İstanbul Kağıthane'de olay, Çeliktepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yıl önce arkadaş ortamında Muhammet Onur Mutkan (26) ile tanışıp sevgili olan Özbekistanlı Madina D. (29) yaklaşık 1 yıl önce Mutkan’dan ayrıldı.

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GENÇ KADINI TEHDİT ETMEYE BAŞLADI DHA'daki habere göre bu durumu hazmedemeyen ve takıntı haline getiren Mutkan, süre içerisinde kadına hem kendi hem de faklı numaralardan arayarak ve mesaj atarak tehditlerde bulundu.

EVİNİ BASTI DARP ETTİ, UZAKLAŞTIRMA ALDI Süreç bu şekilde devam ederken Mutkan, geçtiğimiz ay kadının evini basarak darp etti. Hastanelik olan kadın, polise şikayette bulunarak uzlaştırma kararı aldırdı ancak gözaltına alınan Mutkan, serbest bırakıldı. REKLAM

TAKSİNİN İÇİNDE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ Ortadan kaybolan Muhammet Onur Mutkan, geçtiğimiz salı günü saat 17.45 sıralarında kadın çağırdığı taksiye bindiği sırada ortaya çıktı. Elindeki bıçakla tehditler savuran Mutkan, kadını taksinin içerisinde öldüresiye dövdü.

KADIN BAYILDI SALDIRGAN KAÇTI Kadın bayılınca kaçan saldırgan, taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi olan ve polise şikayette bulunan kadın ardından taburcu edildi.

SAVCILIKTAN SERBEST KALDI Polis ekipleri saldırganı aradığı sırada Muhammet Onur Mutkan, önceki gece kadının kapısının önünde ortaya çıktı. Kadının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Mutkan’ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kadının bir kez daha şikayetçi olduğu Mutkan, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrasında nöbetçi savcılık tarafından serbest bırakıldı. REKLAM

"İÇERİ ALMAZLARSA SENİ ÖLDÜRECEĞİM" Emniyetten çıkar çıkmaz saat 00.00 sıralarında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kadının kapısının önüne gelen Mutkan, “Beni içeriye almazlarsa seni öldüreceğim. Bana tezgah kuruyorsun ha. Ben sana göstereceğim. Birazcık şerefin varsa ararsın gelirler. Beni böyle mi vazgeçireceksin" diyerek kadına defalarca taş fırlattı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI O sırada Mutkan’ın yanına gelen bir vatandaş ona tepki gösterip ayrıldı. Dehşet anları kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kadın KADES uygulamasından polis ekiplerine ihbarda bulundu ancak Mutkan, yine kaçtı.

"BENİ NE HAKLA ACIMASIZCA DÖVÜYOR" Olayla ilgili yaşadıklarını kayda alan Madina D., “Bir insan gücü yetmeyen bir insanı nasıl böyle defalarca dövebilir bilmiyorum. Kaburgamın kırdırıldığını hissettim. Nefes alamıyorum. Dövdü ama mahkeme içeriye almıyor. Hiçbir şey yapılamıyor. Ben 50 kilogram bir insanım sana karşılık verebilir miyim? Sen beni ne hakla acımazsızca dövebiliyorsun. Saçlarım oluk oluk döküldü. Acımadan dövdü, taksiye bindiğimi hatırlıyorum. Taksiye oturdum sonra saçımı arkadan çekti. Kapısını açıp tekme attığını hatırlıyorum. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.