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        Haberler Gündem Güncel İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi | Son dakika haberleri

        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi

        İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir ilkokulda 8 yaşındaki kız çocuğuna, temizlik görevlisinin cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Veliler, şikayet üzerine gözaltına alınan temizlik görevlisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, okul önünde toplanarak tepki gösterdi. Küçük kızın yakını, "Bu kişi gözaltına alındı. Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun yanında çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bunu duyan veliler de okul önünde toplandı. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:04
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        • 1

          Bayraklı'nın Mansuroğlu Mahallesi'ndeki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 100. Yıl İlkokulu'nda okulun 18 yaşındaki temizlik görevlisi D.T, iddiaya göre, 3'üncü sınıf öğrencisi E.Ş'ye sözlü ve fiziksel olarak cinsel tacizde bulundu.

        • 2

          D.T'nin 8 yaşındaki E.Ş'ye sosyal medya hesabını vermek istediği, hediyeler alacağını ve para vereceğini söyleyip, yanağından öptüğü öne sürüldü.

        • 3

          ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

          Öğrencinin durumu öğretmenine anlatması üzerine konu polise bildirildi.

          İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, D.T'yi önceki gün gözaltına aldı.

          Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli D.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        • 4

          Olayı öğrenip okulun önünde toplanan veliler, yaşanan taciz olayına tepki gösterdi.

        • 5

          "ÇOCUĞUMUZUN AİLESİ YOKKEN İFADESİ ALINMIŞ"

          E.Ş'nin yakını Yasemin Çetin, "Yaklaşık 1 hafta önce okula bir temizlik işçisi alınıyor. Kızımızın yanına gidip iletişim kurmuş. Kendisi ile arkadaş olmak istediğini söylemiş. 8 yaşındaki kız çocuğuyla arkadaş olmak istemiş. Böyle bir şey istemediğini söylüyor. Derse geçiyor. Ertesi gün sınıfı boşaltıyor kızımız tek kalıyor. Bu görevli tekrar yanına gelip kızımıza 'Seninle sevgili olacağım' diyor. Fiziksel temas içeren bazı hareketlerde bulunuyor. Kızımız öğretmenine durumu anlatınca okul yönetimi ve polis harekete geçiyor. Bu kişi gözaltına alındı. Sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Onun yanında çocuğumuzun ailesi yokken ifadesi alınmış. Baskı altında yapılmış. Bunu duyan veliler de okul önünde toplandı. Bu kişinin tutuklanmasını ve yargı sürecinin bir an önce başlatılmasını istiyoruz" dedi.

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