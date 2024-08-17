HT Gastro
Stil

Terapilerde Ters Yüz filmi etkisi

Yapımcılar, sadece heyecan verici bir animasyon çekmek istiyorlardı. Etkisinin sinema salonlarını aşacağını onlar da düşünmedi. 'Ters Yüz' serisi, eğitimciler, danışmanlar ve terapistler tarafından kullanılan, insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olacak benzersiz bir araca dönüştü

Giriş: 17.08.2024 - 09:00 Güncelleme: 17.08.2024 - 09:00
Melike Tümer
Haberler Stil Terapilerde Ters Yüz filmi etkisi
1

Henüz tek başına sinemada vakit geçiremeyecek kadar küçük çocuğu olan bir ebeveynseniz; o, film keyfi yaparken, siz kendinizi dakikaları sayarken buluyor olabilirsiniz. En azından bu satırların yazarı olarak, pek çok animasyon filmde hissettiğim buydu. Ama durum 'Ters Yüz' (Inside Out) serisinde değişti. Derin anlamı olan iki film, sıkmadı, düşünmeye sevk etti.

Sonra öğrendim ki Amerika'da bazı danışman öğretmenler, ilkokul çağındaki öğrencilerinin duygularını anlamalarına ve ifade etmelerine yardımcı olmak için çizim, sessiz sinema, renk çağrışımı, canlandırma gibi her türlü stratejiyi kullandıktan sonra, onlarla konuşmayı başlatmanın çok daha kolay yolunun tek bir soru sormak olduğunu keşfetmiş: Ters Yüz filmini kimler izledi?

Sevinç ve üzüntü gibi temel duyguları konu alan, kaygıya odaklanan bu yazın gişe rekortmeni devam filminin; eğitimciler, danışmanlar ve terapistler tarafından kullanılan, insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olacak benzersiz bir araç olarak benimsendiğini öğrenmek şaşırtıcıydı. Pek çok uzman, Riley adındaki bir kızın kafasındaki ‘kumanda merkezini’ yönlendiren ruh hallerinin öyküsünün, terapilerde, okullarda ve hatta ebeveynlerde dönüşüm yarattığını söylüyor. Film, büyümenin çalkantılı dönemini nasıl yöneteceğinize dair bir bakış açısı sunuyor.

Suffolk Üniversitesi Psikoloji Profesörü David A. Langer, filmden yararlanmayı, aile dinamiğini incelemenin eğlenceli bir yolu olarak anlatıyor. Ters Yüz’ün iç dünyalarımızı anlamamıza yardımcı olduğunu belirtirken, “Filmden satırlar çalıyorum ve yetişkinlere alıntı yapıyorum, onlara alıntı yaptığımı söylemiyorum" diyor.

2

ETKİSİ SİNEMA SALONLARINI AŞTI

‘Ters Yüz 2’ (Inside Out 2), dünya çapında 1,5 milyar dolarlık hasılat elde etti. Etkisi, sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı. Film, eğitimciler için ortak bir dil ve soyut kavramları somutlaştıran görsel bir ikonografi sağladı.

Ergenlik çağında çocukları olanlar bilir. Ergenler arasında kriz boyutlarına ulaşan kaygı yaygındır ve aileleri zor duruma sokar. ‘Ters Yüz 2’nin bu kaygıya odaklanması, gençler için izole edici veya bunaltıcı görünebilecek deneyimleri normalleştiriyor ve onları bağ kurulabilir olarak gösteriyor.

Filmin yapımcıları 15 yıl kadar önce, duyguları karakter olarak, bizim Yedi Cüceler versiyonumuz gibi gösteren bir film yapmak için yola çıktıklarında bunların hiçbirini amaçlamamıştı aslında. Nereden mi biliyoruz? Pixar'ın baş kreatif sorumlusu ve ilk filmin yönetmeni Pete Docter, yakın zamanda bir video söyleşisinde dile getirdi de ondan. Onlar sadece heyecan verici olan bir animasyon yapmak istiyorlardı, o kadar.

3

HER DUYGUYA BİR RENK

Videoda Docter, fikir doğduktan kısa bir süre sonra hangi duyguları dahil edecekleri konusunda kararsız kaldıklarını söylüyor. Psikologların kaç duygu olduğu konusunda fikir birliğine bile sahip olmadığını söylerken, “Bazı araştırmacılar beş duygunun olduğunu söylerken bazıları 14 diyor" ifadesini kullanıyor.

