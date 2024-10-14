ABD seçimlerine kadar jeopolitik riskler borsayı olumsuz etkilemeye devam edecek - İş-Yaşam Haberleri

ABD seçimlerine kadar jeopolitik riskler borsayı olumsuz etkilemeye devam edecek - İş-Yaşam Haberleri

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Habertürk TV'de yayımlanan Ayılar ve Boğalar programına katılan A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimin ABD seçimlerine kadar borsayı olumsuz etkiyebileceğini ifade etti. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu programda konuşan Doğan, ABD’de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi, Çin’in açıklanan teşvik paketinin yetersiz olarak algılanması, yabancı satışlarının sürmesi ve Türkiye’de sanayi üretimindeki sert düşüşün piyasayı aşağı çeken unsurlar olduğunu kaydetti.

MERKEZ BANKALARI TOPLANTILARI ÖNEMLİ Doğan bu hafta hem Türkiye hem Avrupa merkez bankalar toplantılarının piyasanın seyri açısından önemli olabileceğini anlattı. Doğan programda önümüzdeki dönem havacılık, gıda perakendeciliği, holdingler, bankalar ve sağlık sektörlerinin borsada potansiyel taşıyan sektörler olduğunu kaydetti. Doğan başta yanı başımızdaki savaş diye adlandırılabilecek gerilim olmak üzere olumsuz gelişmelerin kur ve faizde fiyatlanmadığını ifade ederek, borsanın da uzun vadede kur ve faiz denklemine doğru evrileceğini dile getirdi.