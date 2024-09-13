Sonbaharı güzelleştiren 12 çiçek
Sonbaharda bile çiçekleri açmaya devam eden, bulundukları ortama harika bir enerji yayan ve yaşama sevinci veren 12 bitkinin neler olduğunu biliyor musunuz?
Kamelya
Sonbaharda büyük pembe, beyaz ya da kırmızı çiçekleri ile bahçeleri renklendirir. Kamelya bitkisinin çiçeklerinin gelişmesi için diğer bitkilerin aksine soğuk havaya ihtiyacı vardır. Çin ve Japonya’da uzun yıllardan beridir yetiştirilir. Yaprak kısımlarından 4 bin yıldır yeşil ve siyah çay yapılır. 100 yaşına kadar yaşayabilir. Direk olarak güneş ışığı almayan yüksek nem oranına sahip, yarı gölge alanlardan hoşlanır. Sıcaklıkların nadir olarak 18 derecenin üzerine çıktığı serin mekanlarda iyi gelişme gösterir. Toprağın kesinlikle kurumaması gerekir. Yaz aylarında haftada bir defa sulanır. Tomurcuk verdikten sonra sulama sınırlandırılır. Fazla sulanırsa çiçek tomurcuklarını döker ve bitki çiçek açmaz. Solan çiçeklerin düzenli olarak kesilmesi gerekir. Kamelya çiçeği genel olarak kış aylarının ılıman yaşandığı bölgelerde açık alanlarda yetiştirilir. Kış aylarının sert yaşandığı bölgelerde ise büyük saksılar içerisinde tutulur. Kamelya çiçeğinin belirli bir süre soğuk havaya ihtiyacı vardır. Böylelikle tomurcuklar açılır ve çiçekler uzun süreler boyunca dayanabilir.
Hanım düğmesi
Hanım düğmesi çiçeği, aynı zamanda Medine çiçeği ve düğme çiçeği olarak da bilinir. Hanım düğmesi çiçeği uzun süre formunu muhafaza edebildiği ve dirençli olduğu için bahçelerde sınır bitkisi olarak da kullanılır. Sonbaharın sonuna kadar açar. Dayanıklıdır. Çiçek ağızda çiğnenebilir ya da suyu gargara olarak kullanılabilir. Hanım çantası çiçeğinin çayının yapılması da son derece basittir. Kurutulan bir çay kaşığı çiçek ve yaprak karışımı kaynamış suda demlenerek tüketilebilir. Ateş düşürücü özelliğe sahiptir. Akciğer sorunlarına karşı mücadele etmede kullanılır. Bağırsaklara, eklem ağrılarına, ağız yaralarına iyi geldiği söylenir.
Ekinezya
Echinacea purpurea bitkisi şeklinde bilinen ekinezya, neredeyse bütün doğa şartlarına adapte olabilen bir tür. Dayanıklı bitki türleri içerisinde yer alan ekinezya kendisini hem don gibi hava olaylarına hem de kuraklığa karşı muhafaza edebilir. Tıp alanında pek çok ilacın ham maddesi olan ekinezya, ev ve bahçelerde sıklıkla yer verilen bir bitki türü. Bakımı zor olmadığı için saksı içerisinde de rahatlıkla yetiştirilebilir.
Hercai menekşe
Serin ve nispeten ılık sonbahar günleri çiçeklendirmeyi hızlandırır. Düzenli sulama yapılmalı, toprak sürekli nemli tutulmalıdır. Hercai menekşeleri çiçek açmak için direkt olarak gün ışığına ihtiyaç duyarlar. Bahçelerde olduğu kadar saksılarda, kaplarda ve asılı sepetlerde de harika olurlar. Bitkiyi kapta yetiştirmek istiyorsanız drenaj delikleri açabilirsiniz.
