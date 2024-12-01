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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler: Hakem görevini yaptı! - Galatasaray Haberleri

        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler: Hakem görevini yaptı!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2024 - 22:52 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:52
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        Dursun Özbek'ten TFF'ye çok sert sözler!
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

        "TFF VE MHK BAŞKANINI TEBRİK EDİYORUM"

        "Bugün sahamızda bir oyun seyrettik. Eyüpspor'u tebrik ediyorum. Aynı zamanda Sayın TFF Başkanını, MHK Başkanını tebrik ediyorum hepsini. Çok güzel bir oyun hazırlanmış. Bunu da gayet de güzel oynadılar."

        "HAKEM GÖREVİNİ YAPTI"

        "Hakeme bir şey demiyorum. O kendine söyleneni yaptı. Görevini yaptı yani. MHK Başkanına sesleniyorum. Bundan sonra Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza verin."

        "TÜRKİYE'DE FUTBOL, GALATASARAY'A KARŞI OYNANAN BİR OYUNDUR"

        "Geçmişte söylenen bir laf vardır. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Bu akşam bir örneğini seyrettik. Biz gerçekten bu akşam anladık ki TFF'yi, rakipleri, herkesi yenmek zorundayız. Tüm yönetici arkadaşlarıma, hocalarıma, oyuncularıma söylüyorum. Bizler hedefe gideceksek TFF'yi MHK'yi hakemleri rakipleri yeneceğiz. Başka çaremiz yok."

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        "TÜM MAÇLARIMIZA VERECEKSİNİZ!"

        "Biraz futbolu bilenler, maç demiyorum, futbol demiyorum, oyun diyorum oyun oyun. Gayet güzel sergilenen bir oyun. Tekrar ediyorum, bu hakemi Oğuzhan Çakır'ı tüm maçlarımıza vereceksiniz!"

        "TELEVİZYONA ÇIKIYOR GALATASARAY KONUŞUYOR"

        "Ben ve arkadaşlarım, oyuncularım, hocam, biz hepinizi yenmek için hazırlanıyoruz. Bu akşam bunu anladık. Sayın TFF başkanını söylediğini yaptı, söylediğini yaptı. TV'ye çıkıyor Galatasaray konuşuyor, sağda solda yalılarda Galatasaray konuşuyor."

        "GALATASARAY NE YAPMIŞ SİZE!"

        "Her yerde Galatasaray konuşuyorsun. TV'ye çıkıyorsun hedefin Galatasaray, sağda solda kapalı yerlerde hedefin Galatasaray. Galatasaray ne yapmış size! Galatasaray bu ülkenin bir değeridir. Hiç kimse Galatasaray ile uğraşmaya kalkmasın. Ey MHK, bir dahaki maça da Oğuzhan Çakır'ı ver, yoksa başka şeyler konuşacağım."

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