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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Galatasaray: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray: 2 - Eyüpspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'da goller 45+5. dakika Barış Alper Yılmaz ve 47. dakikada Roland Sallai'den gelirken Eyüpspor'un gollerini ise 13. dakika Emre Akbaba ve 71. dakikada Ampem kaydetti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.12.2024 - 18:00 Güncelleme: 01.12.2024 - 21:21
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.

        Galatasaray'da goller 45+5. dakika Barış Alper Yılmaz ve 47. dakikada Roland Sallai'den gelirken Eyüpspor'un gollerini ise 13. dakika Emre Akbaba ve 71. dakikada Ampem kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligde ikinci beraberliğini alarak puanını 35 yaptı. Eyüpspor ise puanını 23 yaptı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Eyüpspor ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

        ABDÜLKERİM BARDAKCI SAKATLANDI

        Galatasaray'ın milli stoperi Abdülkerim Bardakcı, ikas Eyüpspor maçının 37. dakikasında sakatlandı.

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        Abdülkerim, önce kenara değişiklik işareti yaptı. Top taca çıkınca bileğini tutarak kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası Abdülkerim sekerek kenara geldi.

        Abdülkerim oyundan çıktıktan sonra da yedek kulübesine sağlık görevlilerinin yardımıyla ve sekerek gitti. Abdülkerim'in yerine oyuna Berkan Kutlu dahil oldu.

        METEHAN ÜÇÜNCÜ KEZ İLK 11'DE BAŞLADI

        Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, bu sezon üçüncü kez bir lig maçına ilk 11'de başladı.

        Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcu, 4. haftadaki Adana Demirspor ve 13. haftadaki Sipay Bodrumspor müsabakalarının ardından Eyüpspor maçına da 11'de çıktı.

        Metehan, geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Eyüpspor'a karşı sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.

        İLK RANDEVU

        Elde ettiği 24 şampiyonlukla Süper Lig'in en başarılı takımı konumunda olan sarı-kırmızılılar ile Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele eden eflatun-sarılılar, ilk kez bir lig maçında karşılaştı.

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        Eyüpspor, Galatasaray'ın Süper Lig tarihinde mücadele ettiği 76. takım oldu.

        ARDA TURAN, SEYRANTEPE'YE TEKNİK DİREKTÖR OLARAK GELDİ

        Galatasaray altyapısından yetişen ve kulübün unutulmaz futbolcularından olan Arda Turan, RAMS Park'a rakip teknik direktör olarak çıktı.

        Sarı-kırmızılı kulüpte başlayan futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşayan Arda Turan, efsanesi olduğu takıma karşı saha kenarında 3 puan mücadelesi verdi.

        Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Arda Turan'ı tribüne çağırdı. Taraftarların atkı ve çiçek verdiği Arda Turan, kendisine yönelik sevgi gösterisine alkış ve el sallayarak karşılık verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        10. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

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        13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kontratak fırsatı yakalayan Eyüpspor'da Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

        18. dakikada Mertens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Eyüpspor savunması, kaleciyi geçen topun kontrolünü sağladı ve golü önledi.

        20. dakikada Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktasındaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sallai'nin dönen topa kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

        31. dakikada Sara'nın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke ve Thiam'ın birlikte yükseldiği top, sekerek kaleye yöneldi. Arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak kaleci Berke, son anda yaptığı müdahale ile mutlak bir golü önledi.

        40. dakikada Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sancez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

        45+5. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

        Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

        47. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafayla topu Sallai'ye indirdi. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

        53. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Galatasaray'da Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Osimhen'e topu aktardı. Osimhen, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Barış Alper Yılmaz'a pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Berke, gole engel oldu.

        70. dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada Sallai, altıpas gerisinden uçarak topa kafa vurdu. Kaleci Berke, golü kurtardı.

        71. dakikada Eyüpspor, beraberliği yakaladı. Taşkın İlter'in uzun pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2.

        75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

        80. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Metehan Baltacı'nın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.

        87. dakikada Osimhen'in topuk pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Jelert, kaleci Berke'den dönen topu takip etti ve penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Berke, bu pozisyonda da topu çeldi.

        90+1. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, altıpasın içinde bulunan Batshuayi'ye kafayla topu indirdi. Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.

        Müsabaka, 2-2 bitti.

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