Anlattığına göre Docter, soruna öncelikle bir sanatçı olarak yaklaşmaya karar verdi. Her duygu için bir renk seçti. Neşe, sarı; Öfke, kırmızı; Hüzün, mavi; Korku, mor ve Tiksinti, yeşil renkle temsil edildi. Psikolog Robert Plutchik'in ‘duygu çarkı’ gibi, araştırmacılar tarafından geliştirilen renkli grafikler de yardımcı oldu bu seçimlere.

4

ÖFKE SANDIĞIMIZ KADAR KÖTÜ DEĞİLMİŞ

Pixar’ın beyin takımı, animasyonu yaratırken, uzmanlarla konuştuklarında, duyguların ne anlama geldiğine dair anlayışları değişti. Docter, "Her zaman öfkenin daha sonra pişman olacağım, başımı belaya sokan bir şey olduğunu düşünmüşümdür. Mesela trafikte öyle. Sonra fark ediyorsun ki, hayır, bu adaletle ilgili aslında” diyor.

Her iki filmin ortak yazarı Meg LeFauve, “Çocukken bana kıskanç olmamam gerektiğinin öğretildiğini hatırlıyorum. Ama gerçek şu ki, kıskançlık ve çekememezlik size ne istediğinizi söylüyor. Bunu özellikle kadınlar için yazmak inanılmaz derecede önemli” diye konuşuyor.

Tüm bunlar, ruh sağlığı profesyonellerinin filmlerde sevdiği şeyi kavramsallaştırmalarına yardımcı oldu: Filmler hiçbir duyguyu kötü göstermiyordu.

5

İlk filmde Riley, ailesinin Minnesota'dan San Francisco'ya taşınmasına alışmaya çalışırken, duygular dünyasının lideri Neşe, Hüzün'e yer buluyor. ‘Ters Yüz 2’de Riley bir ergen olarak karşımıza çıkıyor ve Utanç, Gıpta ve Bıkkınlık gibi yeni duygular onun bedenini dolduruyor. Turuncu renkli ve çılgın saçlı Kaygı, Riley'nin benlik duygusunu yeniden harekete geçiriyor.

İkinci filmde danışman olarak görev yapan New York Times yazarı ve ergen psikoloğu Lisa Damour, filmlerin "bu rahatsız edici duyguları genel sağlık için gerekli olan fabrika ayarları gibi ele aldığını" söylüyor.

6

KAYGI HAYATA BAĞLIYOR

Kaygının koruyucu olabileceği, ara sıra aşırı hale gelse bile yararlı ve iyi niyetli olduğu gerçeği, devam filminde verilen önemli bir ders. Damour, bunun kaygısız hayatlar sürmemiz gerektiği yönündeki yaygın düşüncenin tam tersi olduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Çocukların bana ne kadar sık bir şekilde gelip korku dolu bir sesle ‘Sanırım benim kaygım var’ dediklerini anlatamam. ‘Elbette var. Bu noktaya kadar bu şekilde hayatta kaldın’ diyorum ben de.”

Damour’un “Psikolojik sıkıntı tek başına endişe kaynağı değildir. En çok önemsediğimiz şey, başa çıkmanın kalitesidir” mesajı da önemli.

Bunu bir terapi seansına değil de eğlenceli bir hikayeye dönüştürmek, yapımcılar ve senaristler için zorlu bir işti. Özellikle de ilk filmin beklemedikleri şekilde yankı bulmasından sonra...

‘Susam Sokağı’nın baş yazarlarından Joey Mazzarino’nun, Ters Yüz’ün yazarlarından biri olan Dave Holstein'e, ‘Kidding’ (Şaka) dizisi üzerinde birlikte çalıştıklarında söylediği söz, Holstein'e rehberlik etmişti: Her acının bir isme ihtiyacı vardır.

Holstein, bir sorunu bir karakter olarak görselleştirmenin "bir çocuğun doğrudan acısıyla konuşmasını çok daha kolay hale getirdiğini" söylüyor.

