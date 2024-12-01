Suriye'nin en büyük ikinci şehri Halep, dört yıl aranın ardından silahlı muhalif grupların saldırılarıyla karşı karşıya. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği Suriye'de Beşar Esad ile muhalif gruplar karşı karşıya.

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Muhalif gruplar kent merkezine giriş yaparken merkezde birçok mahalleyi ve kentin simgesi Halep Kalesi'ni kontrolü altına aldı ve terör örgütü PKK/YPG'ye bırakılan Halep Uluslararası Havalimanını ele geçirdi. Muhalifler, İdlib ve Halep'te 108 yerleşim noktasını ele geçirdiklerini bildirirken, İdlib kentinin tamamını kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Muhalifler gece saatlerinde Hama kentine de girildiğini belirtti. Muhaliflerin planında sığınmacıların güvenle Suriye'ye dönmesi olduğu belirtildi. Şam yönetiminin 'tüm bölgeleri geri almak için yakında saldıracağız' açıklaması yaptığı kaydedilirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'Dostlarımızın yardımıyla düşmanları yeneceğiz' dediği öğrenildi. Irak yönetimi de sınırları tamamen kapattı. Rus savaş uçakları El-Bab'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Muhaliflerin Humus'a ilerlediği bildirildi...

REKLAM Üç gündür Suriye ordusuyla çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen muhalif silahlı gruplar, öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde Suriye ordusunun savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi. MUHALİF GRUPLAR HALEP KALESİ'Nİ DE ALDI Halep kent merkezine giren muhalif silahlı gruplar, birçok mahallede hakimiyet sağlayarak kentin büyük kısmını ele geçirdi. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanına ulaşan muhalif gruplar ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi ve kısa sürede valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesini de aldı.

Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep Haberi Görüntüle Ebu Zuhur Askeri Havaalanını ele geçiren silahlı muhalif gruplar, Suriye ordusunun askerlerinin geride bıraktığı mühimmat ve askeri araçlara el koydu. Kentte gece sokağa çıkma yasağı getiren silahlı gruplar, kontrolüne aldığı mahallelerde denetim yaparak güvenlik önlemleri alıyor. Gruplar, dün akşam saatlerinde, Suriye devletinin alıkoyma merkezi olarak kullandığı binalara da girerek aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu onlarca kişiyi salıverdi.

REKLAM HAVALİMANI ELE GEÇİRİLDİ Öte yandan Halep'te Suriye'nin PKK/YPG'ye bıraktığı uluslararası havalimanını ele geçirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kentin doğusunda bulunan ve PKK/YPG terör örgütüne devredilen Halep Uluslararası Havalimanı'nı muhalif silahlı gruplar tarafından ele geçirdi. Halep kent merkezine girmesinin ardından, kentteki bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakılmıştı.

Kentten çekilen Suriye ordusu sabah saatlerinden itibaren kentin doğusundaki Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütüne devretmişti. "HAMA'NIN MERKEZİNE ULAŞTIK" Suriye'de silahlı muhalif grupların Halep ve İdlib'in ardından Hama kentine de girdiği belirtildi. Silahlı gruplar 'Hama'nın merkezine ulaştık' açıklaması yaptı. "PLANIMIZ SIĞINMACILARIN GÜVENLE DÖNMESİ" Öte yandan muhaliflerin "Bundan sonraki planımız sığınmacıların güvenle Suriye'ye dönmesi" şeklinde açıklama yaptığı bildirildi.

ESAD: DOSTLARIMIZIN YARDIMIYLA DÜŞMANLARI YENECEĞİZ Dün gece saatlerinde başkent Şam'da da çatışmaların yaşandığı ve Esad'a karşı bir darbe girişimi düzenlendiği iddia edilmişti. Ancak yerel kaynaklar Şam'da durumun normal olduğunu bildirdi. REKLAM Şam yönetiminin 'Tüm bölgeleri geri almak için yakında saldıracağız' açıklaması yaptığı bildirilirken, Irak yönetiminin kendilerine destek verdiğini bildirilirken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, "Dostlarımızın yardımıyla düşmanları yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU? Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusu ile muhalif silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti Silahlı gruplar, dün akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.