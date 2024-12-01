Sergen Yalçın, Beşiktaş için İstanbul'da: İlk görüşmede anlaşma yok!
Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel ile görüşmek için İstanbul'a geldi. İlk görüşmeden anlaşma çıkmazken sürecin devam edeceği öğrenildi
Beşiktaş’ta görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, İstanbul'a geldi.
Sergen Yalçın, Ercan Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Yalçın, daha sonra kendisini bekleyen özel araca binerek havalimanından ayrıldı.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Kulübü yöneticileriyle bir araya geldi.
İLK GÖRÜŞMEDEN ANLAŞMA ÇIKMADI!
Sergen Yalçın ile Beşiktaş arasındaki ilk görüşmeden anlaşma çıkmadı. Sürecin devam edeceği öğrenildi.
Siyah-beyazlı takımı 29 Ocak 2020-9 Aralık 2021 tarihlerinde çalıştıran 52 yaşındaki deneyimli teknik adam, Beşiktaş ile birer Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.