7

Filmin en göze çarpan sahnelerinden biri, Riley'nin buz hokeyi kampında kötü bir oyun oynadıktan sonra panik atak geçirmesiydi. Bu, bir Disney filmi için pek tipik bir durum değil aslında. Ama uzmanlara göre gerçek hayatta küçük çocuklar da dahil olmak üzere yaygın bir durum. Anksiyetesi kontrolden çıkarken ve donup ağlarken, Riley kendini sarmalın dışına çıkarıyor. Sahaya doğru süzülen bir güneş ışığı görüntüsü ve bir sopanın diske vuruşu dikkat çekiyor.

Psikolog Regine Galanti, "Panik atağı biliyoruz, genellikle zirveye ulaşır ve sonra geçer. Tekniklerden biri, etrafınızdaki şeylere dikkatli bir şekilde odaklanmaktır. İnsanların odaklanmalarına yardımcı olan görüntülerin, seslerin ve daha fazlasının algılanmasıdır. Riley'nin yaptığı da bu” diyerek karakterin gösterilme şeklini onaylıyor. Riley’nin buza geri döndüğünü ve hâlâ sevdiği şeyleri yapabildiğini gösterdiğini belirtiyor.

‘Ters Yüz’, eğitimcilerin ve çocuk gelişimcilerin sosyal-duygusal öğrenme olarak bilinen şeye daha fazla dikkat ettikleri, bağlantı ve iletişim becerilerine öncelik verdikleri ve çocukların hassasiyetlerini bastırmak yerine kabul ettikleri bir zamanda geldi.

8

İkinci filmin danışmanı ve ergen psikoloğu Lisa Damour, duyguları kabul etmenin sihirli bir şey gibi olduğunu söylüyor:

“Bir kişi ‘Üzgün ​​hissediyorum’ derse birdenbire daha az üzgün hisseder."

Dolayısıyla ‘Ters Yüz’, ailelerin bu sohbetleri çocuklarıyla birlikte yapmalarına yardımcı oluyor. Kişiliğimizi tüm gölgeleri ve karanlık yönleriyle kucaklamamız gerektiği gibi güçlü de bir mesaj veriyor.

Çocukla iletişim kurarken Ters Yüz’ün renkli duygu karakterlerinden yararlanmanın ebeveyn olarak işimi ne kadar kolaylaştırdığını artık biliyorum. Mesela bir kaygı anında “Hadi, içindeki o turuncu kafanın seni harekete geçirmesine izin ver” diyebiliyorum. Ya da hüzünlü bir anda “Biraz mavi yaratığa zaman tanı, şu an üzgün hissetmen çok normal” cümlesiyle yaklaşabiliyorum.

Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
'Yüzde bant' trendi işe yarıyor mu?
Yaşlanma karşıtı cilt bakımındaki son trend olan çene ve alın bantları sosyal medyada giderek daha popüler hale geliyor. Peki uzmanlar ne diyor?
Mucize yaratan esneme hareketi
Vücudunuzun bu bölgesini ihmal etmek, yaşlandıkça acı verici sonuçlara yol açabilir. Bunun için şimdiden yapmaya başlamanız gereken bir esneme hareketi var. Çok bilinmeyenli cümleler söyledik. Gelin hemen açıklayalım...
Bu kadar çok düşünecek ne var?
Bir kere başladığında durmayan, yuvarlandıkça büyüyen kar topu gibi sonunda çığa dönüşen, soruların soruları doğurduğu bu düşünme haline Nolan-Hoeksema, ‘Maya Etkisi’ adını veriyor: “Hamurun mayalandıktan sonra iki katına çıkması gibi olumsuz düşünceler de bir süre sonra zihnimizin içindeki tüm alanı kaplamaya başlar, büyür ve genişler. İlk başta belli bir konuda olan düşünceler gittikçe çevrenizdeki başka olaylarla, durumlarla ilişkilenir, kendi kendinizle ilgili soruları kaplar ve daha da olumsuz hale gelir.”
Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
Yapılan bir araştırma, sosyal statü arzusunun, insanların evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını ertelemelerine yol açabileceğini gösterdi. Özellikle ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, bireylerin küçük ailelere daha yüksek sosyal statü atfetmeleri ve kendilerine yatırım yapma eğilimleri, doğurganlık oranlarını etkiliyor. Araştırma, daha eğitimli bireylerin çocuk sahibi olmayı daha geç yaşlara ertelediklerini ve daha az çocuk sahibi olmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor
Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
Bir turist olarak İspanya'yı görmek için can atıyor olabilirsiniz ancak İspanyollar size, sizin onlara beslediğiniz kadar sıcak duygular beslemiyor. Neden mi?
Kalın dediysek o kadar da değil
Saç ve makyaj trendlerini takip etmek ve uygulamak eğlenceli ve zararsız. Çünkü bugün yaptığınız makyaj veya saç modeli sizi sonsuza kadar etkilemez; bir süre sonra boyalar akar, saçlar uzar ve her şey eski haline döner. Ancak söz konusu kaşlar ise biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü kaş dediğiniz küser...
Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
Bazen insan tatlı mı yoksa tuzlu mu yemek istediğine karar veremez ya... Ünlü şarkıcı Dua Lipa'yla popüler olan zeytinyağlı tuzlu dondurma sayesinde bu ikisi arasında bir seçim yapmaya gerek kalmıyor
‘Birlikte ama yalnız’ trendi
İlişkilerde ‘birlikte ama yalnız’ dünyasında, eşinizle ev arkadaşlığı yapmak zorunda kalmadan sadece aşkınızı yaşıyorsunuz. Nasıl ama?
Soğuk su içmek mi ılık su içmek mi işte bütün mesele bu!
Yaz kış fark etmez ben hep buz gibi soğuk su içerim! Hatta mümkünse bardakta buz olmasını tercih ederim. Kola gazoz için de geçerli bu... Suyu ya da meşrubatı içtikten sonra da bardaktaki buzları kıtır kıtır yemeyi severim. Soğuk su ve buz düşkünlüğüm o noktadaki yaz aylarında üzümleri taneler halinde bir kaseye koyup buzluğa atarım. Birkaç saat sonra üzümlü buz tanelerim olur... İnananın bana böyle bir keyif yok! Karpuz ve kavuna da aynı tarifeyi uygularım ama buzdan üzüm tanelerinin yeri bir başka...
Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
Geceleri koyun saymayı bırakmanın zamanı gelmiş. Araştırmacılar iyi bir uyku çekmek istiyorsanız, koyun değil para sayın diyor. Günümüz şartlarında iyice zorlaşsa da, az da olsa para biriktirebilmek geceleri iyi bir uyku çekmek için birebirmiş.
İflah olmaz kötümserler
Çevrenizde durmaksızın her şeyden şikayet eden, güneşli günde bile bulutlu hava kasveti yayanlar varsa, bu negatifliğe son vermek istediğiniz için kötü bir insan değilsiniz
Depresyona karşı Çaykovski
Modern dünya bize ruhsal yıpranmışlıklarımızla daha fazla yüzleşme zorunluluğu getirdi. Artık travmalarımızın, anksiyetelerimizin adını çok daha sıklıkla koyabiliyoruz. Günümüz dünyasına hükmeden tüketim alışkanlığı ve kısa süreli tatminlerden oluşan anların bütünü, modern bir insanın hayatının çoğunluğunu oluşturuyor. Bazen bir durup nefes almak istiyoruz. İşte bu noktada destekçilerinizden biri Tchaikovsky (Çaykovski). Hayatı boyunca depresyonla iç içe olan Rus besteci, ürettiği ve kendini müziğinin büyüsüne bıraktığında derin bir nefes alabildiğini hissediyor. Bize önerisi de bu.
Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
Mutfağınızı yenilemek için çok para harcamanıza gerek yok. Geri dönüşüme inanıyorsanız, atmak yerine yenileyin. Size ilham verecek bir kaç tüyomuz var. Mutfağınızı değiştirmeyin, dönüştürün!
Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
Cem Hakko bana tek bir cümle söyledi: “Benim için en şık takım dün akşam Türk takımıydı.” Cumartesi sabahıydı ve Vakko Yönetim Kurulu Başkanı yelken yarışında mı, rallide mi yoksa eskrim mi yapıyordu bilmiyorum. Ama bildiğim Cumartesi’ydi ve Cem Hakko mutlaka sabah erkenden uyanmıştır ve benim mesajıma illaki ter içinde yanıt veriyordur.
İyi tartışabilmenin incelikleri
“Ben seni dinledim!” klişesine dayanan nice tartışmanın seyircisi olarak heba oldu gençliğimiz... Ne tartışmalar gördük, zaten hiç sonuca ulaşmayan… Tartışmalara nasıl yaklaşacağımızı yeniden düşünme zamanı...
Genç halinize vereceğiniz tavsiye ne olurdu?
The Guardian okuyucularına ‘gençken keşke alsaydım dedikleri’, o hayatın sırrını veren, hayatlarının gidişatını değiştirebilecek mesajın ne olabileceğini sormuş... Kendim için bir cevap bulabilir miyim diye merakla okudum! 40 yaşındaki Lauren, 20’li yaşlarının başında nereye gittiğini, hayatının geri kalanında ne yapacağını bilmek için kendine çok fazla baskı yaptığını yazmış: “Her karar çok büyük hissettiriyordu: okul, flört edip etmemek, nerede yaşayacağım, büyüdüğümde ne yapmak istediğim. Keşke bir şeylerin değişmesine izin vermenin, esnek olmanın, kendime nefes alma alanı yaratmanın zarafetini anlasaydım. Her şeyin 20’li yaşlarda çözülmesi gerekmiyor...”
Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
Modada yeni bir ruh hali var. Farklı dönemlerin bir arada göründüğü çılgın ve asi bir döneme girdik. Çirkinin kucaklandığı, kaba ve dağınık görünümün önem kazandığı lekeli kıyafetlerin tercih edildiği bir Mad Max filmindeyiz. Markalar tarafından yönlendirilemeyen ve yönetilemeyen, yaratıcılığı ve ikinci el kıyafetleri merkeze alan bu yeni ruh hali modanın tüm kurallarını ortadan kaldırıyor. Gençler kendi tarzlarını yaratma peşinde. Kendin olduğun sürece her şey doğru...
TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
Vize almayı başarıp, aylarca para biriktirdikten sonra gideceğimiz kenti seçerken marketleri kriter almıyoruz tabi ama önceki gün okuduğum bir haberin başlığı yok artık dedirtti: “Market (bakkal) Turizmi TikTok’un yeni çılgınlığı!”
Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
100 yıl aradan sonra yeniden Paris’e dönen olimpiyatlarda (Paralimpik Oyunları dahil) 206 ülkeden 15 bine yakın sporcu yarışacak. 4 yıldır bu ‘an’ için hazırlanan sporcular için antrenmanlar kadar 15 gün boyunca kalacakları olimpiyat köyünde nasıl beslenecekleri de çok önemli! The New York Times’a konuşan olimpiyat oyunlarının iletişim ekibinden Guillaume Thomas, Paris Olimpiyat Köyü'ne ilk kez giren bir sporcu için en unutulmaz anının, kompleksin etkileyici büyüklüğü değil taze pişmiş bagetlerin kokusu olacağını söylüyor: “Bu bilinçli olarak tasarlandı. Çünkü her Fransız köyünde bir fırın vardır. İnsanların içeri girerken bagetin kokusunu alabilmelerini istiyoruz. Bu bilinçli olarak tasarlandı.”
Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
Çocuğu anne doğuruyor, emziriyor, büyütüyor; babalara ne oluyordu ki canım! Yok, işin aslı öyle değilmiş. Babalara da bir şeyler oluyormuş gerçekten. Bu defa bunu bilim söylüyor
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
İstanbul’da sanat dolu 1 gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, önemli müze ve galerilerle dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Flört etmek tarihe mi karışıyor?
Z kuşağı geleneksel flört yöntemlerini terk etti. Bugünlerde biri sizi beğeniyorsa, sadece instagram hesabınızı soruyor. Eve gidip hikayenizi parmak uçlarıyla yukarı doğru kaydırıyor ya da doğrudan mesaj atıyor, buna da DM'den yürümek deniyor.
Modanın en nostaljik trendi: Tığ işi
Tığ işi; modanın en yeni, en sıcak ve en nostaljik kendin yap trendine dönüştü. Elbiseden bluza, bikiniden yeleklere, rengarenk çantalara bu yaz tığ işi çok moda. Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, bu haftanın başlarında tığ işi kıyafetleriyle fotoğraflandılar.
Günde bir öğün yersek ne olur?
