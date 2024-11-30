Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Kara günler geride kaldı. Depremin üzerinden henüz 21 ay gibi kısa sayılabilecek bir süre geçmesine rağmen, şehirlerimizin çoğunun yeni siluetleri şekillenmeye başladı. Maraş'ı beraberce yeniden inşa ediyoruz. Kongremize gelmeden önce deprem konutlarının kura törenini gerçekleştirdik. Bu konutların 3 bin 499'u Kahramanmaraş'taydı. Ayrıca şehrimizde büyük bir spor kompleksinin yapımına da başlıyoruz. Biz başarıları büyüdükçe tevazuları da büyüyen bir kadroyuz. Yeni binalarımız köy evlerimiz konutlarımız birer birer büyüyor.

Konuttan hastaneye, okuldan parka kadar gözlerinin önünde yükselen yeni yerleşimleri inkar eden bir zihniyetle karşı karşıyayız. Şehirlerimizin imarının mümkün olmadığı yalanını körüklemişlerdi. Bize enkazın altında kalacak diyen zat, önce seçim sandığının sonra kurultay sandığının altında kalarak bay bay oldu. Şimdi ne yüzüne bakan ne kapısını çalan var. Sürekli bize sataşıyor. Eski genel başkanın kötü mirasını maalesef, yeni genel başkan da aynı şekilde devam ettiriyor. Yapıcı muhalefet diye bir kavram lügatlerinde yok.

Biz değişimin hayatın her alanı gibi siyasetin de tabii parçası olduğuna inanan bir siyasi partiyiz. Partimizde kadrolar değişir, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza olan bağlılığımız değişmez. Partimizde kadrolar değişir, Türkiye'yi birlik içinde, dirlik içinde, tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde geleceğe taşıma hedefimiz değişmez. Millete tepeden bakan bizden değildir. İnsanlarımızı bölen, kutuplaştıran bizden değildir.

AK Parti milletin kurduğu, milletin iktidara getirdiği, milletin demokrasi hak özgürlük eser ve hizmet siyasetine meftun olduğu, yeri geldiğinde ayar verdiği bir partidir. Sandıktan çıkan mesajları öpüp başımızın üstüne koyduk. Eksiklerimizi tamamlayacak, vizyonumuzu güçlendirecek çalışmaların hazırlığını yapıyoruz.

"TÜRKİYE BİRİLERİNİN İSTİKRARSIZLIK ÜRETME ALANI DEĞİLDİR"

Bölgemizde yanan ateşi ülkemize sıçratmak için her yolun denendiğini görüyoruz. Artık herkes biliyor ki Türkiye birilerinin deneme tahtası, gerginlik hattı, istikrarsızlık üretme alanı değildir. Türkiye artık, hadi çocuklar günü geldi deyince harekete geçirilen kuklalarla darbe yapılacak, siyaseti, ekonomisi dizayn edilecek bir ülke değildir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ İNŞA EDECEĞİZ"

Türk, Kürt, Zaza, Arap, Sünni, Alevi fark etmeksizin 85 milyon hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu ülkenin eşit vatandaşlarıyız. Türkiye'nin gelecek vizyonuna ayak bağı terör prangasını parçalayıp atmak istiyoruz. Bölgemizdeki kritik gelişmeler, iç siyasetimiz bunun için elverişlidir. Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak, terör sorununu kaynağında çözme irademiz, hiç olmadığı kadar güçlüdür. Bu hedefe ulaşmak için cesur, kararlı, yeni ve çok iyi planlanmış adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz."