Haftanın Kitapları

PROUST YAŞAMIMIZI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?

(Alain de Botton)



Felsefe ve edebiyatı günlük yaşamın içinden temalarla ve günlük yaşamın diliyle sadelikle anlatan, ortaya koyduğu eserlerle çağının okurlarına ilham veren Alain de Botton'ın 'Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir?' Everest Yayınları tarafından okurlarla buluştruluyor. Karmaşık felsefi kavramları saf bir dille okura sunan yazar bu kitabında düşüncelerimizi sarsacak ve yaşamımıza dokunacak bir deneyime davet ediyor bizi. De Botton ustalıkla ördüğü bu anlatıda, Marcel Proust’un sadece edebi bir deha değil aynı zamanda insan yaşamının derinliklerini kavramaya yönelik bir rehber olduğuna işaret ediyor. Proust’un eserlerindeki fikirleri bir hayat kılavuzunun temelleri olarak ele alıyor. Proust Yaşamınızı Nasıl Değiştirebilir? hem edebiyatın büyüsüne kapılmaya hem de kişisel bir serüvene, kendi yaşam hikâyemizi yeniden yazmaya çağırıyor bizi.