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        Çok az yağış daha fazla güneş!

        Soğuk ve yağışlı havalar yerini güneşli havalara ve çok az yağmura bıraktı. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yağışın önümüzdeki günlerde sadece batı bölgelerinde bazı illerde etkili olacağını, yurdun doğusu hariç büyük bölümünde de sıcaklıkların birkaç derece artacağını kaydetti

        Giriş: 30.11.2024 - 18:06 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:06
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        Çok az yağış daha fazla güneş!
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        Bu akşam Türkiye’de Ege kıyıları yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor, fakat yağmurlar Anadolu’ya doğru uzanmıyor. İzmir, Muğla, Antalya’nın batı ilçeleri, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne gelecek 2 gün yağmurlu olacak.

        Fethiye-İzmir arasında kalan kıyılarda pazar günü öğle olurken yağış kuvvetlenecek görünüyor. İzmir ve Muğla çeşitli ilçelerinde su baskınları yaşayabilir.

        Pazar günü İstanbul’da yağmur beklenmiyor. Güneşlenen şehirde hava sıcaklıkları gündüz 15°C’ye kadar yükseliyor. Gecenin en düşük sıcaklıkları Marmara kıyıları için 10-12°C’lerde, sert bir ayaz yok. İstanbul ve Marmara Bölgesi ise pazartesi-perşembe arası yağmur toplayabilecek, hafta başı orta kuvvette başlayacak yağmur aralıklarla haftanın geneline yayılacak.

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        Ankara ve İç Anadolu genelinde güneşli günler sürecek, hava sıcaklıkları gündüz 8°C, gece en düşük -2°C’ye kadar soğuyan başkentte hava kalitesi düşüyor. Yüksek basınç alanı Anadolu’da havanın karışmasına, kirleticilerin dağılmasına engel oluyor. Hassas bünyelerde (Astım, nefes darlığı hastalıkları olanlarda) rahatsız edici seviyede olabilen hava kirliliğine karşı sokakta maske kullanılabilir. Her mahallenin farklı etkilendiği bir hava kirliliği var. Vadi ve çukur topoğrafyalara çöken soğuk hava, özellikle akşam-gece saatleri özel dikkat isteyebilir.

        Yine de hava kalitesi konusu acil bir durumda değil, ya da insanlara “Sokağa çıkmayın” diyebilecek cüreti meteorolojik olarak bulamıyoruz. Karadeniz kıyılarında yağış yok, son zamanların en güneşli 10 günü yaklaşıyor. Artvin’den Trabzon’a kadar hava daha güneşli, Samsun-Bartın arası parçalı-çok bulutlu ve güneşli günler geçirecek. Normalde bu kadar güneş göremeyen Karadeniz sahillerinde sıcaklıklar gündüz 11 ila 15°C.

        Doğu ve Güneydoğu yüksekleri ise artık sert ayaz yaşıyor, sıcaklıklar gece -15°C’lere kadar düşüyor. Bölgelerde yeni kar yağışı beklemiyoruz ama özellikle gece, hipotermi koşullarına dikkat edilmeli.

        Fotoğraf: AA

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