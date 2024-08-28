Ünlü tenisçi Naomi Osaka'nın Tinkerbell stili!
Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden 26 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka'nın bol fiyonklu ve tüllü 'kort stili' sosyal medyada ilgi görüyor
Her yıl ağustos ayında düzenlenen Amerika Açık Tenis Turnuvası tüm hızıyla sürerken 26 yaşındaki tenisçi Naomi Osaka, alışılmışın dışına çıkarak çok daha ‘renkli ve fiyonklu’ bir görünüm sergiledi.
Modern tenis kıyafetleri fonksiyonelliği ve konforu bir araya getiren özelliklere sahip olur. Kıyafetlerde genellikle esnek ve hareket özgürlüğü sağlayan bir yapıya sahip olması seçilir. Ancak Japon raket Osaka, bu özelliklere biraz da ‘eğlence’ eklemiş gibi gözüküyor.
Osaka’nın fıstık yeşili kabarık eteği bol fırfırlı ve tüy detaylarına sahipti. Mücadele ederken kocaman bir fiyonk bulunan hırkasını ve tüllü eteğini çıkarmış olsa da ‘yedek’ fiyonkları onunlaydı. Fiyonklardan biri eteğinin arkasında yer alıyordu. Spor ayakkabısına da iki tane daha fiyonk iliştirmişti. Osaka’nın kıyafeti sosyal medyada oldukça beğenilirken hayranları onu Peter Pan romanındaki Tinkerbell’e benzetti.
KORTTA SİHİRLİ BİR KIZ GİBİ HİSSETMEK İSTEMİŞ
Tenisçi bu görünümünü ise şöyle açıkladı:
“Benim için bu görünümü besleyen ilham kaynağı - ve bu Japonca bir terim olabilir - kortta ‘sihirli bir kız’ gibi hissetmek. Sahaya çıktığımda benim için bir dönüşüm anı oluyor ve oynarken çok eğleniyorum. Bu yüzden kıyafeti gören herkesin bu duyguyla bağlantı kurmasını istemek benim için gerçekten büyük bir motivasyon.”
DANTELLİ, ANİME ESİNTİLİ GİYİM TARZI
Tasarımcı Yoon Ahn tarafından Nike için özel olarak tasarlanan fırfırlı görünüm, Japon yıldız için belki de bir tür zırh…
Ahn’a göre Osaka’nın kıyafetlerinin ruh hali büyük ölçüde “Lolita goth” topluluğuna dayanıyor.
1990’ların Japonya’sında popüler olan ve bugün TikTok’ta 31.000'den fazla paylaşımla dünyanın dört bir yanındaki gençlere ilham vermeye devam eden dantelli, anime esintili bir giyim tarzı...
Ve Japonya’dan dünyaya yayılan bu trendin esintilerini dünyaca ünlü markalarda görebiliriz.
Sandy Liang x Salomon iş birliğinden doğan kurdele bağcıklı yürüyüş spor ayakkabılarından Simone Rocha, Prada ve Chanel’in fiyonklarına kadar ‘kadınlığın’ açık sembolleri artık küçültücü olarak görülmüyor, aksine gururla giyiliyor.
"NEW YORK'TA TENİS KORTU DAHA ÇOK BİR SAHNE GİBİ"
Osaka New York Times’a verdiği demeçte, “Korttayken kendimi otomatik olarak kız gibi olmakla ilişkilendirmem ama gerçekten güzel ve sevimli şeylere yönelme eğilimindeyim. Bence bunu vurgulamanın oldukça havalı bir yanı var, özellikle de burada, New York'ta. New York’ta tenis kortu daha çok bir sahne gibi” diyor.
ANNELİĞİ VE ZİHİNSEL SAĞLIĞINI ÖN PLANA KOYMUŞTU
4 kez Grand Slam şampiyonluğu elde eden, 2021’de hem Fransa Açık hem de Wimbledon’dan çekilen Osaka, zihinsel sağlığına ve ardından anne olmaya öncelik vererek tenise uzun bir ara vermişti.
Osaka bu ayın başlarında Cincinnati Açık Tenis Turnuvası elemelerinde mağlup olduktan sonra, Temmuz 2023’te kızı Shai’yi doğurduğundan beri kortta yaşadığı içsel mücadeleleri ortaya koyan bir açıklama yapmıştı:
“Şu anda en büyük sorunum mağlubiyetler değil, vücudumda olduğumu hissetmemem. Bu garip bir duygu, kaçırmamam gereken topları kaçırmak, eskiden hatırladığımdan daha yumuşak toplara vurmak... Şu anda hissettiklerimi benzetebileceğim tek duygu doğum sonrasında olmam.”
Bu hayal kırıklıklarına rağmen Osaka, istediği yere ulaşmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Osaka 2022’den bu yana ilk kez Amerika Açık’ta mücadele ediyor.
*Yazının görselleri AP tarafından servis edilmiştir.