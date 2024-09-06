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Kahve tutkunları yeni lezzetlerin peşinde

Kahve kültürü, son yıllarda hızla değişip gelişiyor. Farklı aromalar ve demleme teknikleri popülerleştikçe tüketici, geleneksel tatların yanı sıra farklılık arıyor

Giriş: 06.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:20
Bilge Tunçer
Haberler Stil Kahve tutkunları yeni lezzetlerin peşinde

Türk kahvesi, yüzyıllardır kültürümüzün ayrılmaz bir parçası. İnce öğütülmüş kahve çekirdekleriyle hazırlanan bu acı ve leziz içecek, keyifli sohbetlerin de olmazsa olmazı. Ancak Türk kahvesi bir yandan popülerliğini korurken bir yandan da farklı kahve kültürlerine olan ilgi hızla artıyor. Kahve tutkunları, geleneksel tatların yanı sıra, daha sıra dışı aromaları ve pişirme tekniklerini keşfediyor.

Peki yakın zamana kadar çok kısıtlı kahve çeşidi tüketilirken farklı karışımlar, pişirme teknikleri nasıl oldu da bu kadar popülerleşti? Türkiye'nin ilk Moleküler Miksolojist sertifikasına sahip miksoloji uzmanı olan Bülent Sefer’e sorduk…

Bülent Sefer’e göre ‘miksoloji’, içeceklerin ve kokteyllerin hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sanatı. Miksoloji kelimesi, İngilizce ‘mix’ (karıştırmak) ve ‘ology’ (bilim veya çalışma) kelimelerinin birleşiminden geliyor ve ‘karıştırma bilimi’ anlamını taşıyor.

Miksoloji, sadece içkilerin karıştırılmasıyla değil, aynı zamanda içeceklerin tadı, kokusu, görünüşü ve sunumunun bütünsel olarak ele alınmasıyla ilgili. Ona göre miksoloji bilim, sanat ve ustalığın, belirli prensip ve gastronomi teknikleriyle beraber müşteriye bir deneyim sunması anlamına geliyor.

Miksolojinin gelişmesi gastronomi biliminin gelişmesiyle paralel. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde alkol üretimi ve satışı yasaklandığı dönemde (1920-1933) kullanılan kötü kalite alkolün tadını daha lezzetli bir hale getirme çalışmaları, miksolojinin gelişmesine büyük katkı sağlamış. Bu dönemde Amerika, bu sanatın gelişime ön ayak olmuş.

Bülent Sefer, son zamanlarda farklı karışımların ve miksolojinin popülerleşmesini şöyle açıklıyor…

KAHVE ZİNCİRLERİ DAHA YAYGIN

1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de uluslararası kahve zincirlerinin yaygınlaşması, farklı kahve türlerinin ve karışımlarının popülerleşmesine büyük katkıda bulundu. Bu zincirler, espresso bazlı latte, cappuccino gibi içecekleri Türk tüketicisiyle tanıştırdı.

HIZLA GELİŞEN KAFE KÜLTÜRÜ

Türkiye’de kafe kültürü son 10-15 yılda hızla gelişti. Özellikle büyük şehirlerde ve üniversite çevrelerinde açılan modern kafeler, farklı kahve karışımlarının ve içeceklerin sunulmasıyla bu kültürü besledi. Bu kafeler, kahve tüketimini sosyal bir aktivite haline getirerek, farklı tatların ve deneyimlerin keşfedilmesini sağladı.

ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVECİLİK HAREKETİ

Üçüncü dalga kahvecilik, kahveyi bir zanaat olarak ele alan, kahvenin kaynağından kavrulmasına ve demlenmesine kadar olan süreçte kaliteyi ön plana çıkaran bir akım. Türkiye’de bu hareketin yaygınlaşması, tüketicilerin kahveye olan ilgisini artırdı ve daha çeşitli kahve karışımlarını deneme isteği uyandırdı. Üçüncü dalga kahveciler, cold brew, pour-over, chemex gibi farklı demleme yöntemleriyle yeni tatlar sunuyor.

SOSYAL MEDYANIN GÜCÜ

Sosyal medya platformları, özellikle Instagram ve YouTube, kahveyle ilgili içeriklerin paylaşılması ve popülerleşmesinde önemli bir rol oynadı. Kahve karışımları, tarifler ve kahve hazırlama yöntemleri bu platformlar üzerinden hızla yayıldı. Kahve tutkunları, sosyal medya sayesinde yeni içecekler denemeye ve kendi tariflerini geliştirmeye teşvik edildi.

FARKLI TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI

Küreselleşme ve seyahatlerin artmasıyla, Türk tüketiciler dünya genelindeki kahve trendlerinden haberdar olmaya başladı. Özellikle genç nesil, farklı kahve türlerini denemeye açık hale geldi.

