilk isimlerden birisi oluyor.

        Hanke son olarak TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Başkan Fatih Karahan direksiyon başında uyuyor. Türkiye'nin yıllıklandırılmış 3 aylık para arzı yüzde 48.2'lik artışla çok yükselmiş durumda. Türkiye'de enflasyonun yüzde 48.6'lık 'cezalandırıcı' seviyede olması sürpriz değil" ifadelerini kullandı. Hanke paylaşımında çok benzemese de Fatih Karahan'ı direksiyon başında uyuyan bir karikatüre de yer verdi.

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        Bu paylaşım Hanke'nin son dönemde Türkiye'ye yönelik giderek sertleşen eleştirilerinin sonuncusu oldu.

        Hanke ekim sonunda da yine Türkiye'deki para arzına ilişkin bir değerlendirmede bulunmuş ve "Merkez Bankası'nın ciddileşme ve para arzını sıkma vakti geldi" ifadelerini kullandı.

        Hanke son 3 haftada Türk hükümeti ve ekonomi yönetimiyle ilgili 9 tane sert eleştirinin yer aldığı paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlardan birisinde enflasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ringde duran dev bir boksör olarak resmeden bir karikatüre de yer verdi.

        Yakın zamanda yani ekim ortalarından önce ise Hanke ekonomi yönetimi ve hükümete övgüler düzüyordu.

        Hanke 17 Ekim'de Türkiye'de enflasyonun düştüğünü belirterek "Türkiye gölgelerden yükseliyor" mesajını bir karikatürle paylaşmıştı. Karikatürde sırtında Türk bayrağı bulunan bir adam ışığa doğru yürüyordu.

        14 Ekim'de de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu tahmin edilen bir kaptanın karikatürünü paylaşmıştı. Kaptanın arkasında ise Türk bayraklarıyla kutlama yapan kadın ve erkekler yer aldı.

        12 Ekim'de ise Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 8.5'e gerilediğini bildirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'ekonomik toparlanma' yazan bir yolda resmeden bir karikatür paylaşmıştı.

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        SOSYAL MEDYADA TEPKİLER

        Hanke'nin birkaç hafta öncesine kadar sürekli Türkiye'nin ekonomik toparlanma yolunda olduğunu belirtip, son birkaç haftada ise sert eleştirilere başlaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

        Fatih Karahan ile ilgili yaptığı paylaşımın altına bir kullanıcı "Yani, Türkiye 1 ay önce söylediğin gibi gelişme yolunda değil mi?" yorumunu yaptı.

        Karahan paylaşımının altında Türk kullanıcılar da Hanke'de yaşanan değişime vurgu yaptı:

        Bir kullanıcı "Hani uçuyorduk" diye sorarken bir diğer "Tablo negatife döndü hayırdır" yorumunda bulundu.

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