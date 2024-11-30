Antalya haberleri: O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi

Antalya haberleri: O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu ve güneşi fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne gitti.

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YABANCI YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ DHA'daki habere göre bazıları denizde yüzerken, bazıları da sahilden olta atarak balık tutmaya çalıştı. Sahilde güneşlenenlerin ve kitap okuyarak vakit geçirenlerin yoğun olduğu Konyaaltı'nda yerleşik yabancıların çoğunlukta olduğu dikkati çekti.

"İNSANLAR YÜZÜP EĞLENİYOR" REKLAM Yüzme bilmediği için denize giremediğini ama balık tutmaya çalıştığını belirten Ayhan Peköz, "İnsanlar yüzüp, eğleniyor. Hava çok güzel. Ben de balık tutuyorum" dedi.

PAZARTESİ YAĞIŞ GELİYOR Kentte yaşayan Rus asıllı Türk vatandaşı Miron Kaplan da ağabeyiyle birlikte denizde balık tuttuğunu söyledi. Kaplan, "Denize girmedik ama balık yakaladık. Denizde de bazen yüzüyoruz. Hava sıcak çok güzel" diye konuştu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; hava sıcaklığı 2 Aralık Pazartesi günü düşerek yerini kuvvetli yağışa bırakacak.