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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir - Futbol Haberleri

        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir

        İzlanda'daki hava koşullarıyla sebebiyle Uluslar Ligi'nde oynanacak olan İzlanda-Türkiye maçının ertelenme ihtimali bulunuyor. Reykjavik'de maç saatinde don yaşanacağı düşünülerek karşılaşmanın ertelenmesi gündemde. TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da ertelenme ihtimalinin güçlü olduğunu belirterek,"Saha şu an don halinde. TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" dedi.

        Giriş: 14.10.2024 - 11:46 Güncelleme: 14.10.2024 - 14:00
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        İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
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        UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam 21.45'te oynanacak İzlanda - Türkiye maçının ertelenme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Maçın oynanacağı saatte Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda don yaşanma durumu olduğu aktarılırken İzlandalı yetkililerin konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bilgilendirdiği aktarıldı. Karşılaşmanın ertelenme ihtimali değerlendirilirken konu kısa süre içinde netlik kazanacak.

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        SON DURUM

        Başkent Reykjavik’te hava sıcaklığı eksi derecelerde seyrediyor. Gün içinde -3 derece olan hava ısısı maçın başlama saatinde biraz yumuşayarak 1 ile -3 derecelerde olması bekleniyor. Bunun yanı sıra İzlanda Uluslar Ligi’ndeki son maçında 3 gün önce bu statta Galler’i konuk etmişti. Karşılaşmanın ardından Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemini branda ile kaplandı.

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        Türkiye ve İzlanda, dün karşılaşma öncesindeki son antrenmanlarını da Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemininin bozulmaması adına Midgardur Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.

        Karşılaşmanın ertelenip, ertelenmeyeceğiyle ilgili son karar ise bugün yapılacak eş güdüm toplantısında verilecek. İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 17.00'de eş güdüm toplantısı yapacak. Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak. Mücadelenin ertelenmesi halinde yarın daha erken bir saatte oynanması bekleniyor.

        CEYHUN KAZANCI: YÜZDE 51 İHTİMALLE ERTELENECEK

        Kounlya ilgili TRT Spor'a açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı da ertelenme ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Kazancı yaptığı açıklamada,"Saha şu an don halinde. TSİ 17.00’de eş güdüm toplantısı olacak. Şu anda erteleme ihtimali yüzde 51" dedi.

        ULUSLAR LİGİ'NDEKİ 4. MAÇ

        Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.

        Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

        Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.

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