Muhtemelen günde üç öğün yemek yiyorsunuz. Modern yaşam bu yeme şekline göre tasarlanmış. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu söylenir, iş yerinde öğle yemeği molası verilir ve ardından akşam olunca aile yemek masasında toplanır. Ancak beslenmenin en sağlıklı yolu bu mudur?
Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
Yazın bunaltıcı sıcaklarında deodorant derdi olmayan bir grup insan var! ABCC11 gen mutasyonuna sahip olanlar neredeyse hiç ter kokmuyor. Özellikle Doğu Asyalılarda yaygın olan bu gen, kötü kokmanın önüne geçiyor. Avrupa ve Afrika popülasyonlarının ise yalnızca yüzde 3'ü bu şanslı grup arasında...
Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
Bir arkadaşım tatilde sıkıldığını anlatıyordu: “Benim tatilim 3-4 gün olmalı sonrasında daralıyorum… Hiçbir şey yapmadan öylece yatmaktan bir bıkkınlık geliyor, sıkılıyorum!”
Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
Y kuşağı insanlarının neden yaşlarına göre daha genç, Z kuşağının ise yaşlarına göre daha olgun göründüğüne dair ilginç bir tartışma sürüyor
Eksik olan şey: Ebeveyn otoritesi
Özgüvenli, sosyal, iletişim becerileri gelişmiş, anlayışlı ve mutlu çocuk yetiştirmek isteyen koca bir nesil, ebeveynlerinden farklı bir yol izledi ancak çocuklarının mutluluğuna kölece bağlılıkları yüzünden başları belada. Bu yöntemin işe yaraması için gereken önemli bir nokta dikkatlerden kaçıyor.
Balkonda sebze yetiştirme hakkında her şey
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
Sosyal medyada mesajlaşmadan şakalaşmaya kadar Z kuşağı dışında kimsenin anlamadığı bir dil kullanılıyor. Bu yeni jargonun Türkçemizi mahvedeceğini düşünen pek çok insan var. Öte yandan bu kelime dağarcığı aslında dilin kendisini değiştirmiyor ya da yozlaştırmıyor, aksine geliştiriyor diyen araştırmalar da mevcut.
Toksik insanlara karşı gri taş metodu
Narsist veya toksik insanlar, kurbanlarının tepkilerinden beslenmeye ve onların ilgisini çekmeye eğilimli olurlar. Peki ya gri taş yöntemiyle ezber bozmaya var mısınız?
Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
Anahad O’Connor imzalı habere göre ‘Avokado sevenler için yılın tehlikeli zamanları’ymış bu günler. Çünkü binlerce insan her yıl Nisan-Temmuz ayları arasında avokado keserken ellerini ve parmaklarını kesip hastanelere koşuyormuş Amerika’da. El cerrahları bu aylar arasında bu tür yaralanmaları o kadar sık görüyorlarmış ki buna bir isim bile vermişler: Avokado Eli!
Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
İşte 24-27 Haziran arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'ndan notlar...
Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
Bu kez erken yatacağım ve güzel bir uyku çekeceğim! Muhtemelen yataktan bedeninizi sabahın köründe kazırken kendinize verdiğiniz söz bu. Ancak her akşam aynı hikaye... Yatakta sağa sola dönerken Instagram'daki bütün komik reelsları hatmetmek... Sonrasında gelsin Pazartesi sendromları gitsin tükenmişlik ve çeşitli sendromlar... Peki bu uyku işini nasıl halledeceğiz? Buyurun sizin için uzmanına sorduk
Sen neymişsin be Taylor!
En güzel şarkıyı sen yazdın, en büyük rekorları sen kırdın, en büyük hayran kitlesini sen kaptın, 'Swiftonomi'yi sen yarattın… Sen neymişsin be Taylor!
Kadınların cep isyanı!
Kadın kıyafetlerinde hayatı kolaylaştıran cepler için büyüyen kampanya meyvelerini veriyor. Erkekler pratik bir şekilde telefonlarını, anahtarlarını, önemli ufak tefek eşyalarını ceplerinde taşıyabiliyorken kadınlar her zaman çanta taşımaya mahkumdu. Artık durum değişmeye başladı. El çantası Margaret Thatcher için bir statü sembolü olabilir, ancak çoğu kadın için sadece bir yüktür. Modanın aktivist hareketi devam ediyor: Cep eşitsizliği yüzyıllardır süregelen bir cinsiyet önyargısıdır
Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
Kahvede bulunan bir madde güçlü bir mesane ve böbrek toksini olduğundan, vücut bu bölgedeki toksini seyreltmek için diğer bölgelerden hızla sıvı çeker. Hiç su içmeseniz bile sürekli idrara çıkma hissiniz olur ve bu yüzden kahveden sonra sık sık tuvalete gidersiniz.
'Dünya Boş Boş Gezme Günü'nde ne yaptınız?
Kadir Kaymakçı yazdı
Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
