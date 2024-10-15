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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Spor yazarları A Milli Takım'ın İzlanda zaferini değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları A Milli Takım'ın İzlanda zaferini değerlendirdi

        Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

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        Giriş: 15.10.2024 - 09:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 09:41
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        • 1

          "TÜRK'E DURMAK YARAŞMAZ"

          AHMET SELİM KUL: Çok keyif vererek harika bir zafere imza atan Montella ve öğrencileri bize çok güzel heyecanlar hissettiriyor. Bu takımın vaadettiği şey tartışmasız zirve noktalar. Belki kupalar. Destek olalım, biz de üzerimize düşeni yapalım. Türk’e durmak yaraşmaz. Bu takım gelişerek büyümeye devam edecektir. Bu güzel milli ara için minnettarız. [HT Spor]

        • 2

          "DURMAK YOK YOLA DEVAM"

          BİLAL MEŞE: "Reykjavik’te hem İzlanda’yı hem zemini yendik, tarihi bir galibiyete imza attık. Helal olsun size çocuklar, ayağınıza, alın terinize, sağlık, sizleri seviyoruz, sizlerle gurur duyuyoruz, durmak yok, yola devam..." [Milliyet]

        • 3

          "DÜNYA KUPASI'NI HAK EDİYOR"

          LEVENT TÜZEMEN: "Montella'nın elinde altın bir jenerasyon var. EURO 2024'te önümüzü kestiler. Bu oyuncular Dünya Kupası'na gitmeyi hak ediyor. Çünkü yenilgiyi kabul etmeyen, vazgeçmeyen ve kazanmayı alışkanlık haline getiren oyuncu grubuna sahibiz." [Sabah]

        • 4

          "FİKRİ, VİCDANI, İRFANI HÜR..."

          MEHMET AYAN: Oyuncuların birbirlerine olan tutumu, teknik kadronun takım ve kamuoyu iletişimi... Sonuçlarla pekişen arkadaşlık... Yıllar sonra iyi ki böyle bir milli takımımız var dedirtiyor... İlla sorun mu arıyoruz? Savunma tandeminden şikayetçiyim. Ferdi'de bir parça geriye gidiş var... O kadar... Ötesi kırmızı-beyaz mutluluk; ufuklardaki mavilik... Güzel günler göreceğiz çocuklar... Motorları daha da maviliklere süreceğiz. Ben mutluyum... Fikri, vicdanı, irfanı hür bu takımın... [Habertürk]

        • 5

          "GEREKENİ YAPTILAR"

          ÖMER ÜRÜNDÜL: "Montella ve bütün futbolcuları kutluyorum, gerekeni yaptılar. Bir kişiyi ön plana çıkarmak gerekirse Kenan Yıldız derim. Ah be Kenan! Kart sınırındayken ne gerek vardı itirazdan cezalı duruma düşmeye. En büyük artımız yorgunluğa ve zor saha şartlarına rağmen fizik güç olarak beklediğimizin çok üstünde performans sergiledik." [Sabah]

        • 6

          "YÜREKTEN TEBRİKLER"

          GÜNTEKİN ONAY: "Millilerimizin oyununu ve mücadelesini çok beğendim. Forma giyen tüm oyuncular ellerinden geleni yaparken, en çok Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler’i beğendiğimizi belirtelim. Bir santrforumuz olsa Arda Güler çok daha verimli olurdu, bu da bir gerçek. Sonuçta harika bir galibiyet elde ettik. Emeği geçen herkese yürekten tebrikler, teşekkürler." [Hürriyet]

        • 7

          "YEDİĞİMİZ GOLLER OLUMSUZLUK"

          AHMET ÇAKAR: "İzlanda'yı deplasmanda tarihimizde ilk defa yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İyi oynadık diyebiliriz, bazı oyuncularımız çok etkiliydi. Mağlubiyetten maçı çevirdik ama tabii söylememiz gereken en olumsuz şey, yediğimiz goller. Ağlarımızda gördüğümüz iki golde de ciddi hatalar var." [Sabah]

        • 8
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