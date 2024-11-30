Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bizi bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Kongremizden önce size hem teşekkür edelim dedik hem de deprem konutlarımızın açılışını yapalım dedik. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, daha dayanıklı hale getirmeyi amaçlıyoruz. O günden bugüne dek bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz. Hatay'da 130 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmiştik, şimdi de 155 bininci anahtarı teslim etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hatay 5900, Malatya 2313, Adıyaman 6912, Gaziantep 257, Diyarbakır 674, Adana 668, Şanlurfa 2929, Elazığ 1407 ve Kahramanmaraş'ta 3499 olmak üzere toplam 24559 yuvamızı hak sahipleri kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu yıl sonuna kadar toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm teslim edilecek, gelecek yıl 452 bin 983 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız. Rabbim tüm ailelere güven, huzur, bereket ihsan eylesin diyorum.

Bu konutların yapımında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Maraşlılar, bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır siyasetin içinde. Rabbim bize çok farklı görevlerde ülkemize hizmet etme şansı verdi. Her görevi eser kazandırmak için fırsat gördük. 6 Şubat, insanlığın başına gelmiş en büyük afetlerden biri. Depremden 11 ilimiz etkilendi, 671 bin 826 konut ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Bu sadece konut sayısı. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse 2.5 milyon nüfuslu bir şehrin tamamen yok olması demek. 104 milyar dolardan fazla zarar verdi. Kaybettiğimiz kardeşlerimizin kalbimizde bıraktığı yaralar belki hiç kapanmayacak. Ana muhalefet liderinin hükümetimizi insafsızca eleştirmesinin kime ne faydası var? Sayın Özel deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum Sayın Özel? Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir, afet konutlarını bitirmek için çalışanların emeğini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Biz bugün Maraş'ta söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyoruz. Eski genel başkanınız 14-28 Mayıs öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanıza. Hadi buyurun yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet etmezler, para balyalarını yığmak dışında taş üstüne taş koyamazlar. Bunların tek bildikleri algı ve reklam yapmak. Bir de fahiş fiyatlarla konser düzenlemek. İş hırsızlığa, milletin malını yandaşlara yedirmeye gelince CHP'den hünerlisini kimse bulamaz. Hizmet etmek olunca ara ki bulasın...