Elazığ'da halı sahadaki kavga kamerada
Elazığ'da halı saha maçı sonunda taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralandı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 01.12.2024 - 00:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 00:11
Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi’nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Halı saha maçı sonunda taraflar arasında çıkan tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
2 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle hafif yaralanırken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı.
Kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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