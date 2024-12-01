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        Haberler Dünya Gürcistan'da AB yanlısı eylemcilerin hükümet karşıtı eylemleri sürüyor | Dış Haberler

        Gürcistan'da AB yanlısı eylemcilerin hükümet karşıtı eylemleri sürüyor

        Gürcistan'da, hükümetin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınması karşıtı gösteriler sürüyor. Tiflis'te parlamento binasının önünde dün gece toplanan binlerce gösterici, hükümet karşıtı sloganlar attı. Gece yarısından sonra polis ile göstericiler arasında defalarca arbede ve kavga yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 01.12.2024 - 09:33
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          Gürcistan'da, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerinin 2028'e kadar askıya alınmasına karşı devam eden gösterilerde yaşanan arbedede polis eylemcilere müdahale etti.

        • 2

          Başbakan İraki Kobakhidze'nin AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alması kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini bugün de başkent Tiflis'te 3. gününde sürdürdü.

        • 3

          Dün gece Tiflis’te parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici, hükümet karşıtı sloganlar attı.

        • 4

          Göstericiler, gece yarısına doğru parlamento binasının kapılarını zorlayınca polis ile eylemciler arasında arbedeler yaşandı.

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          Polis göz yaşartıcı gaz, biber gaz ve tazyikli su ile müdahale ederken göstericiler hem parlamento binasına doğru hem de polislerin üzerine farklı eşyalar fırlatarak karşılık verdi.

        • 6

          Bazı göstericiler ise piroteknik ve molotof kokteyli atmaya başlayınca polis parlamentonun önündeki caddeyi kontrolü altına aldı.

        • 7

          Binanın önünde geri çekilen göstericiler Tiflis’in Şota Rustaveli caddesinde barikat kurdu.

        • 8

          Birkaç kişinin gözaltına alındığı protesto gösterisi ve polisin müdahalesi devam ediyor.

        • 9

          Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

          Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılması konusunu 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı aldık." açıklamasında bulunmuştu.

        • 10

          Avrupa Parlamentosu, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısı yaparken, muhalifler başta olmak üzere AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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