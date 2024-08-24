Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?

Soğuk su içmek mi ılık su içmek mi işte bütün mesele bu!

Yaz kış fark etmez ben hep buz gibi soğuk su içerim! Hatta mümkünse bardakta buz olmasını tercih ederim. Kola gazoz için de geçerli bu... Suyu ya da meşrubatı içtikten sonra da bardaktaki buzları kıtır kıtır yemeyi severim. Soğuk su ve buz düşkünlüğüm o noktadaki yaz aylarında üzümleri taneler halinde bir kaseye koyup buzluğa atarım. Birkaç saat sonra üzümlü buz tanelerim olur... İnananın bana böyle bir keyif yok! Karpuz ve kavuna da aynı tarifeyi uygularım ama buzdan üzüm tanelerinin yeri bir başka...