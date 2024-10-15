"OYUNCULUKTAN UZAKLAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MEMNUNUM" DEMİŞTİ

Emma Watson; "Oyunculuktan uzaklaştığım için çok memnunum. Çünkü daha önce sahip olduğumu düşünmediğim bir şekilde kendi sesime, yaratıcı alanıma ve egemenliğime sahip olduğumu hissediyorum" demişti.

Fotoğraflar: AP