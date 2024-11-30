Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim

YouTube kanalı üzerinden gittiği restoran ve mekanları değerlendiren ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, son videosuyla sosyal medyada gündem oldu.

Yemek eleştirmeni Milor, İstanbul'da gittiği bir lokantada izinsiz şekilde görüntülerinin kaydedildiği gerekçesiyle işletmeciye tepki gösterdi.

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"KONUŞTUKÇA DAHA FAZLA BENCE MEDENİYETTEN UZAKLAŞIYORSUNUZ"

Milor, YouTube kanalında yayınladığı programında işletmeciye "Gerçekten yemek müthiş ama bir daha geleceğimi sanmıyorum" diyerek nedenini şöyle açıkladı: "Çünkü kendimi kullanılmış hissettim. Hiçbir şey söylememenizi rica edeceğim, cevap vermemenizi rica edeceğim. Arkamdan konuşabilirsiniz. Ben hayatta hiçbir zaman rızam olmadan benim namıma bir şey yapılmasını istemem, kullanılmış, istismar edilmiş hissederim. Estağfurullah demeyin. Konuştukça daha fazla bence medeniyetten uzaklaşıyorsunuz. Hiç estağfurullah demeyin."

REKLAM "MAYMUN DEĞİLİM" İşletmeci araya girmek istese de Milor "Hem burada arkamda durup fotoğraf çektiniz hem de oradan arkadaş çekti. Ben bunlara rıza göstermedim. Burada yemek yerken fotoğraf çekmek benim özelime karışmak oluyor. Beni bu gerçekten rencide etti. Çünkü ben burada oynayan maymun değilim. Başka gurmeler gibi de değilim. Ben gelirim, rahatsız edilmek istemem. Bu yüzden izleyiciler bilsin, benim için zevk değil fazla. O yüzden giderek artık belki alakamı tamamen keseceğim Türkiye'yle. Bu davranışlar beni mutsuz ediyor, zevk alamıyorum ve strese giriyorum. O yüzden tam bu yemeğin zevkini çıkaramadım. Ama çok teşekkür ediyorum yine de. Yemek gerçekten harika, tavsiye ediyorum. Buraya ünlü olmayanlar gelebilir. Ama benim için bu dediğim ciddi bir sorun" şeklinde konuştu.

Yemek eleştirmeni, rıza gösterilince elinden gelen her şeyi güler yüzüyle yapacağını söyledi. Ancak izin alınmadan fotoğraf ve video kaydı alınmasına isyan eden Milor, sosyal medyada gündem oldu ve bazı kullanıcılar, gastronomi yazarının üslubunu sert buldu. Son YouTube videomda yaşanan olay sadece fotoğraf çekimi değildi. Uzun uzun (dakikalarca) farklı açılardan videoya alındım. Bu sırada mekan sahibi arkamda çalışanına 'Tabelayı da al' diye fısıldıyordu.



Bu davranış kurnazlıkla harmanlanmış bir zorbalık türü. Küçük yaştan beri… — Vedat Milor (@vedatmilor) November 30, 2024 "TABELAYI DA AL GİBİ İFADELER KULLANILDI" Bunun üzerine Vedar Milor, söz konusu YouTube videosunun yorum kısmında şu açıklamaları yaptı:

Sevgili İzleyiciler, Bu video sonrası gelen eleştirileri dikkatle okudum ve bir konuya açıklık getirmek istiyorum: Yaşanan olay, yalnızca bir fotoğraf çekimi değildi. Mekan çalışanlarından birinin, iznim olmadan uzun süre video çekmesi ve bu sırada kendisine "Tabelayı da al" gibi ifadeler kullanılması, meselenin mahremiyetin ötesinde profesyonel bir etik sorunu olduğunu gösterdi.

Bu durum, bir insanın mahremiyetine ve özeline saygı duyulması gerektiğini hatırlatmak açısından önemliydi. Çünkü ne yazık ki bu tür izinsiz çekimlerle sık sık karşılaşıyorum. Bu video aracılığıyla, yalnızca kendim için değil, benzer durumlar yaşayan herkes için bir farkındalık yaratmak istedim. Bu meseleyi dile getirme şeklim bazı izleyiciler tarafından sert bulunmuş olabilir. Ancak bu durumun kamera önünde ele alınmasının, benzer davranışları tekrar etmeyi düşünebilecek kişiler üzerinde bir caydırıcılık etkisi yaratabileceğini düşündüm. Hepimiz, başkalarının mahremiyetine ve sınırlarına daha çok özen göstermeyi öğrenmeliyiz.

REKLAM Elbette, her zaman ideal bir üslubu tutturmak mümkün olmayabilir. Ancak bu olay, yalnızca benim kişisel rahatsızlığım değil, aynı zamanda karşılıklı saygı ve etik davranışlara olan ihtiyacımızın bir örneğiydi. Hepinize geri bildirimleriniz için teşekkür ederim. Yemek, keyif ve paylaşım için bir araç olmalı. Ancak bunu yaparken, sınırlarımıza saygı gösterilmesini istemek hepimizin hakkı. Bu tür konulara dikkat çekmek adına bu durumu dile getirdim.

Sevgiler ve saygılar, Vedat Milor