Terapilerde Ters Yüz filmi etkisi

Henüz tek başına sinemada vakit geçiremeyecek kadar küçük çocuğu olan bir ebeveynseniz; o, film keyfi yaparken, siz kendinizi dakikaları sayarken buluyor olabilirsiniz. En azından bu satırların yazarı olarak, pek çok animasyon filmde hissettiğim buydu. Ama durum 'Ters Yüz' (Inside Out) serisinde değişti. Derin anlamı olan iki film, sıkmadı, düşünmeye sevk etti.

Sonra öğrendim ki Amerika'da bazı danışman öğretmenler, ilkokul çağındaki öğrencilerinin duygularını anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olmak için çizim, sessiz sinema, renk çağrışımı, canlandırma gibi her türlü stratejiyi kullandıktan sonra, onlarla konuşmayı başlatmanın çok daha kolay yolunun tek bir soru sormak olduğunu keşfetmiş: Ters Yüz filmini kimler izledi?

Sevinç ve üzüntü gibi temel duyguları konu alan, kaygıya odaklanan bu yazın gişe rekortmeni devam filminin; eğitimciler, danışmanlar ve terapistler tarafından kullanılan, insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olacak benzersiz bir araç olarak benimsendiğini öğrenmek şaşırtıcıydı. Pek çok uzman, Riley adındaki bir kızın kafasındaki ‘kumanda merkezini’ yönlendiren ruh hallerinin öyküsünün, terapilerde, okullarda ve hatta ebeveynlerde dönüşüm yarattığını söylüyor. Film, büyümenin çalkantılı dönemini nasıl yöneteceğinize dair bir bakış açısı sunuyor.

Suffolk Üniversitesi Psikoloji Profesörü David A. Langer, filmden yararlanmayı, aile dinamiğini incelemenin eğlenceli bir yolu olarak anlatıyor. Ters Yüz’ün iç dünyalarımızı anlamamıza yardımcı olduğunu belirtirken, “Filmden satırlar çalıyorum ve yetişkinlere alıntı yapıyorum, onlara alıntı yaptığımı söylemiyorum" diyor.