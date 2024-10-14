Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na

2024 Nobel Ekonomi Ödülünü, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmaları nedeniyle Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson kazandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'ndan yapılan açıklamada "Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson - toplumsal kurumların bir ülkenin refahı için önemini gösterdiler. Hukukun üstünlüğünün zayıf olduğu toplumlar ve nüfusu sömüren kurumlar büyüme veya daha iyiye doğru değişim yaratmaz. Ödül sahiplerinin araştırması bunun nedenini anlamamıza yardımcı oluyor" ifadeleri kullanıldı.

11 milyon İsveç kronu (yaklaşık 36.3 milyon TL) olarak belirlenen ödülün, kazananlar arasında eşit olarak paylaştırılacağı da belirtildi.

Ekonomi Bilimleri Ödülü Komitesi Başkanı Jakob Svensson da açıklamasında "Ülkeler arasındaki gelir farklılıklarını azaltmak, zamanımızın en büyük zorluklarından biridir. Ödül sahipleri, bunu başarmak için toplumsal kurumların önemini gösterdiler" diye konuştu.

Nobel ödülünü Daron Acemoğlu ile birlikte bugüne kadar 3 Türk kazandı.

Acemoğlu 2021 yılındaki IDEAS/RePEc araştırma veri tabanına göre, dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında yer alıyor.

Daron Acemoğlu, 1993 yılından bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) akademik kariyerine devam ediyor.

DNA tamiri ve hücre döngüsü gibi alanlarda uzmanlaşan Türk bilim insanı Aziz Sancar, 2015'te DNA onarımı ile ilgili çalışmaları nedeniyle Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile kimya dalında Nobel Ödülü'ne layık görüldü.

NOBEL ÖDÜLLERİ HAKKINDA

İsveçli Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine ölümünden sonra 9 Haziran 1900'de kurulan Nobel Vakfının insanlığa hizmette bulunanlara verdiği ödüller, dünyada en saygın ödüller olarak kabul ediliyor.

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Nobel Ödülleri, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, İsveç Akademisi, Karolinska Enstitüsü ve Norveç Nobel Komitesi tarafından fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere 5 dalda en başarılı kabul edilen kişiler veya kuruluşlara veriliyor.