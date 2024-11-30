İstanbul'da şehrin ortasında yaşandı! Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!

İstanbul Arnavutköy'de haraca bağlamak istedikleri işletmeyi bir kaç kez kurşunlayan çete, iş insanından istedikleri parayı alamayınca işletmeye el bombası attı.

REKLAM advertisement1

EVİNE DE BOMBA ATMAKLA TEHDİT ETTİLER

İHA'nın haberine göre yaşanılan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, saldırganların iş insanını arayarak bir sonraki el bombasını evine atacaklarını söyledikleri tehdit konuşmaları da ortaya çıktı.

İstanbul Arnavutköy'de bir oto galerinin korkulu rüyası haline gelen çete, iş insanı Kemal Bayrak'a kabusu yaşattı. İddiaya göre, birkaç ay önce N.Ö. isimli çalışanın işten çıkartılmasını bahane eden çete üyeleri, iş insanından 10 milyon TL haraç istedi. REKLAM İŞ YERİNİN İÇERİSİNE EL BOMBASI ATIP KAÇTILAR Çeteye parayı vermeyi kabul etmeyen iş insanının işletmesi defalarca kurşunlandı. İş insanı sürekli tehdit mesajları aldı.

Uğradığı silahlı saldırıların ardından çete üyeleri işletme içerisine el bombası atarak kaçtı. Saldırı sonrasında yabancı bir ülkeye kayıtlı numaradan aranan iş insanı yine tehdit edildi. Telefonla aranan iş insanı, "Senin devletin bile bizi yakalayamaz, bir sonraki saldırı evine olacak" şeklinde tehdit edildi. Gerçekleşen saldırılar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin çete üyelerini yakalamaya yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"DAHA ÖTESİ NE OLACAK BİLMİYORUM" Çete tarafından tehdit edilmeye devam edilen iş insanı Kemal Bayrak yaşadıklarıyla ilgili şunları söyledi: "Yanınızda çalışan kişiyi işten çıkartmışsınız 10 milyon TL vereceksiniz' diye bir telefon araması aldım ve o gece iş yerim kurşunlandı. Durumu polise bilirdim, ikinci gün yine bir tehdit telefonu aldım ve o gece de iş yerim kurşunlandı. Daha sonra bu telefonlar sürekli devam etti. Beni arayan yurt dışı numaraları üzerinden 'bir sonraki mermi kafanıza gelecek' şeklinde tehditler aldım. Biz konuyu yargıya taşıdık ancak bu süreç içerisinde aynı kişilerin Arnavutköy'de 6 iş yerinden daha aynı bahaneyle para istedikleri ve bu yerlere çökmeye çalıştıkları öğrendik."

"EVİMİN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞLER" "Geçtiğimiz gün ben yine bir telefon aldım. 'Galerine bomba attık sıra şu anda evinde' dediler. Evimin bir resmini çekmişler ve doğalgaz kutusunu işaretlemişler. Ertesi gün geldiğimde gerçekten iş yerime bomba atıldığını gördüm. Tehdit bir yere kadar işin içerisine el bombası girdi. Artık can güvenliğimiz tehdit altında, sadece benim değil ailemin can güvenliği de tehdit altında. Arnavutköy'de birçok işletme şu anda bu durumda ve mağdur. Daha bunun ötesi ne olacak füze mi atacaklar, uçaksavar mı atacaklar ne atacaklar bilmiyorum."

"ŞU ANA KADAR 4 KİŞİ YAKALANDI" İşletme avukatı Ali Ercan Kalay ise, "Müvekkilim silahlı saldırıya uğramıştır. İş yerinde yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı bir süreç başlatılmıştı. Müvekkilime saldırıyı düzenleyen şüphelilerden 4 kişinin yakalandığını öğrendik, ancak kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanma çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri müvekkilimin 24 saat esasına dayalı olarak evinde ve iş yerinde gerekli önlemleri aldı. Gerekli çalışmalar devam ediyor" dedi.