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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi katili oldu! Kanlı kavga!

        İstanbul Bağcılar'da, iki çocuk babası olan 40 yaşındaki Murat Akkuş, eşinin erkek kardeşi 39 yaşındaki C.K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Akkuş'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli, C.K. ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:29
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        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
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        İstanbul'da olay, dün saat 20.30 sıralarında Bağcılar'da meydana geldi. İki çocuk babası olan Murat Akkuş (40), iş çıkışı Bağcılar'da bulunan Molla Gürani Parkı civarında eşinin erkek kardeşi C.K. (39) ile buluştu.

        ALACAK VERECEK KAVGASI ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Murat Akkuş, C.K.'ya yumruk attı.

        BIÇAKLA YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Bunun üzerine C.K., Akkuş'u bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Murat Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli, C.K. ise gözaltına alındı.

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        #istanbul
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