Başakşehir'de özel halk otobüsü park halindeki kamyona çarptı
Başakşehir'de park halindeki hafriyat kamyonuna çarparak yol kenarındaki ağaçlık alana giren özel halk otobüsünün şoförü yaralandı
Ziya Gökalp Mahallesi Melikşah Caddesi'nde yolcusuz şekilde ilerleyen Ercan Uçar yönetimindeki İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı.
Ardından kaldırıma çıkan otobüs, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
Kazada araçta sıkışarak yaralanan Uçar, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı şoför, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.