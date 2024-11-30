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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Fabrika yangınında 2 can kaybı! | Son dakika haberleri

        Fabrika yangınında 3 can kaybı!

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında yangın çıktı. Feci olayda 3 işçi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:56 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:43
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        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
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        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

        CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ

        DHA'nın haberine göre de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında ölen işçi sayısı 3'e yükseldi. Yangına müdahale sürüyor.

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