Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
Nobel Ekonomi Ödülü 'kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği konusundaki çalışmaları' nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson'a verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ndan yapılan açıklamada "Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson - toplumsal kurumların bir ülkenin refahı için önemini gösterdiler. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusu sömüren kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" denildi
2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ndan yapılan açıklamada "Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson - toplumsal kurumların bir ülkenin refahı için önemini gösterdiler. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusu sömüren kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.
Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Başkanı Jakob Svensson da açıklamasında "Ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını azaltmak, zamanımızın en büyük zorluklarından biridir. Ödül sahipleri, bunu başarmak için toplumsal kurumların önemini gösterdiler" diye konuştu.
11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 36.3 milyon TL) olarak belirlenen ödülün, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılacağı da belirtildi.
DARON ACEMOĞLU
1967 yılında İstanbul'da doğan Daron Acemoğlu, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. Lisans derecesini İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümü'nde tamamlayan Acemoğlu, doktorasını 1992 yılında London School of Economics'ten aldı.
Daron Acemoğlu, 1993 yılından bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) akademik kariyerine devam ediyor.
Acemoğlu 2021 yılındaki IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında yer alıyor.
TÜRKİYE'DEN ÖDÜL ALAN NOBELLİ İSİMLER
Nobel ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı.
Yazar Orhan Pamuk, 2006 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi oldu. Pamuk'un 100'ü aşkın ülkede yayımlanan kitapları 60'dan fazla dile çevrildi.
DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaşan Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.
NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA
İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.
Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.
Bunlara ek olarak, Nobel Ekonomi Ödülü, 1968'de İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel'in anısına ekonomi dalında da ödül verilmesini kararlaştırmasıyla, ilk kez 1969'da verildi.
Nobel Ödülleri, her yıl Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törenle sahiplerine teslim ediliyor.
Öte yandan ödüllerin 1901'deki başlangıcından bu yana verilmediği birkaç yıl oldu. Toplamda 49 defa yapılan ödül iptallerinin çoğu, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında gerçekleşti.
Ödül törenleri, COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de de yapılamamıştı.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.