EĞİTİM VE WORKSHOPLAR

Son yıllarda kahve üzerine düzenlenen eğitimler, barista workshopları ve kahve festivalleri, tüketicilerin kahve hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını sağladı. Bu etkinlikler, kahveye dair farkındalığı artırdı ve tüketicileri farklı kahve karışımlarını keşfetmeye teşvik etti.

Bu faktörlerin birleşimiyle, Türkiye’de kahve kültürü çeşitlendi ve farklı karışımlar popülerleşti. Artık kahve, sadece bir içecek olmaktan çıkıp, zengin bir kültürel deneyim sunan bir alan haline geldi.

FARKLI TATLARI BİRLEŞTİRMENİN ANAHTARI: UYUM

Özellikle tatlı kahveler hazırlanırken artık birden fazla aroma tercih ediliyor. Peki bu aromalar bir araya getirilirken neye dikkat etmeli?

Bülent Sefer’e göre bunun için öncelikle aromaların birbirleriyle uyumu (food pairing) önemli. Örnek vermek gerekirse kahve bazlı bir içecek yapacaksanız ona uyumlu tatları bilmeniz gerekiyor. Kahve tadı keskin, acı ve hafif ekşidir. Bunu dengelemek ve daha lezzetli hale getirmek için karamel, çikolata, vanilya, fındık başta olmak üzere farklı aromalar ve şuruplar kullanılabilir.

SOĞUK KAHVEDE BUZ MİKTARI VE KALİTESİ, SICAK KAHVEDE İDEAL DEMLEME SICAKLIĞI ÖNEMLİ

İdeal kahve demleme sıcaklığının, kullanılan yönteme bağlı olarak genellikle 90-96°C (195-205°F) aralığında olduğunu ekleyen Sefer, “İdeal bir latte sıcaklığı, 60-70°C (140-160°F) aralığında hazırlanır. Bu sıcaklık, sütün tatlılığını ve kremamsı dokusunu korurken, içilecek kadar sıcak olmasını sağlar.

Soğuk içecekte ise önemli olan elbette kullanılan buzun kalitesi... Hakkı verilerek yapılmış soğuk içeceğin yüzde 25’lik bölümü kullanılan buzun erimesini ve içecekteki tatları açarak soğumasını sağlar. Ancak günümüz dünyasında aynı bardak içinde hem sıcaklığı hem de soğukluğu hissettiren farklı moleküler içeceklerin olduğunu da belirtmem gerek” diyor.

YENİ TREND: NİTRO KAHVE

Son dönem kahve trendlerini de anlatan miksoloji uzmanı sözlerini şöyle sonlandırıyor:

Kahve trendleri inanılmaz bir hızla gelişiyor. Sosyal medya kullanımı bu gelişimi oldukça hızlandırdı. Son yıllarda cold brew kahve, nitro kahve (Nitrojen gazıyla demlenen soğuk kahve) gibi farklı demleme ve hazırlama yöntemleri oldukça popüler.

Tüketiciler artık ne istediklerini biliyorlar ve farklı tatların birbirleriyle olan kombinasyonlarını tercih ediyorlar. Doğru aromaların uyumu ve şaşırtıcı lezzetler ön planda.

Popüler kombinasyonlara örnek olarak tuzlu karamel ve pikan cevizini; çikolata ve kavrulmuş bademi; karamel ve baharatlı bal kabağını verebilirim. Ayrıca badem, yulaf, soya gibi farklı sütler de sütlü kahve severlere alternatif oluşturuyor.

Bunun yanında hayatımıza fonksiyonel kahveler de girdi. Artık tüketiciler sağlık için kahvelerine kolajen, vitamin, protein gibi bileşenler ekliyor.

Ve kahve dünyasının mutlaka daha sürdürülebilir olacağına inanıyorum. Çevresel kaygılar ve iklim değişikliği, kahve üretiminde sürdürülebilir uygulamaları ön plana çıkaracak. Bu durum, daha fazla organik ve adil kahve üretimine, çevre dostu ambalajların yaygınlaşmasına ve karbon ayak izini azaltma çabalarına ön ayak olacak.

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Dilan ve eşi Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Davada böylece tutuklu sanık kalmadı. Dilan Polat, tahliye kararının ardından eşi Engin Polat'ı karşılamak için Çorlu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Polat, "10 aydır bütün aile birbirinden ayrıydı. Artık kavuştuk. Bugün tamamen kavuşma günü" ifadelerini kullandı. Savcılığın tahliye kararlarına itirazı kabul edilmedi.
Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
Tüm Türkiye'nin yüreğini dağlayan kayıp Narin Güran olayında yeni bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre bölgedeki Eğertutmaz Deresi'nde bir kez daha arama yapılıyor
İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı. Saldırıda başından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi isimli bir Türk aktivist hayatını kaybetti.
Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "Milli Hızlı Tren Projesi'nde fabrika statik testlerinin tamamlanmasının ardından, 2025'in son çeyreğinde yerli hızlı tren raylara indirilerek dinamik yol testleri yapılacak" ifadelerini kullandı
İşte haftanın kültür sanat ajandası
"Beterböcek Beterböcek", haftanın merakla beklenen filmi. 1988'deki ilk filmin ardından 6 Eylül'de ikinci film vizyona giriyor. "8X8" Bu ülkeden gitmek ile bu ülkede kalmak, hayallerine ulaşmak ile intihar etmek, modern olmak ile geleneksel olmak arasında gidip gelen gençlerin sıkışmışlığını, üç kişi arasındaki gerilimli bir gece üzerinden işliyor. "Hellboy: The Crooked Man", 1950'lerin kırsal Appalachia'sında mahsur kalır. Orada, cadıların musallat olduğu ve Hellboy'un geçmişiyle sorunlu bir bağlantısı olan yerel bir şeytan olan Crooked Man'in yönettiği küçük bir topluluk keşfederler ve bunun hikayesi anlatılır. Türkiye'nin Oscar adayı, Zeki Demirkubuz imzalı "Hayat" yeniden vizyonda. Bu hafta Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan Şener Şen'in başrolde yer aldığı Eşkıya ve Cem Yılmaz'ın Her Şey Çok Güzel Olacak filmleri de yeniden vizyonda olacak. Marko Paşa'dan uyarlama "Meçhul Paşa" 10 Eylül'de - Kadıköy Özgürlük Parkı'nda, 25 Eylül'de Watergarden Performans Merkezi'nde, 2 Ekim'de Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, 3 Ekim'de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde tiyatro severlerle buluşacak. İstanbul'da Eylül ayı festivallerle başlıyor. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 18 Eylül’e kadar devam ediyor. Live From Fest İstanbul, 6 – 7 Eylül'de Yenikapı’da... Etkinlikte yerli yabancı toplam 14 sanatçı sahne alacak. 7 Eylül’de Lifepark’ta K-Pop İstanbul Festivali olacak. Lords Of The Sound “The Music Of Hans Zimmer” 13 Eylül’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de, 11 Eylül'de Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 12 Eylül'de Ankara Yenimahalle Naım Hikmet Kültür Merkezi'nde. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde konserler devam ediyor... 6-7 Eylül'de Mabel Matiz, 8-9 Eylül'de Melike Şahin, 10 Eylül’de Emir Can İğrek, 11 - 12 Eylül’de Ludovico Einaudi Harbiye'de sahne alacak. Salt’ta 11 Eylül’de Karma Sergi ve 6-8 Eylül'de Arter Çocuk Festivali var. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
Bilim camiası ondan Salvia rosmarinus adıyla bahsediyor. Halk arasında kullanılan ismi ise biberiye... Yoğun lezzetli baharatlardan biri kabul edebileceğimiz biberiyenin tek görevi yemeklerinizin lezzetini artırmak sanıyorsanız epey yanılıyorsunuz demektir!
Kart limitine OVP tırpanı
Büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, yüzde 33 olan enflasyon beklentisini 41,5'e indiren 3 yıllık yol haritası Orta Vadeli Plan (OVP) en çok eleştiriyi gelecek yıl için (2025) büyüme ve enflasyon tahmininde aldı. Ekonomistler yüzde 4 büyüme tahmini ile enflasyonun yüzde 17,5'e indirilme beklentisini orantısız buluyor. 2025'te enflasyonu düşürmek için özellikle tüketime fren öngörülürken satır aralarında kredi kartı limitlerine de tırpan geleceği vurgulandı. Programda kredi kartı limitlerinin gerçek gelirle uyumunu artırmak amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamında toplanan veri setleri ile Risk Merkezi veri setlerinin entegrasyonun sağlanacağı vurgulandı. Böylece limitler gerçek gelire göre belirlenecek. Bir çok vatandaşın limiti belki de tıraşlanacak
Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
Salatalık gibi basit bir şey aracılığıyla nasıl niş bir içerik üretilebileceğinin ve geniş ve ilgili bir kitleyle bağlantı kurulabileceğinin en güzel örneği bu hesap.
Uyurken beyinde neler oluyor?
Uyku sırasında beyniniz yalnızca dinlenmekle kalmaz, aynı zamanda gün içinde biriken toksinlerden de arınır. Bu hayati temizlik süreci, sağlığımız için büyük önem taşıyan bir yeniden başlama mekanizmasıdır. İşte detaylar!
Büyük heyecan için sayılı günler
SHOW TV'nin izlenme rekortmen 'Kızılcık Şerbeti'nde heyecanın kaldığı yerden başlamasına az bir zaman kaldı. Dizinin, yeni sezonundan fotoğraflar paylaşıldı