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        Almanya'da ilaç tedariki alarmı

        Almanya'da antibiyotik, ateş düşürücü şurup ve tuzlu su çözeltileri dahil en az 500 ilacın tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Alman basınında çıkan haberlere göre, bu ilaçların en az 300'ünün üzerindekiler için tedarik sıkıntısı Kasım 2024'e kadar sürecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 10:30 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:30
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        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
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        Alman basınında çıkan haberlere göre, ülkede antibiyotik, ateş düşürücü şurup ve tuzlu su çözeltileri tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Haberlere göre, yaklaşık 500 farklı reçeteli ilacın tedarikinde sıkıntı yaşanıyor ve bu sorun neredeyse her yıl tekrarlanıyor.

        Doktorlar ve eczaneler düzenli olarak ilaç tedarikinde yaşanan sıkıntılar konusunda uyarıda bulunuyor. Yalnızca Eylül 2024'te 93 ilacın tedarikinde sıkıntı olduğu bildirildi.

        Alman Federal İlaç ve Tıbbi Cihaz Enstitüsü'nün (BfArM) raporuna göre, Eylül sonu itibariyle tedarik sıkıntısı yaşanan 502 ilaç bulunuyor. Bu ilaçların en az 300'ünün üzerindekiler için tedarik sıkıntısı Kasım 2024'e kadar sürecek.

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        Tedarik sıkıntısı yaşanan ilaçlar arasında antibiyotikler, diyabet ilaçları veya salin solüsyonu olarak da bilinen bazı astım ilaçları da bulunuyor.

        "ACİLEN DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI"

        Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti gazetesi de ilaç tedarikinde yaşanan 'alarmı' kaleme aldı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Sağlık Bakanlığı, birkaç aydır hastane ve kliniklerin tuzlu su çözeltileri ihtiyaçlarının yalnızca yaklaşık yüzde 50'sinin tedarik edilebildiği bilgisini paylaştı.

        Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Eczacılar Birliği Başkanı Thomas Preis, Rheinische Post'a yaptığı açıklamada, "Şu anda çok az salin solüsyonu var. Aylardır hastanelerde büyük bir sorun olan şey, artık ayakta tedavi bakımına da ulaşmaktır" dedi. Preis, "Tuzlu su çözeltilerin üretimi yalnızca birkaç sente mal oluyor, ancak hasta bakımında yeri doldurulamaz. Bu nedenle teslimatta bu tür sıkıntıların yaşanmaması gerekiyor." dedi. Preis, politikacıların "acilen daha fazla sorumluluk almaları" gerektiğini söyledi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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