HT Gastro
Stil

Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?

Türkiye ile Yunanistan arasında 10 ada için geçerli, kapıda vize anlaşması yapılmıştı. Ben de nasıl oluyor bu işler, Türkler niçin Yunan adalarına akın ediyor sizin için gidip göreyim dedim

Giriş: 24.08.2024 - 08:00 Güncelleme: 24.08.2024 - 08:00
Esra Şaşmaz
Haberler Stil Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
1

Bu yıl dış politikadaki dikkat çeken yumuşama süreçlerinden biri Yunanistan ile Türkiye ilişkileriydi. Schengen vizesi almak gittikçe zorlaşırken iki ülke arasında yapılan 10 adaya kapıda vize ile girebilme olanağını değerlendirdim. Ve Yunanistan'ın Samos yani Susam adasına kapıda vize alarak gittim.

2

Kapıda vize deyince insan hemen kapıda vizesini bastırıp giriverecekmiş sanıyor. Ancak iş o kadar kolay değil.

3

Daha önce Schengen vizesi alanlar bilir. Avrupaya girebilmek için deyim yerindeyse bir yığın belge toparlamanız gerekir. Kapıda vize uygulaması için de aşağı yukarı Schengen vizesi alırken getirmeniz gereken belgelerin bir çoğunu yine hazırlamak zorundasınız.

4

Kapı vizesi alabilmek için daha önce Schengen vizesi başvurusu esnasında reddedilmemeniz gerekiyor.

5

Samos adası, Kuşadasına feribotla 45 dakika. Vize için istenen belgeleri seyahatinizden en az 5 gün önce postalamak zorundasınız.

6

Samos girişinde neredeyse 1 saat bekledim. Polisler kapıda vize ile girmek isteyenleri tek tek odasına çağırıyor parmak izini alıyor ve biraz da sohbet ediyor.

7

Henüz tam olarak sebebini bilmiyorum ancak vize başvurusu esnasında mesleğinizi İngilizce yazmanız isteniyor. Polisler benim parmak izimi alırken "Demek gazetecisin" dediler, bir şeyler sormak ister gibi. Ben de "Samos hakkında bir yazı yazacağım" dedim.

8

Onlar da hem Samos hem de güler yüzlü Yunan polisi hakkında yazmamı istediler. Buradan onlara selam yollamak isterdim ama okuyacaklarından pek emin değilim. Yunanlarla Türkler sıcakkanlılıkta da birbirine benzeyen halklar.

9

Bir saat beklemenin ardından Samos'a girdim. Eğer sakin, kafa dinlemelik bir tatil istiyorsanız, kesinlikle Samos'a gidin. Kapıda vize uygulaması sayesinde neredeyse her yerde Türk görebilirsiniz. Ancak Samos epey büyük bir ada, insanların sesi soluğu o kadar az gelecek ki dikkatinizi hiç çekmeyecek.

10

Samos adeta üç renk: Beyaz, mavi, yeşil. Adada çoğunlukla genç aileler var. Yani aile ile sakin bir tatil için ideal. Adaya, dışarıdan araba ile girilmiyor, haliyle araba, motor ya da bisiklet kiralayabilirsiniz. Hatta özgürce her plajını, koyunu, dağını, taşını göreyim diyorsanız kesinlikle araba kiralayın.

11

Samos büyük bir ada olduğunu için birbirine uzak kalan görülesi birçok destinasyona sahip. Ada beş büyük yerleşkeden oluşuyor; Samos şehir merkezi, Pythagorio, Karlovasi, Kokkari, Marathokampos.

12

Eğer hem kafamı dinleyim hem de ben şehir insanıyım, insan yüzü görmeden edemem diyorsanız, tam bir Yunanistan havası almak istiyorsanız, kalacağınız yeri Pythagorio'dan seçin. Hem şirin mi şirin sokaklarıyla Instagram için fotoğraf çektirebilirsiniz hem de çeşitli restoranları deneyebilirsiniz.

13

Araba kiralamayanlar için elbette adada otobüs seferleri de var. Ancak sefer sayıları oldukça az, bu nedenle Türkiye'de her yere bol bol araç bulanlar için bu durum sinir bozucu olabilir.

14

Pythagorio, ünlü matematikçi Pisagor'un köyü. Şehirde Pisagor'un heykelinden, magnetine, tişörtüne rastlayabilirsiniz.

15

Samos'ta şehir değiştirirken dik ve dolambaçlı dağları aşıyorsunuz. Dağlar denize dik. Haliyle bu adada hem turkuaz denizin tadını çıkarabilir, hem dağlara tırmanabilir, hem de antik Yunan'dan tarihi eserleri keşfedebilirsiniz.

16

Türklerin Yunanistan'a özellikle kapıda vize uygulaması ile adeta akın ettiği aşikar. Bir akşam arkadaşımla taksiye bindik. Yanımdaki arkadaşım Yunan olduğu için doğal olarak şoför benim Türk olduğumu anlamadı. Az buçuk Yunancam ile "Poli Turk" "Çok fazla Türk" dediğini anladım. Türklerin fazla olmasından şikayet ediyordu ancak benim Türk olduğumu anlayınca sustu.

17

Türklerle Yunanların ortak o kadar çok şeyi var ki... Yunanistan'a gittiğim zaman kendimi hep Türkiye'de gibi hissederim. Belki de onlar da kapıda vize nedeniyle bir anda daha önce hiç olmadığı kadar Türk gelmesinin şaşkınlığını yaşıyorlardır.

18

Şoförün aksine hastanedeki doktorundan, bankadaki memuruna, sınırındaki polisinden, restoranındaki garsonuna kadar herkes son derece nazik ve güleryüzlü. Bence Türkiye'de hep övündüğümüz misafirperverlik komşumuzda da var.

19

Samos'ta neyi sevdim:

-Sakinliğini
-Güleryüzlü insanını
-Müthiş doğasını
-Otellerdeki ve restoranlardaki uygun fiyatları
-İstediğim her yerde rahatça ve para ödemek zorunda olmadan denize girebilmeyi

20

Samos'ta neyi pek sevmedim:

-Her zaman geç gelen yemekleri
-Vasat kalitedeki yemekleri
-Yürüyerek dolaşmanın pek fazla mümkün olmamasını
-Taksilerin pahalı olmasını
-Otobüslerde Türklerden daha fazla para alınmasını

21

İyisiyle kötüsüyle, Yunan adalarında Türkiye'ye göre daha uygun fiyatlı bir tatil yapmak mümkün. Hem oteller hem de restoranlar Türkiye'ye göre çok daha makul.

22

Samos'tan ayrılıp Kuşadasından taksi ile havalimanına giderken bölgenin sakini olan taksici abiye soruyorum: Kuşadası geçen seneye göre nasıl?

23

Taksici bu konuda epey dertliydi, geçen yıla göre turistlerin çok azaldığını, ellerindeki turistlerin de Yunan adalarına gittiğini, yılın sadece belli aylarında çalışabildiklerini ve bu aylarda elde ettikleri kazançların onların bütün bir yılını etkilediğini anlattı.

24

İstatiksel olarak kaç Türk'ün kapıda vizeyle Yunanistan'a gittiğini bilmiyorum bunu ancak sezon sona erdiğinde öğrenebiliriz.

25

Samos'ta adımı attığınız her yerde Türk vardı. Türklerin ise tek derdi, uygun koşullarda bir tatil yapmaktı.

