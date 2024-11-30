van Bronckhorst dönemi sona eriyor
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik direktörün sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak
Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor… Siyah-beyazlılarda Giovanni van Bronckhorst dönemi sona eriyor. Hollandalı teknik adamın sözleşmesindeki çıkış maddesi kullanıldı. Resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Hatayspor maçında Serdar Topraktepe takımın başında olacak. Öte yandan van Bronckhorst, bugünkü idmanda takımın başında yer almadı.
Sezona 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle muhteşem bir giriş yapan Beşiktaş, son 1 ayda ise büyük bir çöküş içine girdi... Süper Lig'de 13 haftalık süreçte liderin 13 puan gerisine düşen siyah-beyazlı kulüpte kriz patlak verirken, Avrupa Ligi'ndeki Maccabi mağlubiyeti ise teknik direktör Van Bronckhorst ile olan ipleri tamamen kopardı.
VAN BRONCKHORST'TAN 1.70 PUAN ORTALAMASI
Sezon öncesi takımın başına getirilen van Bronckhorst, Siyah-Beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet alan Hollandalı teknik adam sahadan 4 kez berabere ayrılırken 6 kez ise mağlubiyet yaşadı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında 1.70 puan ortalaması tutturdu.
DAR ROTASYON VE SAKATLIKLAR ELİNİ KOLUNU BAĞLADI
Sezon başında övgü alan Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy başta olmak üzere Salih Uçan ve yeni transfer Can Keleş'e hiç şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi.
Üst üste yaşanan sakatlık sorunları da kötü gidişin üzerine tuz-biber ekerken, dar rotasyonu tercih eden Hollandalı hocanın eli kolu son 1 ayda tamamen bağlandı. Siyah-beyazlılarda, Maccabi maçı ise bardağı taşıran son damla oldu.