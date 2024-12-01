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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var - 1 Aralık Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri gök gürültülü yağmurlu diğer bölgeler, sisli ve puslu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olacak. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 09:29 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:29
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        Marmara ve Ege'ye kritik uyarı! Sağanak ve fırtına var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Ege (Afyonkarahisar hariç) ile Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 15°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Yağmurlu 18°

        Antalya

        Güneşli 17°

        Trabzon

        Güneşli 12°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 14°

        Adana

        Güneşli 18°

        Diyarbakır

        Güneşli 11°

        Gaziantep

        Güneşli 13°

        Ağrı

        Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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