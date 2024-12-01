Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mert Yiğit Aladağ!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta hem solo hem de DipToplam müzik grubu performansıyla adından söz ettiren Mert Yiğit Aladağ'ı konuk etti.

REKLAM advertisement1

Müziğe tutkuyla başlayan ve 'bazı kazaların' kendisini asla yıldırmadığı Mert Yiğit, aynı zamanda bilgisayar mühendisi.

Yeni dönem Türkçe müziğinin en problematik noktalarından biri içinde bir hikaye barındıran söz yazımı olabilir. Mert'in müziğini olumlu yönde ayıran özellik de bu. Bu çorak dönemde harika hikayelere bizi alıp götürebilen bir kalemi var. Yaşanmışlıklarına bizi de ortak edebiliyor.

Müziğinin ilk döneminde Rock ve metalin etkisi altında kalan ama profesyonel adımıyla soft rock, alternatif, indie müzikleri yapan Mert'in müziği çocukluk arkadaşlarıyla kurduğu DipToplam'a da yansıyor. DipToplam'ın hikayesi de şöyle: REKLAM Boğaziçi Üniversitesi'nin "Battle of the Bands" adlı bir müzik yarışma programı var. Mert bu yarışmaya başvuruyor. Ancak ortada aktif bir grup yok! Mert hemen daha önce beraber müzik yaptığı çocukluk arkadaşlarına haber veriyor, toplanıyorlar ve DipToplam yarışmayı kasıp kavuruyor. Yani o dönem için mazisi olan yeni bir grup.

Solo kariyerini ve müzik grubu sürecini bir denge içinde götürebilmek çok kritik. Mert bu dengeyi iyi kurmuş bir müzisyen. Tabii ki grupla yapılan şarkıların üretim süreci daha uzun, solo eserler daha bir Mert'in elinden çıkma. Ancak ikisinin de tadı ve hazzı ayrı güzel. Mert'e göre hem Türkiye'de hem de global ölçekte müziklerin altyapıları birbirine yakınsamaya başlamış durumda. Yapım sürecinde 'tutan' şarkılar birbirine daha da benziyor. Bu altyapılara gelen talepler piyasayı şekillendiriyor.

Sözlerin kalitesi konusunda da eleştiriler benzer. Bir dönem indie rock'ın en büyük eleştirilen noktalarından birinin sözlerin anlamsızlığı olduğunu söylüyor Mert. Yine de bunlar her daim olacak. Dijital platformlarda dinlenme sayıları şarkılara 'başarı' kazandıran kıstas artık. Mert bu sebeple sözlere özellikle önem veriyor. Müzik hafızadan uçar gider ancak sözler akılda kalır. Yeni çıkardıkları, "Sen Kazandın" gibi.

Mesela bende kalan şarkıları, "Her Hakkı Saklıdır"... "Yanlışın bedelini, dünyayla ödedi insan" Hala bu sözün etkisindeyim. DipToplam'ın ve Mert Yiğit Aladağ'ın İstanbul'da kapalı gişe çıktığı konserleri en kısa sürede göreceğimize eminim...