Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        7
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!

        Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevini geçici olarak Serdar Topraktepe üstlenecek. Teknik direktör arayışlarına hemen başlayan yönetimin, Sergen Yalçın ile masaya oturacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 19:23 Güncelleme: 30.11.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifası ve Samet Aybaba ile Brad Friedel'ın ayrılığı sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını açıkladı.

        Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

        VAN BRONCKHORST'TAN 1.70 PUAN ORTALAMASI

        Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Galatasaray'ı 5-0 yenerek sezona Turkcell Süper Kupa zaferiyle giren Beşiktaş, son haftalarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezon öncesi takımın başına getirilen van Bronckhorst, siyah-beyazlı ekipte tüm kulvarlarda 20 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet alan Hollandalı teknik adam sahadan 4 kez berabere ayrılırken 6 kez ise mağlubiyet yaşadı. Van Bronckhorst, Beşiktaş'ın başında 1.70 puan ortalaması tutturdu.

        Trendyol Süper Lig'de son 4 haftada galip gelemeyen ve 12 maçta 21 puan toplayan Beşiktaş, 6. sırada yer aldı.

        Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 haftada elde ettiği 6 puanla 22. basamakta kaldı.

        REKLAM

        DAR ROTASYON VE SAKATLIKLAR ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

        Sezon başında övgü alan Van Bronckhorst, Semih Kılıçsoy başta olmak üzere Salih Uçan ve yeni transfer Can Keleş'e hiç şans vermemesi nedeniyle eleştirilerin bir numaralı hedefi haline geldi.

        Üst üste yaşanan sakatlık sorunları da kötü gidişin üzerine tuz-biber ekerken, dar rotasyonu tercih eden Hollandalı hocanın eli kolu son 1 ayda tamamen bağlandı. Siyah-beyazlılarda, Maccabi maçı ise bardağı taşıran son damla oldu.

        YÖNETİM, SERGEN YALÇIN İLE MASAYA OTURACAK

        Beşiktaş'ta Van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin ilk adayının kulüp efsanesi Sergen Yalçın olduğu öğrenildi. Hüseyin Yücel yönetiminin, Sergen Yalçın ile 1 Aralık Pazar günü (yarın) bir araya gelip ilk görüşmeyi gerçekleştireceği bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        155 bininci konut teslim edildi
        155 bininci konut teslim edildi
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa