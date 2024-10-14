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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!

        İstanbul'da, yolda yürüyen mağdur D.Ö.'nün cep telefonunu, motosikletle giderken kapkaç yapan 25 yaşındaki İbrahim Yavuz, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı olduğu ve 2 ayrı cinayet dosyası nedeniyle arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin suç ortağı ile birlikte kapkaç yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.10.2024 - 11:33 Güncelleme: 14.10.2024 - 13:00
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        Kapkaçtan yakalandı! Çifte cinayetin şüphelisi çıktı!
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        İstanbul'da olay Bağcılar, Yavuz Selim Mahallesi, Birlik Caddesi üzerinde, 9 Eylül'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; yolda yürüyen D.Ö.’nün yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, elindeki cep telefonunu kapkaç yaparak çaldı.

        Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kapkaç anının bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

        ÖNCE KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

        Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini takip ederek önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını, ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis önceki gün yaptığı baskında şüpheli İbrahim Yavuz’u (25) gözaltına aldı.

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        2 CİNAYET DOSYASINDAN ARANIYORMUŞ

        Şüpheliyle birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen bir cep telefonu ele geçirildi.

        ZANLI SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

        Gözaltına alınan şüphelinin daha önceden 16 suç kaydı bulunduğu ayrıca 2 ayrı cinayet dosyasından arandığı ortaya çıktı.

        Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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