26
Bu içeriği paylaş
İLGİLİ İÇERİKLER
En değerli kısmını çöpe atmayın
Akşam yemeği pişirmek için tezgahın başına geçtiniz ve elinize bir patates soyacağı aldınız. Peki ya size bunun büyük bir beslenme hatası olduğunu ve patatesin en değerli kısmını çöpe atmak üzere olduğunuzu söylesek...
Her köşesi cennet Antalya
Antalya, dünyanın en fazla ziyaret edilen şehirlerinden biri ve bunun tabii ki onlarca nedeni var. Antik medeniyetlerin izi, ormanlar, dağlar, güneş, uçsuz bucaksız kumsallar, alabildiğine mavi bir deniz.
Sucuklu, kuru fasulyeli, yengeçli, sarımsaklı dondurma olur mu?
Tepeleme bir külah fıstıklı dondurmanın çözemeyeceği hiçbir şey yok benim için! İş yerinde yoğun bir günün ya da trafikte geçen saatlerin ardından bir külah fıstıklı dondurma tüm yorgunluğumu alıp götürür… Öfkelendiğimde, üzüldüğümde, canım yandığında bir külah fıstıklı dondurma hayatımda huzurun başkenti olan çocukluğuma götürür beni… Ne dert kalır ne tasa; bir külah fıstıklı dondurma ve ben hepsi bu! Bir külah tatlı hayat…
Yanlış suluyor olabilirsiniz
Yeşil bitkileri seven herkesin başına gelmiştir. Bitkinizin yaprak uçları kahverengi olmaya başladığında bunun sizin hatanız olduğunu bilirsiniz ama neyi yanlış yaptığınızdan tam olarak emin değilsinizdir.
Sadece 8 dakika bile yetiyor
TikTok platformuyla ilgili yapılan üniversite düzeyindeki araştırma, sadece 8 dakikanın özellikle genç kadınların hayatında çok şeyi değiştirebildiğini tespit etti
Alın ve çene bantları işe yarıyor mu?
Yaşlanma karşıtı cilt bakımındaki son trend olan çene ve alın bantları sosyal medyada giderek daha popüler hale geliyor. Peki uzmanlar ne diyor?
Erkekler şort giymeli mi giymemeli mi?
50 yaş üstü 4 arkadaş her zamanki çay bahçesinde oturmuş derin konular konuşuyoruz. Son üç yıldır bahçesine patates eken ama bir türlü verim alamayan arkadaşımız dertli: “Kendi bahçemden topladığım patatesten bir kızartma yiyemeyecek miyim ya!” Aramızdaki tek bekar arkadaşımızın derdi son ilişkisinin evlilik yolunda gitmesi. Kafası karışmış “Bu saatten sonra ne evliliği!..” Kedisi Viktor balkondan düşen arkadaşımız, “Çok şükür bir şeyi yok, ne ara çıktı ne ara düştü anlamadık” diye anlatıyor evdeki haftanın olayını. İzlediğimiz filmler, son keşfimiz filmler, eser miktarda siyaset, ondan da az futbola çeşnilendirdiğimiz sohbet nasıl olduysa benim pantolonuma geldi!
Mucize yaratan esneme hareketi
Vücudunuzun bu bölgesini ihmal etmek, yaşlandıkça acı verici sonuçlara yol açabilir. Bunun için şimdiden yapmaya başlamanız gereken bir esneme hareketi var. Çok bilinmeyenli cümleler söyledik. Gelin hemen açıklayalım...
Etkisi sinema salonunu aştı
Yapımcılar, sadece heyecan verici bir animasyon çekmek istiyorlardı. Etkisinin sinema salonlarını aşacağını onlar da düşünmedi. 'Ters Yüz' serisi, eğitimciler, danışmanlar ve terapistler tarafından kullanılan, insanların kendilerini anlamalarına yardımcı olacak benzersiz bir araca dönüştü
Bu kadar çok düşünecek ne var?
Bir kere başladığında durmayan, yuvarlandıkça büyüyen kar topu gibi sonunda çığa dönüşen, soruların soruları doğurduğu bu düşünme haline Nolan-Hoeksema, ‘Maya Etkisi’ adını veriyor: “Hamurun mayalandıktan sonra iki katına çıkması gibi olumsuz düşünceler de bir süre sonra zihnimizin içindeki tüm alanı kaplamaya başlar, büyür ve genişler. İlk başta belli bir konuda olan düşünceler gittikçe çevrenizdeki başka olaylarla, durumlarla ilişkilenir, kendi kendinizle ilgili soruları kaplar ve daha da olumsuz hale gelir.”