Funda
Funda bütün mevsimlerde yeşil görünüşü olan ve ağaca benzeyen bir yapıya sahip bir çiçek çeşididir. Boyları 5 metreye kadar uzayabilir. 700 türü vardır, 600 den çok türü Güney Afrika’da yetişir. Çiçeği genel olarak mora yakın tonda ve pembe tonlarında görülür. Funda çiçekleri bahçe ve evlerin balkonlarında süs çiçeği olarak kullanılmak ile beraber insanın bünyesine pek çok yararı olan bir çiçek çeşididir. Yaz ayının ortasından kış ayının ortasına dek çiçeklenmesini sürdürür ve yoğun geçen kış ayında da çok dirençlidir. -20 dereceye dek direnç gösterebilen Funda çiçekleri Marmara, Trakya ve hemen hemen tüm sahil yerlerinde daha fazla nemli yerlerde gelişim gösterir. Güneş ışınlarından hoşlanırlar ancak aşırı olduğunda zarara uğrayabilirler. Bu sebeple yarı gölge yerlere yerleştirilmesi gerekir. Her gün aynı vakitte sulama yapmaya önem verilmelidir. Toprağının kuru olmaması gerekir. Aşırı rüzgara ve güneş ışığına maruz kalırsa ölebilirler. Bu durum için bahçenin kuzey kenarını seçmek daha doğru olur.
Yıldız çiçeği
Yıldız çiçeği, temelde bir papatya türüdür ve pembe – turuncu renkleri ile dikkat çeker. Bulunduğu ortama farklı bir hava kattığı için de evlerde ve bahçelerde sık sık tercih edilir. Yıldız çiçeği yaz aylarında açan bir bitki olmasına rağmen sonbaharda da çiçek açar. Sulama miktarı aşırı olmasın ancak bol su istediği de unutmayın. Tomurcuk verip vermemesine bakılmaksızın uçları bakım esnasında temizlenmelidir. Solan çiçek kesilirse yeniden tomurcuk oluşur. Susuzluğa dayanıklı olduğu için gün içerisinde yeterli miktarda su verilmesi yeterli olur. Yaz ya da bahar aylarında değil kışa girerken çiçek açar. Kasım ayının sonlarına doğru çiçeklenmeye başlayan türleri çok yaygındır. Çay olarak da tüketilebilir. Çoğu ilacın ana malzemesini oluşturur.
Anemon / Japon dağ lalesi
Mutlu olmanıza sebep olabilecek kelebek çeken özellikleri vardır. Serin iklimlerde hafif gölgeli alanlarda yetiştirilebilir. Yaprak oluşmaya başladıktan kısa süre sonra çiçekler de ortaya çıkmaya başlar. Ortamı renklendirmenin en güzel ve doğal yollarından biridir anemon. İlaç sanayide, solunum yolu hastalıklarında alternatif bitkisel çözüm olarak, cilt rahatsızlıklarında krem ya da yağ olarak kullanılabilir. Japon dağ lalesi de denir. Ülkemizde dağ lalesi, taçlı kır lalesi, gül lalesi ve rüzgar çiçeği olarak da bilinir. Ege ve Akdeniz bölgesinde sıkça görülür. İsim olarak çok duyulmamış olsa da, günlük yaşantımızda sürekli karşılaştığımız bir çiçek türüdür. Bulunduğumuz şehirlerin, parklarında, yol kenarlarında, sitelerin bahçelerinde ve daha birçok mekanda karşılaşmış olabilirsiniz. Yaz aylarında haftada iki, kış aylarında haftada bir kez sulamak yeterli olur. Sulamayı aynı günlerde ve aynı saatlerde yaparsanız çiçek daha verimli bir şekilde gelişecektir. Özellikle kışın oluşan don olaylarına maruz bırakmayıp korumanız çiçeğin sağlığı için önemlidir.
Zinya / Zinnia
Zinya çiçeği, bahçeye tohum atmakta oldukça geç kalan kişiler için en iyi tercih tercihtir. Zinya çiçeği çok fazla sulanmayı sevmez. Aşırı suya maruz kaldığı zaman solmaya ve zaman içerisinde ölmeye başlar. Çiçekleri açtığında bahçenize hoş kokular yayılır. Kış tam anlamıyla gelene kadar çiçeklerini daima açacaktır.
