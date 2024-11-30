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        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Kız meselesi' yüzünden 3 kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        'Kız meselesi' yüzünden 3 kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!

        İzmir Çeşme'de, bir kafede, iki grup arasında 'kız meselesi' yüzünden çıktığı ileri sürülen ardından sözleşip gittikleri ormanda da devam eden tartışmada, tabancayla vurulan 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 21 yaşındaki B.B., polisteki ifadesinde, "Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:48
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        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
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        İzmir'de olay, önceki akşam, Çeşme'nin Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kafede iddiaya göre, 'kız meselesi' yüzünden tartışan iki grup, sözleşip ormanda buluştu.

        PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ: 3 GENÇ ÖLDÜ

        Katil zanlısı B.B., 21 yaşında.
        Katil zanlısı B.B., 21 yaşında.

        DHA'daki habere göre burada taraflar arasında yine tartışma çıktı. Bu sırada B.B. (21), tabancasını çıkarıp, peş peşe ateşledi. Kurşunların isabet ettiği Azat Demir (23), Abdurrahim Doğan (19) ve Mehmet Sait Medeni (19) hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

        YARALANAN GENÇ TEDAVİYE ALINDI

        Hayatını kaybeden Mehmet Sait Medeni, 19 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Mehmet Sait Medeni, 19 yaşındaydı.

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

        CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

        Hayatını kaybeden Azat Demir, 23 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Azat Demir, 23 yaşındaydı.

        Ölen 3 kişinin cansız bedenleri ise İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Buradaki otopsinin ardından ölen 3 kişinin cenazeleri toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI YAKALANDI

        Hayatını kaybeden Abdurrahim Doğan, 19 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Abdurrahim Doğan, 19 yaşındaydı.

        Olayın ardından B.B.’nin yanındaki arkadaşları O.A. (20) ve Ö.Ö.'yü (18) gözaltına aldı. Motosikletiyle kaçan B.B. de dün sabah polis ekipleri tarafından yakalandı.

        "BİRİSİ BANA KAFA ATINCA, TABANCAYI KULLANDIM"

        Şüphelilerden B.B. polisteki ifadesinde, "Kafedeki tartışma ormanlık alanda sürdü. Yaşanan arbede de birisi bana kafa attı. Ben de tabancayı kullandım" dedi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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