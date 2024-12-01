Abdullah Şahin: Cahillik yaptık
Bir dönemin ünlü komedyeni ve tiyatrocu Abdullah Şahin ile bir araya geldik. Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Şahin ile sahne hayatını ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk
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Abdullah Şahin, tiyatro oyunculuğu yaptığı dönemde Enver Demirkan ile tanıştı ve birlikte 'Nokta ile Virgül' adlı bir komedi ikilisi olup tek kanallı dönemde TRT'de program yapmaya başladı. 'Nokta ile Virgül' olarak da pek çok filmde rol aldılar. 'Nokta ile Virgül Tiyatrosu'nu kurdular.
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Abdullah Şahin ile Enver Demirkan, bir ikili olarak kariyerlerinin zirvesindeyken araları bozuldu ve kendi yollarını çizdiler. Daha sonra pek çok dizi ve filmde rol aldılar ancak eski günlerindeki şöhreti yakalamakta zorlandılar.
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Abdullah Şahin, Enver Demirkan'ın ayrılmasından sonra 'Nokta ile Virgül Tiyatrosu'nu 'Nokta Tiyatrosu' olarak sürdürdü. 76 yaşındaki oyuncuyla buluşarak, sanat hayatını, pişmanlıklarını ve Enver Demirkan ile yollarının ayrılmasını konuştuk.
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"BURSA'DA AMATÖR KALMAK İSTEMEDİM"
Çankırı doğumlu olan Abdullah Şahin, oyunculuk tutkusunun nasıl başladığını şöyle anlattı: Babam subay, annem öğretmendi. Annem, Bursalı olduğu için tayinini Bursa'ya istemişti. Çocukluğum Bursa'da geçti. Liseye başladığımda kafayı tiyatroya takmıştım. Oyuncu olmak istedim. O yıllarda Bursa'da oda tiyatrosu vardı. Orada tiyatroya ilk adımımı attım. 'Çürük Elma' oyunuyla da ilk sahne tecrübemi yaşadım. İki yıl burada tiyatro yaptım. Bursa'da amatör kalmamak için İstanbul'a gelmem lazımdı.
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'İstanbul'da aç kalırsın, sürünürsün' dediler. Doğru da çıktı. Haluk ağabeyim de İstanbul'da olması işimi kolaylaştırdı, onunla yaşadım bir süre. Malum tiyatroda hiçbir zaman çok paralar olmadı. Bu gönül sersemliği bir iş. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazandım. Yıldız Kenter, Çetin İpekkaya ve Haldun Dormen gibi isimler hocamızdı. Eğitimim sürerken Oraloğlu Tiyatrosu'nda çalışmaya başladım.
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Abdullah Şahin, Oraloğlu Tiyatrosu'nun ardından Altan Karındaş Tiyatrosu'nda çalıştığını söyledi. Şahin, sonrasında da Nişantaşı'nda bulunan 'Bizim Tiyatro'ya geçmiş: Okuldaki hocamız Çetin İpekkaya, 'Sersem Kocanın Kurnaz Karısı'nda Münir Özkul ile karşılıklı oynuyordu. Çetin ağabey, oyundan ayrılacağını söyleyerek, yerine benim oynamamı istedi. 20 yaşında Münir Özkul ile başrol oynadım. Bu benim için çok büyük şanstı.
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"HAYATIM TRT İLE DEĞİŞTİ"
Daha sonra da pek çok özel tiyatroda çalıştığını ifade eden Abdullah Şahin, aklının her zaman komedyenlikte olduğunu belirtti. Şahin ardından da TRT macerasını şu sözlerle aktardı: TRT'nin o dönemki eğlence programlarının çoğunu Erşan Başbuğ yapardı. 'Bizden Size' diye bir program başlayacaktı. Tek kanal, herkes TRT'yi izliyor. Ben de o programa komedyen olarak başladım ve hayatım da değişti.