Evlilik ve çocuk istemiyor musunuz? Sebebi sosyal statü arzusu olabilir mi?
Yapılan bir araştırma, sosyal statü arzusunun, insanların evlilik ve çocuk sahibi olma kararlarını ertelemelerine yol açabileceğini gösterdi. Özellikle ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde, bireylerin küçük ailelere daha yüksek sosyal statü atfetmeleri ve kendilerine yatırım yapma eğilimleri, doğurganlık oranlarını etkiliyor. Araştırma, daha eğitimli bireylerin çocuk sahibi olmayı daha geç yaşlara ertelediklerini ve daha az çocuk sahibi olmayı tercih ettiklerini ortaya koyuyor
Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
Bir turist olarak İspanya'yı görmek için can atıyor olabilirsiniz ancak İspanyollar size, sizin onlara beslediğiniz kadar sıcak duygular beslemiyor. Neden mi?
Kalın dediysek o kadar da değil
Saç ve makyaj trendlerini takip etmek ve uygulamak eğlenceli ve zararsız. Çünkü bugün yaptığınız makyaj veya saç modeli sizi sonsuza kadar etkilemez; bir süre sonra boyalar akar, saçlar uzar ve her şey eski haline döner. Ancak söz konusu kaşlar ise biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü kaş dediğiniz küser...
Dondurmaya zeytinyağı dökülür mü?
Bazen insan tatlı mı yoksa tuzlu mu yemek istediğine karar veremez ya... Ünlü şarkıcı Dua Lipa'yla popüler olan zeytinyağlı tuzlu dondurma sayesinde bu ikisi arasında bir seçim yapmaya gerek kalmıyor
‘Birlikte ama yalnız’ trendi
İlişkilerde ‘birlikte ama yalnız’ dünyasında, eşinizle ev arkadaşlığı yapmak zorunda kalmadan sadece aşkınızı yaşıyorsunuz. Nasıl ama?
Soğuk su içmek mi ılık su içmek mi işte bütün mesele bu!
Yaz kış fark etmez ben hep buz gibi soğuk su içerim! Hatta mümkünse bardakta buz olmasını tercih ederim. Kola gazoz için de geçerli bu... Suyu ya da meşrubatı içtikten sonra da bardaktaki buzları kıtır kıtır yemeyi severim. Soğuk su ve buz düşkünlüğüm o noktadaki yaz aylarında üzümleri taneler halinde bir kaseye koyup buzluğa atarım. Birkaç saat sonra üzümlü buz tanelerim olur... İnananın bana böyle bir keyif yok! Karpuz ve kavuna da aynı tarifeyi uygularım ama buzdan üzüm tanelerinin yeri bir başka...
Para biriktiren mışıl mışıl uyuyor
Geceleri koyun saymayı bırakmanın zamanı gelmiş. Araştırmacılar iyi bir uyku çekmek istiyorsanız, koyun değil para sayın diyor. Günümüz şartlarında iyice zorlaşsa da, az da olsa para biriktirebilmek geceleri iyi bir uyku çekmek için birebirmiş.
İflah olmaz kötümserler
Çevrenizde durmaksızın her şeyden şikayet eden, güneşli günde bile bulutlu hava kasveti yayanlar varsa, bu negatifliğe son vermek istediğiniz için kötü bir insan değilsiniz
Depresyona karşı Çaykovski
Modern dünya bize ruhsal yıpranmışlıklarımızla daha fazla yüzleşme zorunluluğu getirdi. Artık travmalarımızın, anksiyetelerimizin adını çok daha sıklıkla koyabiliyoruz. Günümüz dünyasına hükmeden tüketim alışkanlığı ve kısa süreli tatminlerden oluşan anların bütünü, modern bir insanın hayatının çoğunluğunu oluşturuyor. Bazen bir durup nefes almak istiyoruz. İşte bu noktada destekçilerinizden biri Tchaikovsky (Çaykovski). Hayatı boyunca depresyonla iç içe olan Rus besteci, ürettiği ve kendini müziğinin büyüsüne bıraktığında derin bir nefes alabildiğini hissediyor. Bize önerisi de bu.
Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
