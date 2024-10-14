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Siyah-beyazlıların Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçın 21. dakikasında sakatlanan Gabriel Paulista oyuna devam edemezken yerine Emirhan Topçu dahil olmuştu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Felix Uduokhai ile birlikte Beşiktaş'ın iki sol ayaklı stoperi geriye kalan sürede sahada yer alırken sağ ayaklı stoper Tayyip Talha Sanuç ise 86. dakikada Ernest Muçi'nin yerine oyuna girdi.

SADECE 2 MAÇTA ŞANS BULDU Tayyip Talha, bir önceki hafta Kayserispor deplasmanında ise bu sezon ilk kez oyuna dahil olurken uzatmalarda oyuna girip 1 dakika süre almıştı. REKLAM 24 yaşındaki savunmacı, bu sezon oynanan 13 resmi maçın sadece ikisinde forma şansı bulurken 2 maçta ise kadroda yer almadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da Tayyip Talha Sanuç'tan performansını artırmasını istedi.

GEÇEN SEZON 9 MAÇTA OYNAYABİLDİ Şu ana kadar sergilediği performansla göze giremeyen Tayyip Talha, geçen sezon yaşadığı çapraz bağ sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığın ardından formasını kaybeden Tayyip Talha, geçen sezon 9 maçta forma giyebilmişti. Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından Beşiktaş'ta gözler sağ bek rotasyonuna çevrilirken Tayyip Talha Sanuç'un da bu süreçteki performansı yakından takip ediliyor.