Anksiyete, vücudumuzun doğal bir savunma mekanizması olarak gerçek veya hayali tehlikelere verdiği bir tepki. Ancak aşırı olmadığında, insanları harekete geçiren ve daha üretken hale getiren bir güç olabilir. Psikolog Belgin Arslantaş, anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebileceğimizi anlattı
Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
Odaklanmakta zorlanıyor musunuz? Telefon uyarılarından bunaldınız mı? Uzmanlar, patlayan mısırı dijital çağdaki aşırı uyarımı açıklamak için anlamlı bir metafor olarak görüyor
'Swiftonomics' bayramı!
Doğrusu benim engin bilgi denizimde Taylor Swift yok! Ne bir şarkısını biliyorum ne bir albümünden haberim var. Ha belki ucu bucağı olmayan bilgi okyanusumdaki tek Swift damlası geçtiğimiz aylarda, magazin sayfalarında, gördüğüm şampiyon olan rugby’ci sevgilisiyle Super Bowl sonrası saha ortasında öpüştüğü bir fotoğraf, o kadar... Teyzemizin bir ‘Swiftie’ olduğunu öğrenmenin şaşkınlığıyla eve gelir gelmez Spotify’da Taylor Swift’ten bir şarkı açtım!
Anneliğin karanlık yüzü
Aralarında 6 yaş olan iki kızım var. Evimize bolca neşe, mutluluk, eğlence, merak ve çok özel duygular getirdiler. Bu hikâyenin sadece bir kısmı. Aşağıdaki de geri kalanı... Bir bebeği büyütürken, doğururken ve ona bakarken bize neler olduğuna dair.
Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
Yürüyüşün sağlık için sayısız faydası var. Peki sadece yürüyüş vücudunuzu şekle sokmaya yeter mi?
7 gün 24 saat trende yaşıyor
Lasse Stolley eşsiz bir insan. Ve aynı zamanda evsiz bir insan. 17 yaşındaki Alman bir trende yaşıyor ve şu ana kadar 600 bin km yol kat etti. Bu da dünyanın çevresini on iki kez dolaşmaya eşdeğer
Milyonlar bu sorunun yanıtını merak ediyor: Biz şimdi neyiz?
"Bir erkeği elde etmenin 10 yolu" "Erkeğin dikkatini çekmek için yapılması gereken 13 şey" derken bir ilişki elde etmek için, deyim yerindeyse "sevgili yapmak için" kendi olmaktan çıkan kadınlar ya da erkekler şimdi yaşadığı "ilişkimsi" şeylerin içinden soruyor: Biz şimdi neyiz?
İzmir yangınına müdahale devam ediyor! Piknik ateşinden çıkmış
İzmir'in Karşıyaka ilçesinden başlayarak büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının 3 kişinin yaktığı piknik ateşinden kaynaklandığını açıkladı
Sıcak, rüzgar ve yağmur uyarıları
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Doğu Anadolu'nun orta ve güneydoğu illerinde gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyrederken, güney illerde yüksek sıcaklıklar etkili olacak
Felaketin 25. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkımın yaşandığı alanlar alanlar yeniden görüntülendi
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan deprem, Sakarya, Yalova ve İstanbul'da büyük yıkıma yol açtı. Gölcük'te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 252 kişi yaralandı. Depremde en fazla yıkımın yaşandığı Gölçük'te hasar gören ve o dönemki fotoğrafları bulunan bazı yerlerin 25 yıl sonraki halleri havadan görüntülendi.
Marmara Depremi'nin 25'inci yıl dönümü: Hayatını kaybedenler unutulmadı
Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden çeyrek asır geçti... Felaketin 25'inci yıl dönümünde, depremin vurduğu şehirlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma törenleri düzenlendi
Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
İklim değişikliği nedeniyle hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bilinçsiz ateş yakılması yurdun çeşitli bölgelerinde orman yangınlarına sebep oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarındaki son durumu aktardı ve alarma geçildiğini vurguladı. İzmir, Bolu, Manisa, Muğla, Aydın ve Mersin'den peş peşe orman yangını haberleri geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Ülke genelinde 72 yangın çıkmış olup, bunların 45’i kontrol altına alınmıştır. 27 yangına ise müdahale devam etmektedir. İzmir’de devam eden yangınlarda toplam 596 araç ve 2965 personel ile müdahale çalışmalarına havadan ve karadan devam edilmektedir" açıklamasında bulundu
Aydemir Akbaş vefat etti
Bir süredir kanser tedavisi gören ve iki gün önce hastaneye kaldırılan Aydemir Akbaş, hayatını kaybetti
Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, mücadeleyi değerlendirdi
Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de meydana gelen bıçaklama olayının benzeri Yozgat'ta yaşandı. 17 yaşındaki saldırgan rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. Olayda 14 yaşındaki Furkan Ünal hayatını kaybetti
Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin evin önünde oturanlara çarpması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı
SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
TBMM, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis'te toplantı yeter sayısı bulundu. Görüşmeler başlamadan önce usul tartışması çıktı. Tartışmaların büyümesi üzerine birleşime 3 kez ara verildi. CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te çıkan kavga hakkında, "İnanılmaz derecede utanç içindeyim böyle bir duruma şahit olduğum için" dedi. TBMM genel kurulu tekrar başladı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’a kınama cezası verildi.
Galatasaray, Konya'da kazandı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da goller 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan gelirken Konyaspor'un golünü ise 45. dakikada Oğulcan Ülgen kaydetti.
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
"Gayretin kaderi"
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıları galibiyete taşıyan isimler ise Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz oldu. Habertürk Muhabiri Çağatay Çelik, sarı-kırmızılıların galibiyetini kaleme aldı: "Gayretin kaderi"
Galatasaray'dan tepki VAR
Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, skor 2-1'ken Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı; gol VAR incelemesi sonrasında geçersiz sayıldı. Sarı-kırmızılı kulüp paylaşım yaparak bu karara tepki gösterdi
Türkiye ile Instagram neler görüştü?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Instagram'a neden erişim engeli getirildiğini, Türkiye ile META arasında neler konuşulduğunu, ROBLOX uygulamasına getirilen engelin detaylarını ve VPN, TikTok gibi uygulamalara dair merak edilen birçok konuya dair değerlendirmelerde bulundu
Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Dikkatleri Gazze’de yaşanan soykırımdan uzaklaştırmayı amaçlayan bu yalanlar, Filistin halkına olan desteğimizi engelleyemeyecektir" ifadelerine yer verildi.
Kule vinci devrildi! Operatör öldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında devrilen kule vincin operatörü yaşamını yitirdi.
Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
Son günlerde vaka sayılarındaki artışla birlikte Maymun Çiçeği hastalığı yeniden gündeme geldi. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Afrika dışında ilk kez İsveç'de Maymun Çiçeği hastalığı görüldü. Peki Türkiye'de Maymun Çiçeği hastalığı var mı? Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? hastalığın belirtileri neler? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Sağlık Editörü Demet Demirkır yanıtladı.
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu hafta vizyona giren filmler arasında yer alan bilim kurgu ve korku türlerini bir araya getiren Alien: Romulus, kendilerini evrendeki en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin yaşadıklarını konu ediyor. Justin Baldoni’nin yönettiği, Blake Lively’nin başrolünde yer aldığı Bizimle Başladı Bizimle Bitti (It Ends with Us), hayatını yoluna koyduğu sırada ilk aşkının ortaya çıkmasıyla kendisini zor bir durumun içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Yarışçılar: Büyük Hesaplaşma (Running Man: Revengers), Süper Kemer'i elde etmek için mücadele eden oyuncuların hikayesini konu ediniyor. Haftanın komedi filmlerinden Son Bir Tatil, kızlarına boşanacaklarını söylemenin yolunu arayan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki ve Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filmleri, Yaz Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek. 17 Ağustos'ta Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi Harbiye açık Hava Sahnesi'nde seyirci ile buluşacak. 18 Ağustos'ta Cem Adrian; 19-20-25 Ağustos'ta Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici & An Epic Symphony konseri Harbiye Açık Hava'da! 15-25 Ağustos'ta Beyoğlu Günlükleri etkinlikleri sanat ve müzik severleri ağırlayacak. 2. Uluslararası İstanbul Koro Festivali kapsamında 16-18 Ağustos'ta çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 21 - 25 Ağustos'ta da Zeytinli Rock Festivali Muğla Ortaca'da bulunan Sarıgerme Plajı'nda düzenlenecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.