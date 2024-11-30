Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

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AA'da yer alan habere göre Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Fabrikaya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, yangına ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

CAN KAYBI 3'E YÜKSELDİ DHA'nın haberine göre de Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında ölen işçi sayısı 3'e yükseldi. Yangına müdahale sürüyor.