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Sonrasında Oraloğlu Tiyatrosu'nda tanıştığı Enver Demirkan'ın yanına gittiğini anlatan oyuncu; "Enver'e 'ikili olalım' dedim. Çünkü bizim dönemimizde tek komedyenlik pek yoktu. Enver'i ikna ettim ve Ankara'ya TRT'ye gittik. Programın adı 'Eğlence Müzik' idi. Program çok beğenilince sonra televizyon seyircilerinin önerisiyle 'Nokta ile Virgül'ü seçtik ve programın adı da bu oldu" ifadelerini kullandı.
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O dönem büyük bir şöhret yakalayan komedyen, sokakta yürümekte zorlandıklarını da sözlerine ekledi. İkili, özellikle 1960 - 1980 yılları arasında popüler olan gazino kültürünün gelişmesiyle farklı bir sahne deneyimi yaşamaya başlamış.
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"GAZİNODAN PARA KAZANDIK"
Abdullah Şahin; "Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan çağırdı ve sahneye çıkmamızı istedi. Televizyondan çok gazinolardan para kazandık. Tiyatroda bir ayda kazandığımız parayı, gazinoda bir gecede kazanmaya başlamıştık" dedi.
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Ünlü oyuncu; "İlerleyen zamanda Enver ile aramızda anlaşmazlıklar çıktı. İki yıl boyunca şöhretin zirvesini yaşadık. Daha çok gençtik, birdenbire çok meşhur olduk. Burada suç ne onda ne de ben de... Gençliğimize ve cahillimize vermemiz lâzım. Kocamustafapaşa'da Nokta ile Virgül Tiyatrosu'nu açımıştık. Filmler çektik. 10 tane filmimiz vardı. Sonra ayrıldık. Herkes kendi yoluna gitti. Keşke Zeki Alasya - Metin Akpınar gibi bir ikili olabilseydik" diye konuştu.
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Enver Demirkan ile 10 yıl küs kaldıklarını ifade eden Abdullah Şahin, şimdilerde ise aralarının iyi olduğunu görüştüklerini sözlerine ekledi.
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Yeni nesil komedyenleri çok beğendiğini de söyleyen Abdullah Şahin, şunları aktardı: Çok yetenekli çocuklar var. Bizim zamanımızdaki gibi ikili komedyenler artık yok. Biz sadece sokaktan beslenebiliyorduk. Yeni nesil komedyenlerin esinleneceği pek çok alan var.
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Özel televizyonların artması ve internetin yaygınlaşması da komedyenleri besleyebiliyor. Cem Yılmaz tabii ki bir ekol oldu. Geçmişe değer verdiği için çok teşekkür ederim. 'Deli Aşk' filminde bana da rol vermişti.
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Abdullah Şahin, oyunculuk anlamında yeni neslin şanslı olduğunu vurgulayarak; "Kültürleri daha gelişti. Dünya sinemasını rahatlıkla takip edebiliyorlar. Bizim dönemimizde imkânlar kısıtlıydı. Televizyon ve internet yoktu. Bizim kuşağa göre de daha yetenekli isimler var" ifadelerini kullandı.
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Abdullah Şahin, 1972 - 1974 yılları arasında meslektaşı Nilgün Belgün ile evlilik yaşadı ve Oylum adında bir kızları dünyaya geldi. Tiyatrocu, 1982 - 2012 arasında ise, Belgin Şahin ile evli kaldı. Oyuncunun bu evliliğinden de Keremcan adında bir oğlu olmuş. Yalnızlığın zor olduğunu söyleyen Şahin, "Bir mucize olursa yeniden evlenebilirim" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde tedavi olmak için gittiği hastanede tartıştığı doktora, tehdit ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan oyuncu Abdullah Şahin'e, 7 ay 15 gün hapis ile 9 bin 100 lira adli para cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Konunun hatırlatılması üzerine usta oyuncu; "Talihsiz bir şey yaşadım. Dava sürüyor. Şu an konuşmam pek doğru olmaz" yanıtını verdi.
TİYATROYA DEVAM EDİYOR
Hâlâ tiyatro yaşantısını sürdüren Abdullah Şahin, şimdilerde ise Nokta Tiyatrosu'nun çatısı altında 'Komik Kim?' isimli oyununu sahnelemek için çalışmalar yürütüyor.