Mutfağınızı yenilemek için çok para harcamanıza gerek yok. Geri dönüşüme inanıyorsanız, atmak yerine yenileyin. Size ilham verecek bir kaç tüyomuz var. Mutfağınızı değiştirmeyin, dönüştürün!
Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
Cem Hakko bana tek bir cümle söyledi: “Benim için en şık takım dün akşam Türk takımıydı.” Cumartesi sabahıydı ve Vakko Yönetim Kurulu Başkanı yelken yarışında mı, rallide mi yoksa eskrim mi yapıyordu bilmiyorum. Ama bildiğim Cumartesi’ydi ve Cem Hakko mutlaka sabah erkenden uyanmıştır ve benim mesajıma illaki ter içinde yanıt veriyordur.
İyi tartışabilmenin incelikleri
“Ben seni dinledim!” klişesine dayanan nice tartışmanın seyircisi olarak heba oldu gençliğimiz... Ne tartışmalar gördük, zaten hiç sonuca ulaşmayan… Tartışmalara nasıl yaklaşacağımızı yeniden düşünme zamanı...
Genç halinize vereceğiniz tavsiye ne olurdu?
The Guardian okuyucularına ‘gençken keşke alsaydım dedikleri’, o hayatın sırrını veren, hayatlarının gidişatını değiştirebilecek mesajın ne olabileceğini sormuş... Kendim için bir cevap bulabilir miyim diye merakla okudum! 40 yaşındaki Lauren, 20’li yaşlarının başında nereye gittiğini, hayatının geri kalanında ne yapacağını bilmek için kendine çok fazla baskı yaptığını yazmış: “Her karar çok büyük hissettiriyordu: okul, flört edip etmemek, nerede yaşayacağım, büyüdüğümde ne yapmak istediğim. Keşke bir şeylerin değişmesine izin vermenin, esnek olmanın, kendime nefes alma alanı yaratmanın zarafetini anlasaydım. Her şeyin 20’li yaşlarda çözülmesi gerekmiyor...”
Güzel ve uyumlu giyinmek bitti, şimdi çirkin giyinmek moda!
Modada yeni bir ruh hali var. Farklı dönemlerin bir arada göründüğü çılgın ve asi bir döneme girdik. Çirkinin kucaklandığı, kaba ve dağınık görünümün önem kazandığı lekeli kıyafetlerin tercih edildiği bir Mad Max filmindeyiz. Markalar tarafından yönlendirilemeyen ve yönetilemeyen, yaratıcılığı ve ikinci el kıyafetleri merkeze alan bu yeni ruh hali modanın tüm kurallarını ortadan kaldırıyor. Gençler kendi tarzlarını yaratma peşinde. Kendin olduğun sürece her şey doğru...
TikTok'un yeni trendi: Market turizmi
Vize almayı başarıp, aylarca para biriktirdikten sonra gideceğimiz kenti seçerken marketleri kriter almıyoruz tabi ama önceki gün okuduğum bir haberin başlığı yok artık dedirtti: “Market (bakkal) Turizmi TikTok’un yeni çılgınlığı!”
Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
100 yıl aradan sonra yeniden Paris’e dönen olimpiyatlarda (Paralimpik Oyunları dahil) 206 ülkeden 15 bine yakın sporcu yarışacak. 4 yıldır bu ‘an’ için hazırlanan sporcular için antrenmanlar kadar 15 gün boyunca kalacakları olimpiyat köyünde nasıl beslenecekleri de çok önemli! The New York Times’a konuşan olimpiyat oyunlarının iletişim ekibinden Guillaume Thomas, Paris Olimpiyat Köyü'ne ilk kez giren bir sporcu için en unutulmaz anının, kompleksin etkileyici büyüklüğü değil taze pişmiş bagetlerin kokusu olacağını söylüyor: “Bu bilinçli olarak tasarlandı. Çünkü her Fransız köyünde bir fırın vardır. İnsanların içeri girerken bagetin kokusunu alabilmelerini istiyoruz. Bu bilinçli olarak tasarlandı.”
Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
Çocuğu anne doğuruyor, emziriyor, büyütüyor; babalara ne oluyordu ki canım! Yok, işin aslı öyle değilmiş. Babalara da bir şeyler oluyormuş gerçekten. Bu defa bunu bilim söylüyor
Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
