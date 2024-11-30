Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel

Beşiktaş'taki kötü gidişatın ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Geçtiğimiz günlerde futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba, medya ve iletişim grubu koordinatörü Okay Karacan ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel'ın görevine son verilen siyah-beyazlılarda, yapılan toplantı sonrası Hasan Arat, Futbol A.Ş.'deki başkanlık görevinden istifa etmişti.

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Maccabi Tel Aviv maçı sonrası yine olağanüstü toplanan siyah-beyazlılarda Hasan Arat, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan da istifa ettiğini duyurdu. MAYIS AYINA KADAR BAŞKAN HÜSEYİN YÜCEL Beşiktaş Kulübü, Başkan Hasan Arat'ın istifasının yönetim kurulu tarafından kabul edildiğini ve başkanlık görevine ikinci başkan Hüseyin Yücel'in getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu'nun, olağan seçimli genel kurul toplantısının gerçekleştirileceği tarihe kadar görevine eksiksiz olarak devam edeceği bildirildi.

REKLAM İLK MESAJI VERDİ Hüseyin Yücel, kişisel sosyal medya hesabından, "Başkanımız Sayın Hasan Arat'ın beklenmedik istifası, tüm camiamız ve biz yönetim kurulu üyeleri tarafından üzüntüyle karşılanmıştır." sözleriyle başlayan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sayın Başkan gerekçelerini düzenlediği basın toplantısında açıklamıştır. Ardından toplanan yönetim kurulumuzun aldığı kararlar ise resmi kanallarla duyurulmuştur. Herkes müsterih olsun. Biz büyük bir camiayız. Mayıs ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Beşiktaş'ımızın menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Süreçle ilgili detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde düzenleyeceğim basın toplantısı ile yapacağım."

HASAN ARAT VEDA ETTİ Hasan Arat Beşiktaş'ta kulüp başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurmasının ardından kulüp personeli ile vedalaşmak için geldiği Tüpraş Stadyumu’nda açıklamalarda bulundu. Hasan Arat, 117 yaşında bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık geldiysem, bugün de aynı onurlu bir şekilde, alnım açık buradan çıkıyorum” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız birçok arkadaşlarımız, taraftarlarımız, gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir. Bizler gelip geçiciyiz demiştim hep size. Bugün de burada bu görevi hep birlikte sonlandırmanın aslında bir asaletini yaşıyoruz. Bunlar çok normal şeylerdir demokrasilerde. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim. Beşiktaş burada gördüğünüz bütün gençlere emanet bundan sonra. Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Ben bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma da başarılar diliyorum."

REKLAM HASAN ARAT'IN 363 GÜNÜ AYRILIĞIN GEREKÇELERİ... Beşiktaş Kulübü Başkanlığı'ndan istifa eden Hasan Arat, 363 gün görev yaptı. 3 Aralık 2023'te gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda Serdal Adalı'ya üstünlük kurarak başkanlığa seçilen Arat, görev süresini tamamlayamadı. > İstifa sürecinde yönetimde yaşanan uyumsuzluklar da etkili oldu

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ı istifaya götüren süreçte futbol takımının sergilediği kötü performansın yanı sıra bazı yöneticilerin birbirleriyle yaşadığı uyumsuzluklar da önemli rol oynadı. Yönetim kurulunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle sıkıntıların büyümesi üzerine 26 Kasım'ı 27 Kasım'a bağlayan gece futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ile yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlıların efsane futbolcuları arasında kabul edilen Aybaba'ya bu kararın WhatsApp aracılığıyla bildirilmesi tepki çekerken, 27 Kasım'da asbaşkan Onur Göçmez ile iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek görevinden istifa etti. Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Göçmez istifadan vazgeçerken, Futbol AŞ'de de görev değişikliklerine gidildi.

REKLAM Hasan Arat, yaptığı açıklamada, "Sahici sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Beşiktaş kalkışma yapılacak bir kulüp değildir." ifadelerini kullanarak, görevine devam ettiğini ve zorluklarını üstesinden geleceklerini vurguladı. Ancak Arat, bu ifadelerinin üzerinden henüz 48 saat geçmemesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında yaşanan 3-1'lik mağlubiyetin ardından özel sebepler (Sağlık sorunu) gerekçesiyle görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hasan Arat'ın 363 günü! Haberi Görüntüle > Teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı Hasan Arat, görev yaptığı 11 ay 26 günde 3 teknik direktörle çalıştı. Arat, selefi Ahmet Nur Çebi döneminde göreve getirilen Rıza Çalımbay ile başkanlığa seçildikten 19 gün sonra yollarını ayırdı. Beşiktaş'ta Çalımbay'ın ardından teknik direktörlüğe 7 Ocak'ta Fernando Santos getirildi.

Siyah-beyazlılar, büyük umutlarla takımın başına geçen Portekizli teknik adam döneminde de beklentileri karşılayamadı. Ara transferde kadroya dahil edilen oyunculara rağmen kötü gidişata son verilememesinin ardından 13 Nisan'da Santos ile de yollar ayrıldı. REKLAM Fernando Santos'un ardından geçen sezonun kalan bölümünde teknik direktörlüğü Serdar Topraktepe üstlendi. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı gösterdi.

> İki kupa kazandı Beşiktaş Futbol Takımı, Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde 2 kez kupa sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü. > Transferlerin maliyeti tepki çekti Hasan Arat döneminde siyah-beyazlı futbol takımında 12 oyuncu transferine imza atıldı.

Beşiktaş, geçen sezonun ara transfer döneminde Moatasem Al Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise Ciro Immobile, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Can Keleş, Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Joao Mario ve Cher Ndour'u renklerine bağladı. Bu isimlerden özellikle Al Musrati ve Muçi'nin transferleri, yüksek bonservis bedelleri karşılığında kadroya dahil edilmelerine rağmen sergiledikleri performans nedeniyle tepki topladı.

REKLAM > Arat döneminde 51 maçta 24 galibiyet Beşiktaş Futbol Takımı, Hasan Arat'ın göreve yaptığı dönemde 51 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, tüm kulvarlarda oynadığı 51 müsabakada 24 galibiyet, 11 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı. Beşiktaş'ta son günlerde neler yaşandı? Haberi Görüntüle BEŞİKTAŞ'TA SON GÜNLERDE YAŞANANLAR * Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yollar ayrıldı.

* 3 Aralık'ta siyah beyazlıların futbol takımları genel koordinatörlüğü görevine getirilen Samet Aybaba görevden alındığını gece yarısı kendisine gelen mesaj ile öğrendiğini açıkladı * Kulüpte Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü görevinde bulunan Okay Karacan ile yollar ayrıldığı kamuoyu ile paylaşıldı. * Yaşananların ardından Beşiktaş Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

* Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez ile siyah beyazlılarda medya ilişkilerinden sorumlu yönetici Işıl Zeybek istifa etti. REKLAM * Bıraktığını kulübe ileten asbaşkan Onur Göçmez'in istifası kabul edilmedi ve göreve devam ettiği açıklandı. * Siyah beyazlıların başkanı Hasan Arat, Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan istifa etti.

* Futbolun sorumlusu Futbol A.Ş.'nin başına getirilen Hüseyin Yücel ile Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar oldu. * Beşiktaş, Avrupa Ligi 5'inci haftasında Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı. Temsilcimiz, Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanan mücadeleyi 3-1 kaybetti. * Beşiktaş'ta, Futbol A.Ş.'ye istifasını veren Hasan Arat; son olarak kulüp başkanlığından istifa etti.

* Beşiktaş Kulübü, Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıkladı.