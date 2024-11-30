Yurt genelinde soğuk hava özellikle doğuda etkisini göstermeye devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yoğun kar yağışlarının yerini soğuk havaya bıraktığı ve gece sıcaklığın sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Erzurum, bölgenin en soğuk kenti oldu.

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ÇATILARDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU AA'da yer alan habere göre soğuk havanın etkisiyle çatılarda ve şadırvanlarda buz sarkıtlarının oluştuğu şehirde belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışmaları yapıyor. REKLAM

ŞADIRVANLAR DONDU, CAMLAR BUZ TUTTU Kentin birçok yerinde şadırvanların donduğu görülürken, cami kubbesinde ısınmaya çalışan kuşlar da objektife yansıdı.

SALI GÜNÜNE KADAR GECE EKSİ 15-20 ARALIĞINDA Beyaz elbisesini giyen Erzurum'da, salı gününe kadar sıcaklığı gece eksi 15-20 derece arasında olacağı öğrenildi. Sis ve pusa dikkat! 2 bölgede sağanak! Haberi Görüntüle