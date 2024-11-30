Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası ve Samet Aybaba ile Brad Friedel'ın ayrılığı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

VAN BRONCKHORST'TAN 1.70 PUAN ORTALAMASI Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray'ı 5-0 yenerek sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezon öncesi takımın başına getirilen van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet alan Hollandalı teknik adam sahadan 4 kez berabere ayrılırken 6 kez ise mağlubiyet yaşadı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında 1.70 puan ortalaması tutturdu. Trendyol Süper Lig'de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 haftada elde ettiği 6 puanla 22. basamakta kaldı. REKLAM DAR ROTASYON VE SAKATLIKLAR ELİNİ KOLUNU BAĞLADI Sezon başında övgü alan Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy başta olmak üzere Salih Uçan ve yeni transfer Can Keleş'e hiç şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi. Üst üste yaşanan sakatlık sorunları da kötü gidişin üzerine tuz-biber ekerken, dar rotasyonu tercih eden Hollandalı hocanın eli kolu son 1 ayda tamamen bağlandı. Siyah-beyazlılarda, Maccabi maçı ise bardağı taşıran son damla oldu.

YÖNETİM, SERGEN YALÇIN İLE MASAYA OTURACAK Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin ilk adayının kulüp efsanesi Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Hüseyin Yücel yönetiminin, Sergen Yalçın ile 1 Aralık Pazar günü (yarın) bir araya gelip ilk görüşmeyi gerçekleştireceği bildirildi. ⚫️⚪️ Beşiktaş yönetimi yarın Sergen Yalçın ile görüşecek!



🎙️ Siyah beyazlı camiada yaşanan son gelişmeleri HT Spor muhabiri @ogzhngenc aktardı. pic.twitter.com/KrtjicGK6J — HT Spor (@HTSpor) November 30, 2024