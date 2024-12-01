Bir günde tarih, kültür ve eğlence bir arada: Avrupa'da bir günde keşfedilecek en etkileyici 15 şehir!

GHENT: FLAMAN MİMARİSİNİN İNCİSİ

Belçika’nın saklı güzelliklerinden biri olan Ghent, tarihi ve modern dokunun harmanlandığı bir şehir. St. Bavon Katedrali, Gravensteen Kalesi ve şehirde düzenlenen tekne turları, Ghent’i unutulmaz bir destinasyon yapıyor. Şehirdeki restoranlar ve kafeler de Flaman mutfağını deneyimlemek için harika bir fırsat sunuyor.