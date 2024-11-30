Ensesinden vurdu, araç kontrolden çıktı! Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü

Adana'da Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce kendisini terk edip, başkasıyla nişanlanan eski sevgilisi Ramazan Arıcı’yı (26) seyir halindeki hafif ticari araçta tabancayla ensesinden vurarak öldürüp, intihar etti.

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DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Ramazan Arıcı, bir süre önce sevgilisi Ebru Ayşe Beyaz ile ayrılıp, başkasıyla nişanlandı.

ENSESİNDEN VURDU, ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI Beyaz ile Arıcı, konuşmak için buluştu. Seyir halindeki hafif ticari aracın direksiyonundaki Ramazan Arıcı ile arka koltukta oturan Ebru Ayşe Beyaz arasında tartışla çıktı. Beyaz, çantasından çıkardığı tabancayla Ramazan Arıcı’yı ensesinden vurdu. Kontrolün kaybolduğu araç kaldırıma çıkarken, Ebru Ayşe Beyaz, bu kez tabancayı kendi göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

Ön koltuktaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ebru Ayşe Beyaz ile Ramazan Arıcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemesinin ardından Beyaz ile Arıcı’nın cenazeleri, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.