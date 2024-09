Kahve tutkunları yeni lezzetlerin peşinde

İşte haftanın kültür sanat ajandası

"Beterböcek Beterböcek", haftanın merakla beklenen filmi. 1988'deki ilk filmin ardından 6 Eylül'de ikinci film vizyona giriyor. "8X8" Bu ülkeden gitmek ile bu ülkede kalmak, hayallerine ulaşmak ile intihar etmek, modern olmak ile geleneksel olmak arasında gidip gelen gençlerin sıkışmışlığını, üç kişi arasındaki gerilimli bir gece üzerinden işliyor. "Hellboy: The Crooked Man", 1950'lerin kırsal Appalachia'sında mahsur kalır. Orada, cadıların musallat olduğu ve Hellboy'un geçmişiyle sorunlu bir bağlantısı olan yerel bir şeytan olan Crooked Man'in yönettiği küçük bir topluluk keşfederler ve bunun hikayesi anlatılır. Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz imzalı "Hayat" yeniden vizyonda. Bu hafta Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan Şener Şen'in başrolde yer aldığı Eşkıya ve Cem Yılmaz'ın Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri de yeniden vizyonda olacak. Marko Paşa'dan uyarlama "Meçhul Paşa" 10 Eylül'de - Kadıköy Özgürlük Parkı'nda, 25 Eylül'de Watergarden Performans Merkezi'nde, 2 Ekim'de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 3 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak. İstanbul'da Eylül ayı festivallerle başlıyor. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 18 Eylül’e kadar devam ediyor. Live From Fest İstanbul, 6 – 7 Eylül'de Yenikapı’da... Etkinlikte yerli yabancı toplam 14 sanatçı sahne alacak. 7 Eylül’de Lifepark’ta K-Pop İstanbul Festivali olacak. Lords Of The Sound “The Music Of Hans Zimmer” 13 Eylül’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de, 11 Eylül'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 12 Eylül'de Ankara Yenimahalle Naım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konserler devam ediyor... 6-7 Eylül'de Mabel Matiz, 8-9 Eylül'de Melike Şahin, 10 Eylül’de Emir Can İğrek, 11 - 12 Eylül’de Ludovico Einaudi Harbiye'de sahne alacak. Salt’ta 11 Eylül’de Karma Sergi ve 6-8 Eylül'de Arter Çocuk Festivali var. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.