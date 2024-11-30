Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor… Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak. Öte yandan van Bronckhorst, bugünkü idmanda takımın başında yer almadı.

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Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle muhteşem bir giriş yapan Beşiktaş, son 1 ayda ise büyük bir çöküş içine girdi... Süper Lig'de 13 haftalık süreçte liderin 13 puan gerisine düşen siyah-beyazlı kulüpte kriz patlak verirken, Avrupa Ligi'ndeki Maccabi mağlubiyeti ise teknik direktör Van Bronckhorst ile olan ipleri tamamen kopardı.

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VAN BRONCKHORST'TAN 1.70 PUAN ORTALAMASI

Sezon öncesi takımın başına getirilen van Bronckhorst, Siyah-Beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet alan Hollandalı teknik adam sahadan 4 kez berabere ayrılırken 6 kez ise mağlubiyet yaşadı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında 1.70 puan ortalaması tutturdu.