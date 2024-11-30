Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.652,00 %0,12
        DOLAR 34,7020 %0,16
        EURO 36,7289 %0,24
        GRAM ALTIN 2.961,83 %0,92
        FAİZ 40,80 %-0,41
        GÜMÜŞ GRAM 34,20 %1,62
        BITCOIN 96.492,00 %-0,99
        GBP/TRY 44,1857 %0,31
        EUR/USD 1,0577 %0,24
        BRENT 71,84 %-1,29
        ÇEYREK ALTIN 4.842,58 %0,92
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        155 bininci konut teslim edildi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl sonuna kadar toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edilecek, gelecek yıl 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 15:25 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        155 bininci konut teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Kongremizden önce size hem teşekkür edelim dedik hem de deprem konutlarımızın açılışını yapalım dedik. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

        6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz. Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmiştik, şimdi de 155 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hatay 5900, Malatya 2313, Adıyaman 6912, Gaziantep 257, Diyarbakır 674, Adana 668, Şanlurfa 2929, Elazığ 1407 ve Kahramanmaraş'ta 3499 olmak üzere toplam 24559 yuvamızı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edilecek, gelecek yıl 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim tüm ailelere güven, huzur, bereket ihsan eylesin diyorum.

        Bu konutların yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Maraşlılar, bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır siyasetin içinde. Rabbim bize çok farklı görevlerde ülkemize hizmet etme şansı verdi. Her görevi eser kazandırmak için fırsat gördük. 6 Şubat, insanlığın başına gelmiş en büyük afetlerden biri. Depremden 11 ilimiz etkilendi, 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu sadece konut sayısı. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse 2.5 milyon nüfuslu bir şehrin tamamen yok olması demek. 104 milyar dolardan fazla zarar verdi. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki hiç kapanmayacak. Ana muhalefet liderinin hükümetimizi insafsızca eleştirmesinin kime ne faydası var? Sayın Özel deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum Sayın Özel? Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir, afet konutlarını bitirmek için çalışanların emeğini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Biz bugün Maraş'ta söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz. Eski genel başkanınız 14-28 Mayıs öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanıza. Hadi buyurun yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet etmezler, para balyalarını yığmak dışında taş üstüne taş koyamazlar. Bunların tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla konser düzenlemek. İş hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yedirmeye gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Hizmet etmek olunca ara ki bulasın...

        Kahramanmaraşımıza inşa edeceğimiz spor kompleksimizde olimpik yüzme havuzundan, kamp merkezine kadar her şey olacak. Tesisimiz gençlerimiz başta olmak üzere Maraş halkına şimdiden hayırlı olsun diyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        O kentte gelenek yine bozulmadı! Kasımda deniz keyfi!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa