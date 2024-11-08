Hanke'nin görünümü negatife döndü

Dünyaca ünlü ABD'li ekonomi profesörü Steve Hanke, Türk ekonomisine dair yeni bir veri açıklandığında veya bir gelişme olduğunda ülkeler arasındaki saat farkına rağmen sosyal medyada görüşlerine paylaşan ilk isimlerden birisi oluyor.

Hanke son olarak TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirmesinin ardından yaptığı paylaşımda "Başkan Fatih Karahan direksiyon başında uyuyor. Türkiye'nin yıllıklandırılmış 3 aylık para arzı yüzde 48.2'lik artışla çok yükselmiş durumda. Türkiye'de enflasyonun yüzde 48.6'lık 'cezalandırıcı' seviyede olması sürpriz değil" ifadelerini kullandı. Hanke paylaşımında çok benzemese de Fatih Karahan'ı direksiyon başında uyuyan bir karikatüre de yer verdi.

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REKLAM #TurkeyWatch🇹🇷: Governor Fatih Karahan of Turkey's Central Bank is ASLEEP AT THE WHEEL.



Turkey’s 3-month annualized money supply (M3) growth rate is VERY ELEVATED at 48.2%/yr.



It's no surprise that Turkey's inflation rate remains at a PUNISHING 48.6%/yr. pic.twitter.com/26YvTEZ5Sx — Steve Hanke (@steve_hanke) November 8, 2024 Bu paylaşım Hanke'nin son dönemde Türkiye'ye yönelik giderek sertleşen eleştirilerinin sonuncusu oldu. Hanke ekim sonunda da yine Türkiye'deki para arzına ilişkin bir değerlendirmede bulunmuş ve "Merkez Bankası'nın ciddileşme ve para arzını sıkma vakti geldi" ifadelerini kullandı. #TurkeyWatch🇹🇷:



Turkey's money supply (M3) is growing at a BLISTERING 44.5%/yr. That's 3x Hanke's Golden Growth Rate of 12.4%/yr, a rate consistent with hitting its 5%/yr inflation target.



It's time for the CBRT to get serious and SQUEEZE the money supply. pic.twitter.com/UtX5yy8ICR — Steve Hanke (@steve_hanke) October 27, 2024 Hanke son 3 haftada Türk hükümeti ve ekonomi yönetimiyle ilgili 9 tane sert eleştirinin yer aldığı paylaşımda bulundu. Bu paylaşımlardan birisinde enflasyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ringde duran dev bir boksör olarak resmeden bir karikatüre de yer verdi. Yakın zamanda yani ekim ortalarından önce ise Hanke ekonomi yönetimi ve hükümete övgüler düzüyordu.

Hanke 17 Ekim'de Türkiye'de enflasyonun düştüğünü belirterek "Türkiye gölgelerden yükseliyor" mesajını bir karikatürle paylaşmıştı. Karikatürde sırtında Türk bayrağı bulunan bir adam ışığa doğru yürüyordu. #TurkeyWatch🇹🇷:



Today, using high-frequency data, I accurately measure Turkey's annual inflation at 25.6%/yr.



TURKEY IS EMERGING FROM THE SHADOWS. pic.twitter.com/v1f9CIENnt — Steve Hanke (@steve_hanke) October 17, 2024 14 Ekim'de de dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu tahmin edilen bir kaptanın karikatürünü paylaşmıştı. Kaptanın arkasında ise Türk bayraklarıyla kutlama yapan kadın ve erkekler yer aldı. #TurkeyWatch🇹🇷:



Disinflation is underway in Turkey. Since my measure leads the official measure, the official rate is bound to keep FALLING.



Today, I measure Turkey's inflation rate at 27%/yr. pic.twitter.com/amsAF7x7BD — Steve Hanke (@steve_hanke) October 14, 2024 12 Ekim'de ise Türkiye'de işsizlik oranının yüzde 8.5'e gerilediğini bildirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'ekonomik toparlanma' yazan bir yolda resmeden bir karikatür paylaşmıştı.

REKLAM #TurkeyWatch🇹🇷: Turkey's unemployment rate fell to 8.5% in September, down from 8.8% in August.



TURKEY IS ON THE ROAD TO RECOVERY. pic.twitter.com/KhE0JGM2h4 — Steve Hanke (@steve_hanke) October 12, 2024 SOSYAL MEDYADA TEPKİLER Hanke'nin birkaç hafta öncesine kadar sürekli Türkiye'nin ekonomik toparlanma yolunda olduğunu belirtip, son birkaç haftada ise sert eleştirilere başlaması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Fatih Karahan ile ilgili yaptığı paylaşımın altına bir kullanıcı "Yani, Türkiye 1 ay önce söylediğin gibi gelişme yolunda değil mi?" yorumunu yaptı. Karahan paylaşımının altında Türk kullanıcılar da Hanke'de yaşanan değişime vurgu yaptı: Bir kullanıcı "Hani uçuyorduk" diye sorarken bir diğer "Tablo negatife döndü hayırdır" yorumunda bulundu.