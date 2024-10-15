Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı: Dronelara karşı zayıf sistem

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Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne yaptığı, dört askerin öldüğü, 60 askerin yaralandığı saldırının yankıları sürüyor.

ABD basınına göre Hizbullah'ın drone saldırısından dakikalar önce İsrail polis memurları, Hava Kuvvetleri'ne şüpheli bir uçak ihbarında bulundu; ancak kendilerine endişelenmemeleri çünkü uçağın İsrailli olduğu söylendi. Bunun üzerine polis memurları dosyayı kapattı.

Birkaç dakika sonra, Hizbullah saldırıyı gerçekleştirdi.

İsrail'in Hayfa kentindeki askeri üsse düzenlenen son saldırı, Hizbullah'ın, lider kadrosuna ve altyapısına yönelik yıkıcı İsrail saldırılarına rağmen İsrail'e zarar verme kabiliyetini nasıl koruduğunun altını çizdi.

REKLAM Saldırının ardından İsrail ordusu soruşturma başlattı, Demir Kubbe sistemi tartışmaya açıldı. Eleştirilerden bir diğeri de kentteki sivillerin drone saldırısını gerçekleşmeden önce fark etmesi ve yetkilileri uyarmaya çalışmasına rağmen saldırının gerçekleşmesi. İnsansız hava aracını gören sivillerden biri olan Viki Kadosh, üssün vurulmasından 10 dakika önce uyarmak için aradıklarını söylüyor. Bir başka Hayfalı sivil, "Evimizin hemen üzerinde çok alçaktan uçtuğunu gördük. Çıkardığı sesi duyduk ve hemen garip bir şeyler olduğunu fark ettik." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu yorum yapmayı reddetti. Uzmanlara göre İsrail, saatte 1500 kilometreden daha hızlı hareket edebilen füzeleri tespit etmek ve durdurmak için iyi bir sisteme sahipken, radar sistemleri bazen saatte 150 kilometreden daha yavaş hareket eden insansız uçakları tespit etmekte zorlanıyor. Dronlar tespit edildiklerinde bile İsrail uçaklarıyla karıştırılıyor, çünkü benzer şekilde düşük irtifa ve hızlarda uçuyorlar. İsrail Hava Kuvvetleri'nde drone departmanının eski başkanı olan Ofer Haruvi, "Batı dünyasında sahip olduğumuz tüm sistemler -sadece İsrail'de değil- hava sahasını normal savaş uçakları ve füzelerden korumak ya da savunmak için inşa edilmiştir. Bu sistemlerin bir kısmını bu tür yavaş hareket eden hedefleri görebilecek, tespit edebilecek ve takip edebilecek şekilde yeniden tasarlamanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'yla önemi bir kat artan dronelar, Orta Doğu'da da fark yaratıyor.