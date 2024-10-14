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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da polisi bıçaklamıştı! Saldırgan 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış | Son dakika haberleri

        Konya'da polisi bıçaklamıştı! Saldırgan 9 ayda 10 suça karışıp serbest kalmış!

        Konya'da, sağlık görevlilerine eşlik etmek için gittikleri adreste fenalık geçirdiği öne sürülen 29 yaşındaki Emre Köroğlu'nun bıçaklı saldırısında yaralanan, 28 yaşındaki polis memuru Mustafa Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği, tabancayla vurulan saldırganın ise entübe edildiği belirtildi. 33 suç kaydı olan Emre Köroğlu'nun 2 kez tutuklanıp cezaevinde kaldığı, son 9 ayda da 2'si 'gasp' olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest kaldığı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 15:49 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:50
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        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
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        Konya'da olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Bayramoğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne evde birinin sinir krizi geçirdiği ihbarı üzerine adrese polis eşliğinde sağlık ekipleri sevk edildi.

        POLİSİ SIRTINDAN 7 KEZ BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre N.K.'nin evine giden ekipler, kapının açılması için beklerken, fenalık geçirdiği öne sürülen Emre Köroğlu (29) elinde bıçakla saldırdı. Saldırıda 3 yıllık polis memuru bekar Mustafa Topuz (28), sırtından 7 bıçak darbesiyle yaralandı.

        SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Topuz ile bir başka polis memuru, tabancalarını çekip saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi. Yaralı polis Topuz, ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, saldırgan ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        ZANLI ENTÜBE EDİLDİ

        Ameliyat edilen polis memuru Mehmet Topuz'un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Saldırgan Emre Köroğlu'nun ise entübe edildiği belirtildi.

        33 SUÇ KAYDI VAR

        Saldırgan Emre Köroğlu'nun, 'Oto hırsızlığı', 'Yaralama', 'Uyuşturucu kullanmak', 'Yağma' gibi suçlardan 33 kaydının olduğu, 2 kez tutuklandığı ve bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği belirlendi. Son 9 ayda karıştığı 2’si ‘gasp’ olmak üzere 10 suça karıştığı ve gözaltına alınıp serbest bırakıldığı bildirildi.

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