Herkes neden Yunan adalarına gidiyor?
Türkiye ile Yunanistan arasında 10 ada için geçerli, kapıda vize anlaşması yapılmıştı. Ben de nasıl oluyor bu işler, Türkler niçin Yunan adalarına akın ediyor sizin için gidip göreyim dedim
Bu yıl dış politikadaki dikkat çeken yumuşama süreçlerinden biri Yunanistan ile Türkiye ilişkileriydi. Schengen vizesi almak gittikçe zorlaşırken iki ülke arasında yapılan 10 adaya kapıda vize ile girebilme olanağını değerlendirdim. Ve Yunanistan'ın Samos yani Susam adasına kapıda vize alarak gittim.
Kapıda vize deyince insan hemen kapıda vizesini bastırıp giriverecekmiş sanıyor. Ancak iş o kadar kolay değil.
Daha önce Schengen vizesi alanlar bilir. Avrupaya girebilmek için deyim yerindeyse bir yığın belge toparlamanız gerekir. Kapıda vize uygulaması için de aşağı yukarı Schengen vizesi alırken getirmeniz gereken belgelerin bir çoğunu yine hazırlamak zorundasınız.
Kapı vizesi alabilmek için daha önce Schengen vizesi başvurusu esnasında reddedilmemeniz gerekiyor.
Samos adası, Kuşadasına feribotla 45 dakika. Vize için istenen belgeleri seyahatinizden en az 5 gün önce postalamak zorundasınız.
Samos girişinde neredeyse 1 saat bekledim. Polisler kapıda vize ile girmek isteyenleri tek tek odasına çağırıyor parmak izini alıyor ve biraz da sohbet ediyor.
Henüz tam olarak sebebini bilmiyorum ancak vize başvurusu esnasında mesleğinizi İngilizce yazmanız isteniyor. Polisler benim parmak izimi alırken "Demek gazetecisin" dediler, bir şeyler sormak ister gibi. Ben de "Samos hakkında bir yazı yazacağım" dedim.
Onlar da hem Samos hem de güler yüzlü Yunan polisi hakkında yazmamı istediler. Buradan onlara selam yollamak isterdim ama okuyacaklarından pek emin değilim. Yunanlarla Türkler sıcakkanlılıkta da birbirine benzeyen halklar.
Bir saat beklemenin ardından Samos'a girdim. Eğer sakin, kafa dinlemelik bir tatil istiyorsanız, kesinlikle Samos'a gidin. Kapıda vize uygulaması sayesinde neredeyse her yerde Türk görebilirsiniz. Ancak Samos epey büyük bir ada, insanların sesi soluğu o kadar az gelecek ki dikkatinizi hiç çekmeyecek.
Samos adeta üç renk: Beyaz, mavi, yeşil. Adada çoğunlukla genç aileler var. Yani aile ile sakin bir tatil için ideal. Adaya, dışarıdan araba ile girilmiyor, haliyle araba, motor ya da bisiklet kiralayabilirsiniz. Hatta özgürce her plajını, koyunu, dağını, taşını göreyim diyorsanız kesinlikle araba kiralayın.
Samos büyük bir ada olduğunu için birbirine uzak kalan görülesi birçok destinasyona sahip. Ada beş büyük yerleşkeden oluşuyor; Samos şehir merkezi, Pythagorio, Karlovasi, Kokkari, Marathokampos.
Eğer hem kafamı dinleyim hem de ben şehir insanıyım, insan yüzü görmeden edemem diyorsanız, tam bir Yunanistan havası almak istiyorsanız, kalacağınız yeri Pythagorio'dan seçin. Hem şirin mi şirin sokaklarıyla Instagram için fotoğraf çektirebilirsiniz hem de çeşitli restoranları deneyebilirsiniz.
Araba kiralamayanlar için elbette adada otobüs seferleri de var. Ancak sefer sayıları oldukça az, bu nedenle Türkiye'de her yere bol bol araç bulanlar için bu durum sinir bozucu olabilir.
Pythagorio, ünlü matematikçi Pisagor'un köyü. Şehirde Pisagor'un heykelinden, magnetine, tişörtüne rastlayabilirsiniz.
Samos'ta şehir değiştirirken dik ve dolambaçlı dağları aşıyorsunuz. Dağlar denize dik. Haliyle bu adada hem turkuaz denizin tadını çıkarabilir, hem dağlara tırmanabilir, hem de antik Yunan'dan tarihi eserleri keşfedebilirsiniz.
Türklerin Yunanistan'a özellikle kapıda vize uygulaması ile adeta akın ettiği aşikar. Bir akşam arkadaşımla taksiye bindik. Yanımdaki arkadaşım Yunan olduğu için doğal olarak şoför benim Türk olduğumu anlamadı. Az buçuk Yunancam ile "Poli Turk" "Çok fazla Türk" dediğini anladım. Türklerin fazla olmasından şikayet ediyordu ancak benim Türk olduğumu anlayınca sustu.
Türklerle Yunanların ortak o kadar çok şeyi var ki... Yunanistan'a gittiğim zaman kendimi hep Türkiye'de gibi hissederim. Belki de onlar da kapıda vize nedeniyle bir anda daha önce hiç olmadığı kadar Türk gelmesinin şaşkınlığını yaşıyorlardır.
Şoförün aksine hastanedeki doktorundan, bankadaki memuruna, sınırındaki polisinden, restoranındaki garsonuna kadar herkes son derece nazik ve güleryüzlü. Bence Türkiye'de hep övündüğümüz misafirperverlik komşumuzda da var.
Samos'ta neyi sevdim:
-Sakinliğini
-Güleryüzlü insanını
-Müthiş doğasını
-Otellerdeki ve restoranlardaki uygun fiyatları
-İstediğim her yerde rahatça ve para ödemek zorunda olmadan denize girebilmeyi
Samos'ta neyi pek sevmedim:
-Her zaman geç gelen yemekleri
-Vasat kalitedeki yemekleri
-Yürüyerek dolaşmanın pek fazla mümkün olmamasını
-Taksilerin pahalı olmasını
-Otobüslerde Türklerden daha fazla para alınmasını
İyisiyle kötüsüyle, Yunan adalarında Türkiye'ye göre daha uygun fiyatlı bir tatil yapmak mümkün. Hem oteller hem de restoranlar Türkiye'ye göre çok daha makul.
Samos'tan ayrılıp Kuşadasından taksi ile havalimanına giderken bölgenin sakini olan taksici abiye soruyorum: Kuşadası geçen seneye göre nasıl?
Taksici bu konuda epey dertliydi, geçen yıla göre turistlerin çok azaldığını, ellerindeki turistlerin de Yunan adalarına gittiğini, yılın sadece belli aylarında çalışabildiklerini ve bu aylarda elde ettikleri kazançların onların bütün bir yılını etkilediğini anlattı.
İstatiksel olarak kaç Türk'ün kapıda vizeyle Yunanistan'a gittiğini bilmiyorum bunu ancak sezon sona erdiğinde öğrenebiliriz.
Samos'ta adımı attığınız her yerde Türk vardı. Türklerin ise tek derdi, uygun koşullarda bir tatil yapmaktı.