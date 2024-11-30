Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a muhalif silahlı gruplar, ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'in kent merkezine giriş yaptıklarını duyurdu.

Üç gündür Suriye ordusuyla çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen muhalif silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde Suriye ordusunun savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Halep ve İdlib'de 3 günde 108 yerleşim yeri ve nokta ele geçirildi.

Bu saldırı, muhaliflerin son 4 yıldaki ilk geniş çaplı saldırıları ve 2016 yılından beri en büyük toprak kazançları.

Şam'a bağlı Suriyeli yetkililer ise Halep havaalanını ve şehre giden tüm yolları kapattıklarını bildirdi.

Heyet Tahrir El Şam'ın başını çektiği muhalif gruplar bu hafta hükümet kontrolündeki kentlerde sürpriz bir ilerleme kaydederek 10 yıl sonra yeniden Halep'e ulaştı.

İki askeri kaynak, Şam'ın en önemli müttefiklerinden Rusya'nın, muhaliflerin ilerleyişini engellemek için Şam'a ek askeri yardım sözü verdiğini ve yeni teçhizatın önümüzdeki 72 saat içinde gelmeye başlayacağını söyledi.

Üç ordu kaynağı, Suriye ordusuna muhaliflerin girdiği şehrin ana bölgelerinden "güvenli çekilme" emirlerine uymalarının söylendiğini belirtti.

Muhalifler saldırılarına çarşamba günü başladı ve dün Halep'in çeşitli mahallelerinde ilerlemeye başlarken, harekatın son haftalarda Rus ve Suriye hava kuvvetlerinin muhaliflerin elindeki İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını artırmasına yanıt olarak ve Suriye ordusunun olası saldırılarını önlemek için yapıldığını söyledi.

Suriye, Rus ve Suriye jetlerinin Halep'te ele geçirdikleri bir banliyöde mevzilenen muhalifleri bombaladığını duyurdu.

Bombardıman muhaliflerin ele geçirdikleri kasaba ve köyleri de hedef aldı.

"ÇATIŞMALARDA SİVİLLER ÖLDÜRÜLDÜ"

Suriye devlet televizyonu muhaliflerin şehre ulaştığını yalanladı ve Rusya'nın Suriye ordusuna hava desteği sağladığını söyledi.

Suriye ordusu saldırıya karşı koyduğunu ve Halep ve İdlib kırsalında isyancılara ağır kayıplar verdirdiğini açıkladı.

BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatör Yardımcısı David Carden da konu ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

"Suriye'nin kuzeybatısında ortaya çıkan durum karşısında derin bir endişe duyuyoruz. Son üç gündür aralıksız devam eden saldırılar, aralarında 8 yaşında çocukların da bulunduğu en az 27 sivilin hayatına mal oldu."

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Suriye devlet haber ajansı SANA, Halep'te ikisi öğrenci olmak üzere dört sivilin muhaliflerin üniversite öğrenci yurtlarını bombalaması sonucu öldüğünü duyurdu. Bu kişilerin BM yetkilisi tarafından bildirilen 27 ölü arasında olup olmadığı net değil.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın muhaliflerin saldırısını Suriye'nin egemenliğinin ihlali olarak gördüğünü söyledi.

Peskov, "Suriyeli yetkililerin bölgeye bir an önce düzen getirmesinden ve anayasal düzeni yeniden tesis etmesinden yanayız" dedi.