Aster / Saraypatı
Saraypatı çiçeğinin halk arasında bilinen adı yıldız patıdır. Batı botanikteki ismi ise aster çiçeğidir. Sonbahar dönemi bitkisi olan bu çiçek türü, oldukça canlı renklere sahip bir çiçektir. Sonbahar aylarında renkli çiçekleri ile ortalığı şenlendirir. Soğuk havalara ve don olaylarına karşı direnç sağlayan bir çiçektir. Toprağının her daim nemli kalması gerekir. Toprağının çok fazla kuru veya çok fazla ıslak kalmamasını sağlamalısınız. Güneşi pek sevmez. Her sene yeniden çiçek açar. Yaprakları papatyaya benzer. Oldukça iri yapraklara sahiptir. Yarı gölgeli alanlarda yetiştirilebilir.
Şebboy / Matthiola
Bilimsel adı Matthiola olan şebboy çiçeği süs bitkisi olarak yaygın bir şekilde yetiştirilir. Kokusu ve renkleri harikadır. Yaydığı koku kapalı ortamlarda ve geceleri daha da artar; çiçek bu nedenle farsça şebboy (gece kokusu) olarak adlandırılmıştır. Şebboy çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır. Düşük sıcaklıklara dayanıklı olduğu için ılıman Akdeniz ikliminde yetiştirilmesi daha da kolaydır. Yazları havaların çok sıcak olduğu ve güneşin tam olarak tepede olduğu saatlerde biraz gölge alabileceği bir yerde konumlandırılması iyi olur. Dış mekanlarda yetiştirildiğinde daha kolay çiçek açacaktır. Soğuğa dayanıklığı olduğu gibi kuraklığa da dayanıklıdır. Sulamayı 4 günde bir yapmanızda fayda var, fazla sularsanız çiçek kısa zaman içinde çürüyebilir.
Rudbekya / Güneş şapkası çiçeği
Rudbekya çiçeği, güneşli yerleri sever, her türlü toprakta kolayca yetişir. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklıdır. Uzun bir süre çiçek açtığından, park ve bahçeler için ideal bir çiçektir. Sarı, kırmızı ve turuncunun tonlarında çiçekler açan, fazla boylanmayıp çiçek kümeleri oluşturan bodur bir bitkidir. Yarı gölge ve güneşli açık alanlarda gelişim gösterir. Çok tohum döktüğünden hızla yanlara yayılma eğilimi gösterir.
Krizantem / Kasımpatı
Sonbaharın gelmesiyle beraber kendini gösteren bu çiçeğin kederli günleri temsil ettiği söylenir. Japoncada anlamı hüzünlü günler anlamına gelir. Atatürk’ün en sevdiği çiçek olarak bilinir. Her sene hem özel günlerde hem de ziyaretçilerin geldiği saatlerde Atatürk’ün kabri kasımpatılarla donatılır. Kasım ayından sonra birden patlayıverdiği için bu isim yakıştırılmıştı. Esas ismi krizantemdir. Kasımpatı çiçeği güneş ışığını doğrudan almayı sevmez. Yarı gölgeli şekilde bir konumda kalırsa daha iyi gelişir ve çiçeklerini daha gür açar. Dalların arasındaki kuruyan yaprakları sık sık temizlemeniz gerekir. Çünkü krizantem çiçeği budama işini sever. Ölü dallardan arındıkça suyu daha iyi çeker. Kasımpatının yer aldığı saksıyı sık sık sulamalısınız. Suyu hızlı emer. Toprağı her sabah kontrol edip sprey su şişesiyle nemlendirebilirsiniz. Yaz aylarında çiçeklenen bazen Kasım gibi de çiçek veren bu bitkiyi doğal gübreyle destekleyebilirsiniz.