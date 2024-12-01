Eurostat AB'de kadına yönelik şiddet verilerini paylaştı: 50 milyon kadın şiddete maruz kaldı!

Gelişmemiş, gelişmekte olan, gelişmiş tüm ülkelerin ortak bir sorunu var; kadın yönelik şiddet. Dünyanın dört bir yanında kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle mücadele sürüyor. 2023 yılında dünyada her 10 dakika 1 kadın kasten öldürüldü. Geçtiğimiz günlerde UN Women'ın yayınladığı raporda 2023 yılında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu kıta Afrika oldu.

REKLAM advertisement1 Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü! Haberi Görüntüle Kadına yönelik şiddete ilişkin açık ve net bir veri bulmak çoğunlukla zor. Ancak Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi), Avrupa Birliği ülkelerinde kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddetin yaygınlığını gösteren bir rapor hazırladı. Eurostat'ın Eylül 2020-Mart 2024 arasında topladığı verilere göre, AB'de 18-74 yaş aralığındaki kadınların yüzde 31'i yani yaklaşık 50 milyon kadın fiziksel (tehditler dahil) veya cinsel şiddete maruz kaldı.

REKLAM GENÇ YAŞTAKİ KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET DAHA YAYGIN Bu rapora göre, AB'deki her 3 kadından 1'i yetişkinlik döneminde fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı. Genç yaştaki kadınların şiddete maruz kaldıklarını bildirme oranı daha yüksek. 18-29 yaş arasındaki kadınların yüzde 35'i şiddete maruz kalırken, 65-74 yaş grubu arasındaki kadınların şiddete maruz kalma oranı yüzde 24.

Kadınların maruz kaldığı şiddetin failinin tanıdıkları ya da tanımadıkları bir kişi olduğuna bakılmaksızın daha genç yaş gruplarındaki kadınlara yönelik şiddetin daha yaygın olduğu gözlemlendi. EV BİRÇOK KADIN İÇİN GÜVENLİ DEĞİL Güvenli yaşam alanımız "ev" maalesef birçok kadın için her zaman güvenli bir alan değil. 2021'de, kadınların yüzde 18'i partnerleri ya da eski partnerleri tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldı; psikolojik şiddet de hesaba katılırsa, yüzde 32'sinin hayatları boyunca şiddet uygulayan bir partneri oldu.

REKLAM Kadınların yüzde 19'u ev içinde yaşayan partnerleri ya da akrabaları tarafından fiziksel (tehditler dahil) veya cinsel şiddete maruz kaldı. 8 KADINDAN 1'İ PARTNERİ OLMAYAN BİRİ TARAFINDAN CİNSEL ŞİDDETE MARUZ KALDI Verilere göre, 8 kadından 1'i partneri olmayan biri tarafından tecavüz de dahil olmak üzere cinsel şiddete maruz kaldı. AB'deki kadınların yüzde 20'si yabancı biri tarafından şiddete maruz kaldı. Kadınların en az yüzde 7'si fiziksel şiddete uğradığını, yüzde 13'ü cinsel şiddete maruz kaldıklarını bildirdi.

AB ülkeleri arasında partner olmayan şiddetle ilgili yapılan analizlerde, partner dışındaki şiddetin farklı türleri arasında özellikle tecavüz dışındaki aşağılayıcı ya da küçük düşürücü cinsel eylemlerin yaygınlığında büyük farklılıklar olduğu görülüyor. Partneri dışındaki bir kişi tarafından şiddete uğradığını söyleyen kadınların oranı Finlandiya, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Lüksemburg'da daha yüksek. (Yüzde 46 ile yüzde 34 arasında).

REKLAM Partner dışında gerçekleşen şiddet vakaların çoğunda şiddeti uygulayan erkek: Erkek failler yalnızca birkaç AB ülkesinde (Malta, Portekiz, Romanya) yüzde 85'ten azını oluşturuyor. Ancak, erkek faillerin oranı tüm AB ülkelerinde yüzde 78'in üzerinde. GENELLİKLE FAİL ŞİDDET MAĞDURU KADININ TANIDIĞI BİRİ Partner dışında işlenen şiddet her zaman yabancılar tarafından uygulanan şiddet anlamına gelmiyor. Genellikle fail, şiddet mağduru kadınının tanıdığı biri oluyor.

Partneri olmayan biri tarafından şiddete maruz kaldığını söyleyen kadınların yüzdesi Finlandiya'da (yüzde 47), İsveç'te (yüzde 42), Danimarka'da (yüzde 38), Hollanda'da (yüzde 36) ve Lüksemburg'da (yüzde 34) daha yüksek. Buna karşılık, Bulgaristan (yüzde 6), Polonya (yüzde 8) ve Çekya'da (yüzde 10) en düşük oranlar kaydedildi.

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