1984'ten beri her yıl tüm dünyada temmuz ayının üçüncü pazar günü kutlanan Dünya Dondurma Günü bu sene 21 Temmuz'a denk geliyor. Başta çocuklar olmak üzere herkes tarafından sevilen, yaz denince akla ilk gelen, içimizi serinleten, lezzetli, zihin tazeleyici bir tatlıdır dondurma. İlk dondurmayı kim bulmuş olabilir, hiç merak ettiniz mi?
İstanbul’da sanat dolu 1 gün
İstanbul büyüleyici güzellikte bir şehir. Vaktiniz kısıtlıysa, önemli müze ve galerilerle dolu güzel bir gün geçirmek istiyorsanız bize kulak verin. Belirli bir rota üzerinde bir gününüzün planını yaptık. Gezimiz Beşiktaş'tan başlıyor.
Flört etmek tarihe mi karışıyor?
Z kuşağı geleneksel flört yöntemlerini terk etti. Bugünlerde biri sizi beğeniyorsa, sadece instagram hesabınızı soruyor. Eve gidip hikayenizi parmak uçlarıyla yukarı doğru kaydırıyor ya da doğrudan mesaj atıyor, buna da DM'den yürümek deniyor.
Modanın en nostaljik trendi: Tığ işi
Tığ işi; modanın en yeni, en sıcak ve en nostaljik kendin yap trendine dönüştü. Elbiseden bluza, bikiniden yeleklere, rengarenk çantalara bu yaz tığ işi çok moda. Taylor Swift ve erkek arkadaşı Travis Kelce, bu haftanın başlarında tığ işi kıyafetleriyle fotoğraflandılar.
Günde bir öğün yersek ne olur?
Muhtemelen günde üç öğün yemek yiyorsunuz. Modern yaşam bu yeme şekline göre tasarlanmış. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu söylenir, iş yerinde öğle yemeği molası verilir ve ardından akşam olunca aile yemek masasında toplanır. Ancak beslenmenin en sağlıklı yolu bu mudur?
Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? İşte sırrı...
Yazın bunaltıcı sıcaklarında deodorant derdi olmayan bir grup insan var! ABCC11 gen mutasyonuna sahip olanlar neredeyse hiç ter kokmuyor. Özellikle Doğu Asyalılarda yaygın olan bu gen, kötü kokmanın önüne geçiyor. Avrupa ve Afrika popülasyonlarının ise yalnızca yüzde 3'ü bu şanslı grup arasında...
Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
Bir arkadaşım tatilde sıkıldığını anlatıyordu: “Benim tatilim 3-4 gün olmalı sonrasında daralıyorum… Hiçbir şey yapmadan öylece yatmaktan bir bıkkınlık geliyor, sıkılıyorum!”
Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
Y kuşağı insanlarının neden yaşlarına göre daha genç, Z kuşağının ise yaşlarına göre daha olgun göründüğüne dair ilginç bir tartışma sürüyor
Eksik olan şey: Ebeveyn otoritesi
Özgüvenli, sosyal, iletişim becerileri gelişmiş, anlayışlı ve mutlu çocuk yetiştirmek isteyen koca bir nesil, ebeveynlerinden farklı bir yol izledi ancak çocuklarının mutluluğuna kölece bağlılıkları yüzünden başları belada. Bu yöntemin işe yaraması için gereken önemli bir nokta dikkatlerden kaçıyor.
Balkonda sebze yetiştirme hakkında her şey
Açık alan sınırlı olsa da, bir veranda veya balkon yıl boyunca bol miktarda taze sebze, ot ve meyve üretmek için kullanılabilir.
Z kuşağının kendi gizli dili mi var yoksa biz mi yaşlandık?
Sosyal medyada mesajlaşmadan şakalaşmaya kadar Z kuşağı dışında kimsenin anlamadığı bir dil kullanılıyor. Bu yeni jargonun Türkçemizi mahvedeceğini düşünen pek çok insan var. Öte yandan bu kelime dağarcığı aslında dilin kendisini değiştirmiyor ya da yozlaştırmıyor, aksine geliştiriyor diyen araştırmalar da mevcut.
Toksik insanlara karşı gri taş metodu
Narsist veya toksik insanlar, kurbanlarının tepkilerinden beslenmeye ve onların ilgisini çekmeye eğilimli olurlar. Peki ya gri taş yöntemiyle ezber bozmaya var mısınız?
Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
Sert peynir ve çikolatada küflü parçayı keserek atmak genellikle güvenlidir. Domates gibi yumuşak ürünler, yumuşak ekmekler ve peynirler atılmalıdır. Hangi küflü gıdalar yenir, hangileri yenmez?
'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
Anahad O’Connor imzalı habere göre ‘Avokado sevenler için yılın tehlikeli zamanları’ymış bu günler. Çünkü binlerce insan her yıl Nisan-Temmuz ayları arasında avokado keserken ellerini ve parmaklarını kesip hastanelere koşuyormuş Amerika’da. El cerrahları bu aylar arasında bu tür yaralanmaları o kadar sık görüyorlarmış ki buna bir isim bile vermişler: Avokado Eli!
Paris Moda Haftası'nda öne çıkanlar
İşte 24-27 Haziran arasında gerçekleşen Paris Moda Haftası'ndan notlar...
Kaliteli uyku için yatakta reels izlemeye son!
Bu kez erken yatacağım ve güzel bir uyku çekeceğim! Muhtemelen yataktan bedeninizi sabahın köründe kazırken kendinize verdiğiniz söz bu. Ancak her akşam aynı hikaye... Yatakta sağa sola dönerken Instagram'daki bütün komik reelsları hatmetmek... Sonrasında gelsin Pazartesi sendromları gitsin tükenmişlik ve çeşitli sendromlar... Peki bu uyku işini nasıl halledeceğiz? Buyurun sizin için uzmanına sorduk
Sen neymişsin be Taylor!
En güzel şarkıyı sen yazdın, en büyük rekorları sen kırdın, en büyük hayran kitlesini sen kaptın, 'Swiftonomi'yi sen yarattın… Sen neymişsin be Taylor!
Kadınların cep isyanı!
Kadın kıyafetlerinde hayatı kolaylaştıran cepler için büyüyen kampanya meyvelerini veriyor. Erkekler pratik bir şekilde telefonlarını, anahtarlarını, önemli ufak tefek eşyalarını ceplerinde taşıyabiliyorken kadınlar her zaman çanta taşımaya mahkumdu. Artık durum değişmeye başladı. El çantası Margaret Thatcher için bir statü sembolü olabilir, ancak çoğu kadın için sadece bir yüktür. Modanın aktivist hareketi devam ediyor: Cep eşitsizliği yüzyıllardır süregelen bir cinsiyet önyargısıdır
Kahvedeki toksin ve yapabilecekleri
Kahvede bulunan bir madde güçlü bir mesane ve böbrek toksini olduğundan, vücut bu bölgedeki toksini seyreltmek için diğer bölgelerden hızla sıvı çeker. Hiç su içmeseniz bile sürekli idrara çıkma hissiniz olur ve bu yüzden kahveden sonra sık sık tuvalete gidersiniz.
'Dünya Boş Boş Gezme Günü'nde ne yaptınız?
Kadir Kaymakçı yazdı
Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yanıt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında çıkan istifa haberlerine yönelik resmi X hesabından açıklama yaptı. Şimşek "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir." dedi
Almanya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Solingen kentindeki bir etkinlikte düzenlenen bıçaklı saldırıda 1'i kadın 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı
Kennedy, Trump'a destek verecek
ABD'de başkanlık yarışından çekildiğini duyuran bağımsız aday Robert F. Kennedy Jr. başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a destek vereceğini açıkladı. Kennedy ayrıca 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan bir barış anlaşmasını Joe Biden'ın engellediğini iddia etti
Hesaba itiraz edince darbedilmişti, otomobille ezdi!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 26 yaşındaki Ferdi Akbulut, hesaba itiraz edince çalışanlar tarafından darbedildi. Akbulut, aracını çalışanların üzerine sürdü ve bir kişinin ölümüne neden oldu
Kardeşinin katil zanlısını vurdu
Elazığ'da, kardeşinin katil zanlısını öldüren bir kişi, olaydan sonra kaçtı, zanlının kaçmasına ve saklanmasına 13 kişi yardım etti. Polis katil zanlısını ve yardım edenleri yakaladı
İran'dan İsrail'e cevap açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarına ülkesinin bölgede savaşın yayılmasını istemediğini ancak İsrail'e cevap verme hakkından da vazgeçmeyeceğini bildirdi
Filistinli iş insanı saldırısında flaş gelişme
İstanbul Kağıthane'de Filistinli iş insanına suikastle ilgili Romanya'da yakalanan 3 şüpheli ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Olay sonrası kaçtıkları Romanya’da Türk emniyetin girişimiyle yakalanan G.S., T.S. ve S.A, bugün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul’da adliyeye gönderilen 4 kişiden iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişi hakkında Adli Kontrol ve Yurt Dışı yasağı konuldu. Türk emniyeti Romanya’da tutuklanan 3 şüphelinin Türkiye’ye getirilmesi için yazışmalarda bulundu.
TikTok'ta trend oldu! Salatalık talebine yetişemiyorlar
İzlanda'daki çiftçiler, ana malzemesi salatalık olan tariflerin TikTok'ta trend olması nedeniyle salatalık satışlarının ikiye katlandığını ve artan talebe yetişmediklerini belirtti
Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 2 ölü, 12 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı
54 kişi hakkında suç duyurusu!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasındaki Göztepe müsabakasına ilişkin olarak 54 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı
Beşiktaş stoperi bitiriyor!
Beşiktaş, Augsburg'un stoperi Felix Uduokhai'nin transferi için Alman ekibi ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması bekleniyor.
İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar takibe alındı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından acil durum ilan edilen Maymun Çiçeği (MPOX) virüsüne karşı, İstanbul Havalimanı’nda 11 ülkeden gelen uçuşlar yakın takibe alınırken, herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı
Powell: Politikamızı ayarlama vakti geldi
FED Başkanı Powell, 2024 Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuştu. Powell konuşmasında "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek" ifadelerini kullandı
Bir düşüşün anatomisi
Galatasaray, Javi Galán’ı gündemine aldı
Galatasaray, İspanya LaLiga ekiplerinden Atlético Madrid forması giyen 29 yaşındaki sol bek oyuncusu Javi Galán ile ilgileniyor
Ferdi transferi resmen açıklandı!
Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor! Sarı-lacivertli kulüp, Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a transferi için İngiltere'ye gideceğini duyurdu
Peker Açıkalın'dan haber var
Geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Peker Açıkalın'dan açıklama geldi. Doktoruyla kamera karşısına geçen oyuncu, sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te yürütülen kazı çalışmalarında, 2 bin 800 yıl öncesine ait karbonlaşmış 21 kilogram nohut, kayısı çekirdeği, buğday, üzüm ve sarımsak taneleri bulundu
Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
Kilolu insanların en çok istedikleri şeylerden biri zayıflamak ve sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Ancak sonuca ulaşma konusunda çoğu girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Peki, neler yapmalıyız? İşte 6 stratejik yol...